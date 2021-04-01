Эскалация Россией ситуации на Донбассе является самой масштабной за последние годы, - заявление МИД

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением по поводу системного нарушения Россией перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД.

В заявлении отмечается: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.

Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров

"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.

Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.

Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - резюмировали в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не желает вести диалог и пытается сорвать мирный процесс. Руководство НАТО должно отреагировать на такие действия, - Машовец