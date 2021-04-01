Эскалация Россией ситуации на Донбассе является самой масштабной за последние годы, - заявление МИД
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением по поводу системного нарушения Россией перемирия на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД.
В заявлении отмечается: "Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.
Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия".
"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.
Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров.
Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - резюмировали в МИД.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1377602305026097156 3 ч IСТОРIЯ РФ готує"Майнільський інцидент"на Сході України? Провокація,що була використана СРСР Як привід для радянсько-фінської війни 1939 Після війни,17.04.40 За 5 днів після підписання мирного договору між СРСР і Фінляндією Сталін: "Война была необходима"
Мать вашу, МИД??? Шо вы делаете???
Так и депутатов не напасешься для вас. Хватит уже запугивать "народоизбранников" )))...
@Victor61139501
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29 мар.
Ребёнок называет путина -Палачина.
https://twitter.com/Victor61139501/status/1376447426131791878?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
1. я ничего вам не обещал 2. какая разница? 3. отсутствие плана и есть этот план.
С кем вы ведете переговоры если с вами никто не говорит?
1. с голосами в голове 2. неправда, я вот и сейчас кого то вижу 3. с Ленкой в итальянском суде.
..План Б - бежать, но бежать некуда ! и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - значит они сожгли мосты!? Вопрос лишь в том, сожгли мосты они для всех или только для себя !? (С)
Зебіли, з ригами, ватою та іншим гЕ з реготом та улюлюканням об'єдналиь під лозунгом "а то путен нападьот".