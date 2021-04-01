Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Владимиру Лайкову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

В понедельник, 29 марта, в селе Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Михайловичу Лайкову, 1985 года, старшему солдату, пулеметчику 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 07.06.2017 года в районе села Желобок Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице Новомосковского территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

"29 марта 2021 в селе Голубовка Новомосковского района, с участием председателя Перещепинский городской территориальной общины Ярослава Сверчка, военного комиссара Новомосковского ОМТЦК и СП подполковника Анатолия Бакуна, общины села Голубовка состоялось торжественное открытие мемориальной доски пулеметчику механизированного взвода воинской части А1302 старшему солдату Лайкову Владимиру Михайловичу , настоящему патриоту и гражданину, мужественному и решительному военнослужащему.

Родился Владимир 8 октября 1985 в селе Голубовка Новомосковского района. В июле 2015 года Владимир был призван по мобилизации на военную службу, а затем подписал контракт, и в марте 2017 принимал участие в российско-украинской войне в составе 30 отдельной механизированной бригады.

В апреле 2017 Владимир снова пошел в Вооруженные Силы Украины защищать свое государство, и продолжил борьбу с агрессором. Владимир Михайлович во время военной службы никогда не искал легких путей и всегда безупречно выполнял свой воинский долг, оставаясь бок о бок со своими побратимами.

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7 июня 2017 вблизи села Желобок, в Луганской области, шел бой, во время которого наши воины захватили вражескую позицию. Враг начал обстреливать позиции наших защитников из тяжелой артиллерии и стрелкового оружия. Взрыв одного из снарядов оборвал жизнь Владимира.

26 февраля 2018 Указом Президента Украины от №42 / 2018 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности старший солдат Лайков Владимир Михайлович награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)", - отмечается в сообщении.

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