Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании провели встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.

Об этом посольства США в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности и внимательно наблюдаем за ситуацией", - говорится в сообщении посольства по итогам прошедшей встречи.

Во встрече принимали участие также командующий Объединенных сил Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Также на Цензор.НЕТ: Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного