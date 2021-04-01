Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией
Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании провели встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.
Об этом посольства США в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности и внимательно наблюдаем за ситуацией", - говорится в сообщении посольства по итогам прошедшей встречи.
Во встрече принимали участие также командующий Объединенных сил Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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Кто виноват? -- все знают.
Что делать? -- не знаю...
Учитывая то, что МВФ берёт бабло с государств, где работяги платят налоги -- с моих налогов тоже берёт... -- я ж немецкий работяга -- вот попроси у меня на Беню с Зелей, хоть ржавый цент.
Так я не дам!
...и буду прав... -- ты б тоже не дал на моём месте... ...если не дурак и пахал бы, как и я ...*)
Без обидок, я надеюсь? *)
Оно мне надо?
...ну, будут с ****** пилить бенино хозяйство -- шо с того проку украинцам?
У меня в Афинах кумовья живут... -- кумовство у нас процветает, короче...*)
а с этим у него нормалек...уже репутацию у ***** уволок.дальше больше будет
а то шо убийца-так по миру уже флэшмоб идет...ну как с песней харьковских фанов...ла-ла-ла-ла
почем опиум для народа?
...а на вас надежды нет... ну и гыг с вами.
а нам своє робить
но по теме новости США сказало престарелому кремлёвскому педофилу, чтоб понты колотил в другом месте, ато опять будут несчастные случаи с подводными лодками и другими лаптелётами
а Хамеры нам нах..не нужны.
01.04.2021, 17:45 • 1518 • https://uainfo.org/blognews/1617287725-rossiyskaya-armiya-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-ukrainu-pod-predlogom.html#mc-container 3
Армия страны-агрессора России готовится к вторжению на территорию Украины под видом "миротворцев" для "защиты" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщают в https://gur.gov.ua/content/rosiiska-federatsiia-hotova-do-shyrokomasshtabnykh-provokatsii-proty-nashoi-derzhavy.html Главном управлении разведки Минобороны Украины , Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, конечной целью которого является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины. С этой целью украинских военных будут провоцировать на ответные действия в районе линии разграничения, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org со ссылкой на https://ukrainenews.fakty.ua/372423-rossijskaya-armiya-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-ukrainu-pod-predlogom-mirotvorchestva---razvedka Факты .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1617277222-general-ssha-skoplenie-voysk-rf-na-granitsah-s-ukrainoy-.html Генерал США: Скопление войск РФ на границах с Украиной - это тест для Байдена
"Известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ", - отметили в ГУР МО.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1617219391-the-new-york-times-amerikanskie-voyska-v-evrope-v-polnoy-boegotovnosti.html The New York Times: Американские войска в Европе в полной боеготовности из-за стягивания войск России к Донбассу
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявлял, что https://world.fakty.ua/372407-peskov-otvetil-ukrainskomu-zhurnalistu-po-povodu-perebroski-vojsk-rf-k-granice-s-ukrainoj российских военных на Донбассе нет. А перемещение Россией войска к границе с Украиной называл "обеспечением безопасности рубежей" и добавлял, что это «не представляет угрозы для других государств».
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !