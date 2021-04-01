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Новости Агрессия России против Украины
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Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании провели встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.

Об этом посольства США в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности и внимательно наблюдаем за ситуацией", - говорится в сообщении посольства по итогам прошедшей встречи.

Во встрече принимали участие также командующий Объединенных сил Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Также на Цензор.НЕТ: Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного

Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией 01

Автор: 

Буданов Кирилл (457) Великобритания (4982) Канада (2088) Минобороны (9357) США (26835) Наев Сергей (347) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+15
что тут наблюдать ? уже пора ленд-лиз открывать
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01.04.2021 20:08
+10
Если хотят США усилить ВСУ пусть пришлют больше Джавелинов и ракет к ним, плюс - ПВО.
а Хамеры нам нах..не нужны.
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01.04.2021 20:52
+7
Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией - Цензор.НЕТ 4466
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01.04.2021 19:44
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Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией - Цензор.НЕТ 4466
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01.04.2021 19:44 Ответить
Посольство США по итогам встречи военных атташе с руководством Минобороны Украины: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией - Цензор.НЕТ 89
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01.04.2021 19:45 Ответить
Заметили, что на встрече были только друзья Украины, а ************* из Германии и Франции только "выражали очередную обеспокоенность"?
Посольство США за підсумками зустрічі військових аташе з керівництвом Міноборони України: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією - Цензор.НЕТ 4664
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01.04.2021 20:32 Ответить
Канада, да, а США с Великобританией нехорошо поступили с Украиной, забрав ЯО под "гарантии"
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01.04.2021 20:49 Ответить
аЛень рашистский ,завали уже свое черное лживое вонючее ...рот
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01.04.2021 21:01 Ответить
По твоей манере разговора, могу предположить, что ты не Татьяна Михайлюк, а Мария захарова.
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01.04.2021 21:07 Ответить
Хйло пострибає, та на тій сраці і сяде.
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01.04.2021 19:45 Ответить
Все пропустили один маленький "секрет" -- ещё при Трампе, Украина была субъектом -- при Байдене, стала окончательным объектом.
Кто виноват? -- все знают.
Что делать? -- не знаю...
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01.04.2021 19:46 Ответить
Была бы объектом, то МВФ дал бы транш. А так дали дулю с маком.
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01.04.2021 19:48 Ответить
Бабки дают субъектам на объекты, а не наоборот... -- пошли, вместо себя, по почте в банк свой паспорт -- денёг попроси ... и "ты всё поймёшь -- ты всё узнаешь сам..." *)
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01.04.2021 19:55 Ответить
Вы бутаете МВФ с банком, у них разные конечные цели.
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01.04.2021 20:00 Ответить
Все приличные фонды, функционируют через банки!
Учитывая то, что МВФ берёт бабло с государств, где работяги платят налоги -- с моих налогов тоже берёт... -- я ж немецкий работяга -- вот попроси у меня на Беню с Зелей, хоть ржавый цент.
Так я не дам!

...и буду прав... -- ты б тоже не дал на моём месте... ...если не дурак и пахал бы, как и я ...*)
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01.04.2021 20:05 Ответить
Так с вам берут на наши реформы и без спросу.
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01.04.2021 20:10 Ответить
Ну вот -- ты и сам признал, шо Украина не субъект, а объект. ...поздравляю с прозрением!
Без обидок, я надеюсь? *)
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01.04.2021 20:17 Ответить
С вас берут, а нам не дают. И...???
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01.04.2021 20:27 Ответить
Стань Активистом -- узнаешь...*)
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01.04.2021 20:30 Ответить
😆
Оно мне надо?
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01.04.2021 20:33 Ответить
кацапе, сиди на пляшці рівно
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01.04.2021 20:46 Ответить
Насколько помню, на цензоре тут яростно топили за Байдена и это притом, что он был вторым человеком в США при Обаме.
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01.04.2021 20:02 Ответить
...а я ж казав, шо Байден разонравится украинцам через месяц после выборов... -- так мне ж нихто не верит...*)
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01.04.2021 20:06 Ответить
Все это наращивание - проверка Байдена ******, а Байден - человек слова, назвал ***** убийцей и через несколько дней его же пригласил на саммит.
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01.04.2021 20:11 Ответить
Ой, мамо рідна.... -- Байден американец! -- нахеб ему сдалась Украина в ущерб США?
...ну, будут с ****** пилить бенино хозяйство -- шо с того проку украинцам?
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01.04.2021 20:22 Ответить
а не напомнишь,сколько греция напиляла с германии?не так давно кстати,ты должен помнить
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01.04.2021 20:27 Ответить
С чего я это должен помнить? -- мне в Греции всегда хорошо.

У меня в Афинах кумовья живут... -- кумовство у нас процветает, короче...*)
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01.04.2021 20:33 Ответить
та ну...зелебобикам и сепарам он сразу не понравился
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01.04.2021 20:25 Ответить
Был он уже на вершине американской власти.Что это дало Украине?
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01.04.2021 20:27 Ответить
нам не обязательно давать...лучше у рахи отобрать .
а с этим у него нормалек...уже репутацию у ***** уволок.дальше больше будет
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01.04.2021 20:29 Ответить
Убийц не приглашают на саммиты
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01.04.2021 20:31 Ответить
Увы.
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01.04.2021 20:34 Ответить
тю...ты еще скажи ,шо двоечников и фулюганов к директору школы не вызывают .
а то шо убийца-так по миру уже флэшмоб идет...ну как с песней харьковских фанов...ла-ла-ла-ла
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01.04.2021 20:35 Ответить
Теперь + украинцы -- Бог любит троицу...*)
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01.04.2021 20:36 Ответить
а чота тебе про то не украинцы говорят-а ты им впариваешь .
почем опиум для народа?
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01.04.2021 20:38 Ответить
Украинский народ -- давно свалил с Украины -- и ещё довалится! -- мы Диаспора.
...а на вас надежды нет... ну и гыг с вами.
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01.04.2021 20:46 Ответить
немцы тобой еще гордиться будут...и греки тоже .
а нам своє робить
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01.04.2021 20:48 Ответить
Ну да -- шоб ваши же депутаты мечтали к нам от вас свалить -- Диаспору испортить...*)
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01.04.2021 20:52 Ответить
Краснозадый ,иди к своей чертовой комуняцкой матери строить кАмунизЬм -2
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01.04.2021 21:07 Ответить
Bandero war immer negro-rosa
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01.04.2021 20:42 Ответить
Шо сказать-то хотел, болезный?
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01.04.2021 20:51 Ответить
"Мы не вмешивается. Но мы наблюдаем" (Бригада)
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01.04.2021 19:46 Ответить
Скажи "навпомацкы".
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01.04.2021 20:02 Ответить
один ваш вєлікоскрєпний дровєносєц памірал кузя шкоди народив вам фєдєрастам більше чим все НАТО за всі роки.
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01.04.2021 20:04 Ответить
Как вам уровень *мышебратства*,ватные рашистские пдрсы?
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01.04.2021 21:09 Ответить
Зеля посмотрит опять в зал упу Путину и увидит там мир

но по теме новости США сказало престарелому кремлёвскому педофилу, чтоб понты колотил в другом месте, ато опять будут несчастные случаи с подводными лодками и другими лаптелётами
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01.04.2021 19:55 Ответить
не суненется какоцап, трусливый он ваиват в войне захватнической, знает чем они, и где, в каком бункере заканчиваются....
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01.04.2021 20:01 Ответить
Да? Ты был в коме с 2008 или просто события с 2008 тебя ничему не научили?Посольство США за підсумками зустрічі військових аташе з керівництвом Міноборони України: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією - Цензор.НЕТ 7245
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01.04.2021 20:05 Ответить
...это придурков урядников косяки с крымом да и с дамбасой тоже..можна легко было всего этого избежать, но трусы ***, пацифисты хреновы, заняв места урядников,до цугундера этого довели... какоцап-фтирофак, он хоть и вурдалака болотный, но не дремлет в огло***х...а владения свои по тихой грусти расширяет....и вот снова смотрю. бои крысиные за трон устраивать начали, московитам на потеху....
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01.04.2021 21:36 Ответить
Але підлянки може влаштувати, із-за спини жінок і дітей.
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01.04.2021 20:06 Ответить
гестапо и сс , вместе взятые тихо курят в сторонке, против внучиков красноперых, дидываивали...первые хоть при погоне и шевроне воевали, и детей на минные поля не бросали или в леса партизанские..эти же упыри болотные, учителей -друганов своих, в подлости ведения войн превзошли ..но расплата придет, мало фтирофакам болотным, не покажется..
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01.04.2021 21:45 Ответить
что тут наблюдать ? уже пора ленд-лиз открывать
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01.04.2021 20:08 Ответить
Если хотят США усилить ВСУ пусть пришлют больше Джавелинов и ракет к ним, плюс - ПВО.
а Хамеры нам нах..не нужны.
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01.04.2021 20:52 Ответить
Сичас. Тут стільки ворогів, через одного.
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01.04.2021 20:59 Ответить
правильно! Тем более у крадуцкого уже всё налажено с поставками.
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01.04.2021 23:27 Ответить
дайте авіацію...
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01.04.2021 20:22 Ответить
Краще системи ППО
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01.04.2021 20:42 Ответить
Российская армия готовится к вторжению в Украину под предлогом "миротворчества", - разведка
01.04.2021, 17:45 • 1518 • https://uainfo.org/blognews/1617287725-rossiyskaya-armiya-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-ukrainu-pod-predlogom.html#mc-container 3

Армия страны-агрессора России готовится к вторжению на территорию Украины под видом "миротворцев" для "защиты" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщают в https://gur.gov.ua/content/rosiiska-federatsiia-hotova-do-shyrokomasshtabnykh-provokatsii-proty-nashoi-derzhavy.html Главном управлении разведки Минобороны Украины , Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, конечной целью которого является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины. С этой целью украинских военных будут провоцировать на ответные действия в районе линии разграничения, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org со ссылкой на https://ukrainenews.fakty.ua/372423-rossijskaya-armiya-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-ukrainu-pod-predlogom-mirotvorchestva---razvedka Факты .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1617277222-general-ssha-skoplenie-voysk-rf-na-granitsah-s-ukrainoy-.html Генерал США: Скопление войск РФ на границах с Украиной - это тест для Байдена
"Известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ", - отметили в ГУР МО.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1617219391-the-new-york-times-amerikanskie-voyska-v-evrope-v-polnoy-boegotovnosti.html The New York Times: Американские войска в Европе в полной боеготовности из-за стягивания войск России к Донбассу
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявлял, что https://world.fakty.ua/372407-peskov-otvetil-ukrainskomu-zhurnalistu-po-povodu-perebroski-vojsk-rf-k-granice-s-ukrainoj российских военных на Донбассе нет. А перемещение Россией войска к границе с Украиной называл "обеспечением безопасности рубежей" и добавлял, что это «не представляет угрозы для других государств».
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01.04.2021 20:39 Ответить
НАТО в Европе привели в полную боевую готовность. Отпуска отменили.
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01.04.2021 21:00 Ответить
Посольство США за підсумками зустрічі військових аташе з керівництвом Міноборони України: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією - Цензор.НЕТ 1643
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
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01.04.2021 21:00 Ответить
Посольство США за підсумками зустрічі військових аташе з керівництвом Міноборони України: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією - Цензор.НЕТ 5129
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
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01.04.2021 21:02 Ответить
таран на этой встрече явно лишний....
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02.04.2021 00:21 Ответить
 
 