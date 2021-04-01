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Благодарен Канаде за солидарность и поддержку нашего суверенитета, - Кулеба провел разговор с канадским коллегой Гарно

Благодарен Канаде за солидарность и поддержку нашего суверенитета, - Кулеба провел разговор с канадским коллегой Гарно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебе провел телефонный разговор с канадским коллегой Марком Гарно.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Провел очень дружеский и предметный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Благодарен Канаде за солидарность и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Кулеба.

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В свою очередь пресс-служба МИД Украины проинформировала, что главной темой разговора стало обострение Российской Федерацией ситуации безопасности на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Кулеба сообщил Гарно о нежелании России подтвердить свою преданность режима прекращения огня, отметил угрозы наращивания российского военного присутствия в непосредственной близости к Украине, подчеркнул важность усиления международного давления на Россию с целью деэскалации ситуации.

Канадский министр осудил провокационные действия России и концентрацию РФ войск вблизи украинской границы, подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью. Мы выступаем за продолжение переговоров и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену ", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники отдельно обсудили грубые нарушения прав человека, которые продолжаются во временно оккупированном Россией Крыму и подготовку к учредительному саммиту Крымской платформы 23 августа.

Кулеба поблагодарил за введение Канадой на этой неделе дополнительных санкций против России в связи с временной оккупацией Крымского полуострова.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

Кроме того, собеседники скоординировали дальнейшие действия по формированию общей позиции к следующему этапу переговоров с Ирано относительно сбитого самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752). Стороны подтвердили неизменный приоритет достижения справедливости для жертв и их родственников, обеспечения неотвратимости наказания виновных в этой трагедии.

Автор: 

Канада (2088) Кулеба Дмитрий (2880) Гарно Марк (10)


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На свої роки Гарний Гарно ,та й вчинив Гарно підтримавши Україну !
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01.04.2021 19:51 Ответить
а що, зе-кловану і https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03Q_rAx9yKv2oaWAVy1reueir9qLQ:1617299797589&q=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD+%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEoyzcp4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFKXphyYduFDRcbLzZdnHZhr8KFRRcbLvZd2HJhHwAGwWL1YAAAAA Джастін Трюдо не хоче дзвонити?
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01.04.2021 20:57 Ответить
Це єдине, на що ця кулеба здатна - обурюватися, дякувати і поздоровляти. Тут не потрібно ні інтелекту, ні розуму, ні дозволу. Та й ніхто не реагує... класичне "отбывание номера" для пустопорожнього пи..абола- бездаря.
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01.04.2021 21:40 Ответить
 
 