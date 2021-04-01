Благодарен Канаде за солидарность и поддержку нашего суверенитета, - Кулеба провел разговор с канадским коллегой Гарно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебе провел телефонный разговор с канадским коллегой Марком Гарно.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Провел очень дружеский и предметный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Благодарен Канаде за солидарность и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Кулеба.

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В свою очередь пресс-служба МИД Украины проинформировала, что главной темой разговора стало обострение Российской Федерацией ситуации безопасности на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Кулеба сообщил Гарно о нежелании России подтвердить свою преданность режима прекращения огня, отметил угрозы наращивания российского военного присутствия в непосредственной близости к Украине, подчеркнул важность усиления международного давления на Россию с целью деэскалации ситуации.

Канадский министр осудил провокационные действия России и концентрацию РФ войск вблизи украинской границы, подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью. Мы выступаем за продолжение переговоров и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену ", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники отдельно обсудили грубые нарушения прав человека, которые продолжаются во временно оккупированном Россией Крыму и подготовку к учредительному саммиту Крымской платформы 23 августа.

Кулеба поблагодарил за введение Канадой на этой неделе дополнительных санкций против России в связи с временной оккупацией Крымского полуострова.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

Кроме того, собеседники скоординировали дальнейшие действия по формированию общей позиции к следующему этапу переговоров с Ирано относительно сбитого самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752). Стороны подтвердили неизменный приоритет достижения справедливости для жертв и их родственников, обеспечения неотвратимости наказания виновных в этой трагедии.