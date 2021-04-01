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Новости Коронавирус и карантин
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Николаев усиливает карантин: транспорт - по пропускам и только в часы пик

Николаев усиливает карантин: транспорт - по пропускам и только в часы пик

В Николаеве вводят дополнительные карантинные мероприятия - общественный транспорт будет работать только в часы пик, школьники после каникул переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом, региональная и городская комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд решений о введении дополнительных карантинных мероприятий. А именно: с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт ходить не будет", - сказал Сенкевич.

По его словам, Николаевщина остается в красной зоне. В области превышен эпидпорог почти на 20%, показатель уровня госпитализации составляет более 108 человек на 100 тыс. населения при норме до 60. Загруженность коек с кислородом составляет почти 70%, при норме до 65%.

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Детские сады продолжают работать, но принимают детей у тех родителей, которые работают. Старшие классы (5-11) после каникул возвращаются на дистанционное обучение. Начальная школа (1-4 классы) после каникул до 11 апреля тоже будет учиться дистанционно.

Автор: 

карантин (16729) Николаев (2154) Сенкевич Александр (188) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На багатьох підприємствах харчової промисловості (критична інфраструктура) люди працюють по графіку: день-ніч-2 дні дома. Як їм на зміну на 20:00 і зі зміни, після 20:00, їхати?
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01.04.2021 20:15 Ответить
Ну вибачай. Він не майстер спорту у боротьбі з КОВІДом.
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01.04.2021 20:21 Ответить
Такси не запрещено.
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01.04.2021 20:24 Ответить
Згадуючи минулий локдаун і таксистів...у людей зарплати не вистачить.
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01.04.2021 20:52 Ответить
Руководство предприятия должно пошевелиться. Автобус арендовать, график развозки составить.
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01.04.2021 21:47 Ответить
простіше буде ноівлю на роботі організувати. робітники занадто розкидані по місту, ще скільки за містом.
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01.04.2021 22:04 Ответить
ночівлю
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01.04.2021 22:05 Ответить
Или так.
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01.04.2021 22:08 Ответить
 
 