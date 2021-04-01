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Новости Коронавирус и карантин
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В столице спецпропуска на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры, - КГГА

В столице спецпропуска на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры, - КГГА

Власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые начнут действовать с 5 апреля, на период ужесточения карантинных ограничений в связи с распространением Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

"Согласно утвержденному Порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы", - отмечается в сообщении.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо на директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В письме необходимо указать: название предприятия; обоснование необходимости получения спецпропусков; обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия; реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева; контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Также читайте: Ужесточение карантина в Киеве с 5 апреля не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров, - "Укрзализныця"

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо уведомят о месте и времени получения спецпропусков.

"Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Заметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях", - отмечено в сообщении.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

В сообщении указан адрес, телефон и электронная почта для заявок, а также перечислены места получения спецпропусков в случае положительного рассмотрения заявок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля

Автор: 

карантин (16729) Киев (25575) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+4
Читаєм Конституцію України:

Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни.

А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
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01.04.2021 20:22
+3
Бо мені дає таке право Конституція України - головний закон країни.
Ще раз читаємо:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- то які питання?

Нехай влада робить усе по закону, тобто вводить надзвичайний стан, тоді й розмова буде геть інша.

До речі, чому влада не вводить надзвичайний стан? Про це вже писали багато разів. Бо тоді влада має сама забеспечити населення усім необхідним, плюс скасування усіх платежів зі сторони населення, у тому числі комунальних та кредитних. Влада дуже хитродупа, хоче усе вирішити за рахунок населення.
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01.04.2021 21:29
+2
Хоч би "Велюр " не забули.
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01.04.2021 22:40
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да нет,упоротые Зебилы.
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01.04.2021 21:18 Ответить
Читаєм Конституцію України:

Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни.

А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
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01.04.2021 20:22 Ответить
Дуракам закон вообще не писан.
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01.04.2021 20:24 Ответить
Відверто ви так про ******* українську владу.
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01.04.2021 20:45 Ответить
Це вона хер кладе? А схоже, що ви...
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01.04.2021 20:49 Ответить
Бо мені дає таке право Конституція України - головний закон країни.
Ще раз читаємо:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- то які питання?

Нехай влада робить усе по закону, тобто вводить надзвичайний стан, тоді й розмова буде геть інша.

До речі, чому влада не вводить надзвичайний стан? Про це вже писали багато разів. Бо тоді влада має сама забеспечити населення усім необхідним, плюс скасування усіх платежів зі сторони населення, у тому числі комунальних та кредитних. Влада дуже хитродупа, хоче усе вирішити за рахунок населення.
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01.04.2021 21:29 Ответить
Щасти.
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01.04.2021 21:30 Ответить
Довбойоб, тобі Конституцією не заборонено їсти ціаністий калій і миш'як, то ми тобі можемо організувати їх поїдання, а можемо для надійності напхати їх тобі в сраку.
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02.04.2021 08:30 Ответить
Істото, я не твій батько, тож жодним чином не можу бути довб@*****.
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02.04.2021 20:57 Ответить
І мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
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02.04.2021 20:58 Ответить
И шо? Менты на кого работают? Котлетам можно орать про депутатские права, а нам низзя!
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01.04.2021 20:27 Ответить
Мой бедный, родной Киев... -- я в нём 33 года выживал (было хлопотно, но весело) -- щас бы опять сбежал... -- но уже от тоски. *(
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01.04.2021 20:27 Ответить
Тут весело. 😂
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01.04.2021 20:29 Ответить
Остальным хоть сдохни! Особенно заробитчанам с окраины! Фашисты!
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01.04.2021 20:28 Ответить
Ментам вроде даже не дают. Если правда, то это пц.
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01.04.2021 20:49 Ответить
вы будете удивлены сколько у нас сотрудников предприятий критической инфраструктуры
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01.04.2021 21:16 Ответить
В Чернівцях, коли у навесні 2020 року зробили цей маразм зі спецпропусками, то їздили тільки тролейбуси, а право зайти в них мали тільки бюджетники.
Зелена влада завалила економіку, тестування і вакцинування, тому залишається єдиний спосіб тотальна заборона.
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01.04.2021 22:30 Ответить
Благодаря такому беспределу власти украинский малый бизнес постепенно переезжает в Польшу
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01.04.2021 21:38 Ответить
вирусом заражаются не в транспорте, а на тех же коммунальных предприятиях где нет никакого контроля температуры, масок, антисептиков, где поувольняли половину уборщиц, и про санитарные условия лучше не говорить, да и сами эти предприятия еле перебиваются, на них давно плюнула городская власть, танцы на пороховой бочке с риском заболеть короной, кого мы дурим?
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01.04.2021 22:27 Ответить
Хоч би "Велюр " не забули.
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01.04.2021 22:40 Ответить
Как добраться до работы утром 5 числа работникам предприятий критической инфраструктуры ведь порядок получения пропусков очень сложный?https://censor.net/ru/n3257107
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02.04.2021 07:57 Ответить
"ведь порядок получения пропусков очень сложный" - что тут сложного? Купить пропуск на олх?
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02.04.2021 10:38 Ответить
 
 