В столице спецпропуска на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры, - КГГА
Власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые начнут действовать с 5 апреля, на период ужесточения карантинных ограничений в связи с распространением Covid-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
"Согласно утвержденному Порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы", - отмечается в сообщении.
Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо на директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В письме необходимо указать: название предприятия; обоснование необходимости получения спецпропусков; обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия; реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева; контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
По результатам рассмотрения письма, контактное лицо уведомят о месте и времени получения спецпропусков.
"Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Заметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях", - отмечено в сообщении.
Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.
В сообщении указан адрес, телефон и электронная почта для заявок, а также перечислены места получения спецпропусков в случае положительного рассмотрения заявок.
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Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни.
А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
Ще раз читаємо:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- то які питання?
Нехай влада робить усе по закону, тобто вводить надзвичайний стан, тоді й розмова буде геть інша.
До речі, чому влада не вводить надзвичайний стан? Про це вже писали багато разів. Бо тоді влада має сама забеспечити населення усім необхідним, плюс скасування усіх платежів зі сторони населення, у тому числі комунальних та кредитних. Влада дуже хитродупа, хоче усе вирішити за рахунок населення.
Зелена влада завалила економіку, тестування і вакцинування, тому залишається єдиний спосіб тотальна заборона.