В столице спецпропуска на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры, - КГГА

Власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые начнут действовать с 5 апреля, на период ужесточения карантинных ограничений в связи с распространением Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

"Согласно утвержденному Порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы", - отмечается в сообщении.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо на директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В письме необходимо указать: название предприятия; обоснование необходимости получения спецпропусков; обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия; реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева; контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

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По результатам рассмотрения письма, контактное лицо уведомят о месте и времени получения спецпропусков.

"Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Заметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях", - отмечено в сообщении.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

В сообщении указан адрес, телефон и электронная почта для заявок, а также перечислены места получения спецпропусков в случае положительного рассмотрения заявок.

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