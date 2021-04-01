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Новости Коронавирус и карантин
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Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех, – Степанов

Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины, британский – во всех, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщает о распространении британского штамма коронавируса во всех областях Украины и появлении южноафриканского штамма в двух областях.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", - сказал Степанов.

По словам руководителя ведомства, эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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01.04.2021 20:34
+4
а вакцинация когда?
а то шо вирусы по Земле распространяются -мы и так фкурседела
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01.04.2021 20:32
+4
какая лаборатория это подтвердила? (у нас разве есть такие??)
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01.04.2021 20:33
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Правила форума Совет форумчан
а вакцинация когда?
а то шо вирусы по Земле распространяются -мы и так фкурседела
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01.04.2021 20:32 Ответить
Шляются украинцы по Англиям и ЮАРам! ! Спасу нет! Ждем филлипинский и Код-де вуаравский!
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01.04.2021 20:32 Ответить
Оманський буде ще.
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01.04.2021 20:33 Ответить
Оманский зашел в страну еще в 19 году....
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01.04.2021 20:46 Ответить
какая лаборатория это подтвердила? (у нас разве есть такие??)
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01.04.2021 20:33 Ответить
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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01.04.2021 20:34 Ответить
Оце так хохмачі. Це вам не двері розмальовувати. Справжній 95-й квартал. Маленьке доповнення. Бенефіціаром «Грейс оф год» вказаний індус Пранаав Кумар, який прописаний в передмісті Києва на вул. Бродівська 52. За цією ж адресою прописаний Кульдіп Кумар. https://nashigroshi.org/2021/03/24/indiys-ku-vaktsynu-v-ukraini-zareiestruvaly-na-prokladku-vlasnyk-iakoi-propysanyy-na-pustyri/ На місці виявилося що це пустир.
Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у 2-х областях України, британський - у всіх, - Степанов - Цензор.НЕТ 1031
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01.04.2021 21:21 Ответить
Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины

Особенно много разновидностей корона вируса в СМИ. А на улице все отлично...
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01.04.2021 20:36 Ответить
Шо есть, то есть. Все перепуганные на Цензор сбежались, тут прячутся. Руки себе заламывают. Все поголовно - страшные специалисты.
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01.04.2021 20:45 Ответить
А ось що кажуть спеціалісти, можна подивитись на відео, якщо подивитись до кінця.
https://www.youtube.com/watch?v=6Zo5-0PXXm0 ВРАЧ ПОРВАЛА ЗЕЛЕНСКОГО: СВОЛОЧЬ, МЕСТ НЕТ, КИСЛОРОДА НЕТ, СО СТЕПАНОВЫМ ЗАРАБОТАЛИ ДЕНЬГИ НА ЖИЗНЯХ
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01.04.2021 21:28 Ответить
Наші лікарі в лікарнях - найчесніші люди, без кишень на халатах.
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01.04.2021 21:48 Ответить
Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины

Особенно много разновидностей корона вируса в СМИ. А на улице все отлично...
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01.04.2021 20:37 Ответить
Глобализация коснулась и нашего здоровья.
Мир стал мобильным, быстрым и взаимозависимым.
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01.04.2021 20:38 Ответить
Степанов,я шо,в Англии живу?
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01.04.2021 20:40 Ответить
а шо в Англїїї.. погода всєкда в нормє)))
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01.04.2021 20:42 Ответить
...а куртка за 22 тысячи долларов обнаружена только у Степанова.
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01.04.2021 20:41 Ответить
человек на куртку всю жизнь пахал))) чего причепился))
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01.04.2021 20:43 Ответить
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01.04.2021 20:44 Ответить
Престрельте цю собаку!!!
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01.04.2021 20:47 Ответить
Без тебя не справимся.. Бери парабеллум))
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01.04.2021 20:49 Ответить
"Я дам вам парабеллум" (с)
Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у 2-х областях України, британський - у всіх, - Степанов - Цензор.НЕТ 8863
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01.04.2021 20:55 Ответить
Цього
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01.04.2021 21:05 Ответить
Ждем австралийский ))
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01.04.2021 20:57 Ответить
Від нього, як я пам'ятаю, Астразенека зовсім не захищає.
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01.04.2021 21:02 Ответить
Це твоя перемога!
Твоя і бубочки!
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01.04.2021 21:24 Ответить
Думаю Кормушка на шару це як алкашу похмілля. Скоро буде один тільки вірус і всі його будуть лікувати. Про інших подумає Ангел охоронець.
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01.04.2021 22:41 Ответить
 
 