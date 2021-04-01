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Новости Коронавирус и карантин
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Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса

Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса

Александр Лукашенко выдал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавируса. Документ был подписан 1 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Лукашенко

Так, ожидается, что вакцина будет создана в течении 2021-2023 годов. Над ее созданием будут работать Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси.

В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

Также читайте: Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси

Автор: 

Беларусь (7899) вакцина (3815) карантин (16729) Лукашенко Александр (3613) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Документ был подписан 1 апреля.

Навіть колгоспник їх тролить!
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01.04.2021 21:18
+11
уже создана.. называется "дранники".. .. и главное, она безопасна для здоровья!
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 8960
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01.04.2021 21:21
+10
Вакцина создайся, раз, два! ))))
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01.04.2021 21:23
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Правила форума Совет форумчан
Документ был подписан 1 апреля.

Навіть колгоспник їх тролить!
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01.04.2021 21:18 Ответить
А он уточнил, от какого именно?
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01.04.2021 21:19 Ответить
Крохмала будет мгооо.
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01.04.2021 21:20 Ответить
уже создана.. называется "дранники".. .. и главное, она безопасна для здоровья!
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 8960
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01.04.2021 21:21 Ответить
ща девчонки подтянутся, рецепт выведывать.
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01.04.2021 22:02 Ответить
Все просто ,але смачно !!!))))
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01.04.2021 22:04 Ответить
То для нас смачно и просто... Девчонкам смакують ще смачнiшчi.
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01.04.2021 22:07 Ответить
Головне ,міліметрів з 5 до края склянки недоливати !!!)))
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01.04.2021 22:27 Ответить
бурачанки чи малясовки? та ж гичка поперек горлянки встане.
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01.04.2021 22:38 Ответить
А чи не простіше зупинити пандемію своїм указом???
Нащо два роки чекати???
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01.04.2021 21:21 Ответить
нафту з газом вже знайшов..
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01.04.2021 21:24 Ответить
Вакцина создайся, раз, два! ))))
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01.04.2021 21:23 Ответить
ха.. дык, ведь Бацька же недавно говорил что никакого вируса в РБ нет и быть не может.. ..
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01.04.2021 21:24 Ответить
а он , как бубочка, какую локшину ему окружение на уши навесит, той и довольствуется.
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01.04.2021 22:01 Ответить
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 7244
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01.04.2021 21:24 Ответить
Указки-рассказки...

А по факту -- серьёзные фирмы в Беларуси -- те, что работают с Забугорьем, почти поголовно на удалёнке работают.
Там мор, на самом деле.

Луки не станет в этом году, а через два года и так всех попустит... -- хоть и в силу различных обстоятельств.
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01.04.2021 21:25 Ответить
сегодня сват от короны отдал богу душу , земля ему пухом и царствие небесное. К здоровому( после операции), подселили коронавирусника(70% поражение легких) - все , что нужно знать о бесплатной больнице от Ябацьков.
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01.04.2021 21:59 Ответить
Мои соболезнования...
Туго там у вас. И меня касается -- Коханя и Доця в Минске -- уже раз переболели, второго раза боимся.
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01.04.2021 22:06 Ответить
спасибо. Только я житель Украины, нахожусь далеко на югах(за межами неньки). Дай бог вам и вашим близким здоровья.
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01.04.2021 22:10 Ответить
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 886
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01.04.2021 21:26 Ответить
ой , зачем постить эту... 2 сапога пара...
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01.04.2021 21:55 Ответить
привiт щирому другу... але ж бо е до вас невелике проханнячко: " бiльш лагiдно поводьтесь з однiею русалонькою, щоби я не червонiв.
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01.04.2021 22:19 Ответить
Силён чертяка )))
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01.04.2021 21:26 Ответить
Отакої. А як же ж 100 г і булочка? Вже не діє?
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01.04.2021 21:28 Ответить
просто. менты пробухали все "лекарство" в оцеплениях. та и шо там за лекарство, в лучшем случае "зубровка".
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01.04.2021 21:54 Ответить
К тому времени эта корона мутирует уже раз 20 Но, у таракана всё стабильно. На мутацию короны он разрешение не давал)))
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01.04.2021 21:31 Ответить
Чекайте, так він казав, що в Білорусі корони немає...
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01.04.2021 21:32 Ответить
поздно пить Боржоми... Злигався с вагнеровцами - получил головняк.
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01.04.2021 21:51 Ответить
Типа "прогнать крымского хана с изюмского шляха!"
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01.04.2021 21:33 Ответить
Думаю справляться з розробкою вакцини за 1 місяць, а братушки з мордору їм допоможуть.
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01.04.2021 21:37 Ответить
Сказал,значит создадут!!!
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01.04.2021 21:38 Ответить
Даже догадываюсь, как она будет называться - "Kartofan-Luka" или "Diktator-Kolhoz".....
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01.04.2021 21:41 Ответить
не, скока той жизни, sure, назовет "НАКОЛЯН"
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01.04.2021 21:47 Ответить
Навіщо?!!!!!! калхозенфюрер!!! не вже ти його нарешті побачив у своєму калхозє?))))
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01.04.2021 21:43 Ответить
прiсь ейбочки , бубочка-2 - отелився в апреле, а должен год назад.
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01.04.2021 21:44 Ответить
а ведь создадут. У них от взгляда бацьки комбайны заводятся. Без горючего.
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01.04.2021 21:44 Ответить
заводятся в обратную сторону.... Но это все семечки... Шо у бацьки не срослось со "Спутником-V"
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01.04.2021 21:49 Ответить
В Тунисе активно всех ширяют этим пятым Спутником... ...а там у меня сестра и племянница -- хорошего не жду.
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01.04.2021 22:08 Ответить
Эта вакцина изначально была разработана для животных, затем адаптирована к ягелеядным. Мало того, что она малоэффективна, но в ней есть тяжелые металлы, которые затем убъют организм. Вся Европа не зра отказалась, ко всему, спутник и не сертифицирован. Объясните это сестре, пусть ищут другой вариант по вакцинации.
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01.04.2021 22:16 Ответить
в крайнем случае, если вы вещаете из Германии, то вышлите сестре нормальную вакцину.
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01.04.2021 22:23 Ответить
Хы... -- сам в очереди стою на проширяться... *)

А в Тунисе, Спутник какой-то странный -- двухкомпонентный. ?
Да и не принято там отказываться от решений правительства -- там строго.
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01.04.2021 22:29 Ответить
правильно, один - от ящура, второй - от последствий.
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01.04.2021 22:32 Ответить
всеравно, можно галочку поставить, а уколоться чем-нить более стоящим. Попытайтесь, разбейтесь в мотлох, достаньте для сестры. Спутником россияне отказываются колоться - и это из роисновостей.
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01.04.2021 22:35 Ответить
Вы не в теме -- это не реально.
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01.04.2021 22:56 Ответить
ecли это так сложно, будем надеяться на лучший исход. Щасти вам.
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02.04.2021 01:39 Ответить
https://www.rbc.ru/society/26/02/2021/6038f9c59a79477b1fcd881d Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
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01.04.2021 23:35 Ответить
есть такая совковая традиция, ляпнуть "догнать и перегнать!" ))
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01.04.2021 21:45 Ответить
Навіть токарні верстати були-ДИП-300,ДИП-500 !!!!)))
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01.04.2021 21:53 Ответить
ага, помню. так а они и щас наверное есть ))
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01.04.2021 21:57 Ответить
Той чермет ,ще років 50 послужить !!)))
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01.04.2021 22:02 Ответить
точно! я вже гуглёнувся )) продаються )))
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01.04.2021 22:04 Ответить
Рязанские-163 чи 165 !!!))))
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01.04.2021 22:05 Ответить
)) вєчні залізяки. я між школою і уні 8 місяців на 1к62 прооколачувався. дипи стояли через ряд збоку.
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01.04.2021 22:10 Ответить
Я робив налагоджувальником токарних автоматів та напівавтоматів !!!)))
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01.04.2021 22:20 Ответить
то вже було після мене ))
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01.04.2021 22:21 Ответить
Я механиком по ремонту в цеху автоматов продольного точения и револьверных.
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01.04.2021 23:12 Ответить
Я на вертікальних робив ,типа "Буллард" !!!)))
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02.04.2021 00:02 Ответить
Там, на имперской, околачивается нач цеха станков с програмным управлением(из каазлабада), рассказывал, что все платы из контрол боксов перетырил. Дома из них выпаивает серебро, чтобы невесте справить кольцо, по-видимому обручальное... ЗЫ...Кто встретит, повесте ему на шею табличку со слоганом( от любящей старушки), мол , LORELEI-NIK... Иногда себя бичует погонялом, типо, феникс виморений, а так, инженером себя кличет. Кста, кто не знает, земент Джамал иногда подрабатывает Правдивым.
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02.04.2021 02:09 Ответить
десь по параші мабуть ще й досі трофєйні пашуть, шо дєды по европі накрали. бюргери розказували, коли в 1955 совок виводився з австрії, то з заводів повивозили все! от станків пооставались одні крепежі влиті в фундаменти ))) причому вони тільки зразу горювали. прийшлось апгрейдить, й вони прийняли це, як "не було б щастя, та нещастя помогло" )) нові й точніші були поставлені. з тих пір постійно модернізують)) а на уралі мабуть й досі крутяться, ті з ремінними передачами од валу, шо через весь цех йде. ну і точність з тих років )))
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01.04.2021 22:21 Ответить
Я в 1976 р. бачив амерский верстат -напівавтомат 1936 р.!!! Робив краще за нові ,Краснодарські !!!)))
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01.04.2021 22:23 Ответить
я такого не бачив. в відні є технічний музей. коли я туда первий раз пішов, то я побачив там багато кой чого з того, шо бачив в уні в лабораторіях. всі ці прибори й інструменти прийшли з дєдовськими трофеями та так з тих пір і юзались. і це кінець 70х ))
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01.04.2021 22:31 Ответить
То були реально робочі верстати !!!)))
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01.04.2021 22:40 Ответить
і це не чудо. це ж не "сделано в совкє" і "знак качества" шоб дірки прикрить )) може й зараз ще при ділі. в тому ж чиємусь гаражі.
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01.04.2021 22:46 Ответить
синтезируют из его клубней ?
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01.04.2021 21:54 Ответить
Бацька маладец...ВОТ СКОКО ПОДОПЫТНЫХ КРОЛИКОВ на демонстрациях бегало..Я так думаю...шо у Бацьки вакцина будет раньше.
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01.04.2021 22:04 Ответить
Партия сказала -НАДО,комсомол ответил-ЕСТЬ !!!))))
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01.04.2021 21:54 Ответить
а по-моему, никто ничегу не отвечает. Бацька , просто, воет на Луну.
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01.04.2021 22:03 Ответить
Як "дружище Джим" !!!)))
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01.04.2021 22:20 Ответить
Як "горбатий" песик , котрому немае чим зайнятись, окрiм як тiльки що сходити до вiру(тому й "горбатий")... мабуть бацька закреп пiдхопив, очi - на лоба, тому й порозумiння отримав, що до пагубностi корони.
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01.04.2021 22:29 Ответить
sure... драниками з рисом обперезався, та не подумав, що рис можна використовувати, як лiкувальний засiб вiд швидкоi...
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01.04.2021 22:44 Ответить
И создаст же блдь !
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01.04.2021 22:09 Ответить
...создать белорусскую вакцину от коронавируса... по лицензии ***** Новачок 2.0 ...
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01.04.2021 22:24 Ответить
не... новичок 2, 3, 4. есть(китай, индия бразилия) . Как не крути, будет опять же под номером 5.
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01.04.2021 22:31 Ответить
Свое производство лишним не будет.
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01.04.2021 22:31 Ответить
Клучевое слово - "не будет". Своего производства не будет. Кишка тонка.
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01.04.2021 22:43 Ответить
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса "Пукник 5А"
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01.04.2021 22:53 Ответить
І хто ж буде фінансувати цей "прорив" вартістю в сотні мільйонів баксів без можливості збуту?
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01.04.2021 23:33 Ответить
А чем его брацкий Спутник не устраивает?
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01.04.2021 23:36 Ответить
То бацька понты клеит. Пыня втюривает картопляныку непотрiб, называй его потом как хошь, лишь бы купил.
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02.04.2021 01:58 Ответить
два года на переклейку наклеек что-то многовато
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01.04.2021 23:49 Ответить
эх, не хватило нам такого жесткого лидера 7 лет назад, чтобы сохранить порядок...
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02.04.2021 06:28 Ответить
А сколько за пятилетку? Две?.. Ампулы?
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02.04.2021 07:20 Ответить
Нефти и газа уже набурил - девать некуда
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02.04.2021 16:04 Ответить
 
 