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Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса
Александр Лукашенко выдал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавируса. Документ был подписан 1 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Лукашенко
Так, ожидается, что вакцина будет создана в течении 2021-2023 годов. Над ее созданием будут работать Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси.
В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.
Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
Топ комментарии
+12 vitaliymkua
показать весь комментарий01.04.2021 21:18
+11 Шрек Баблокат
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+10 Janis Schulz
показать весь комментарий01.04.2021 21:23
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Навіть колгоспник їх тролить!
Нащо два роки чекати???
А по факту -- серьёзные фирмы в Беларуси -- те, что работают с Забугорьем, почти поголовно на удалёнке работают.
Там мор, на самом деле.
Луки не станет в этом году, а через два года и так всех попустит... -- хоть и в силу различных обстоятельств.
Туго там у вас. И меня касается -- Коханя и Доця в Минске -- уже раз переболели, второго раза боимся.
А в Тунисе, Спутник какой-то странный -- двухкомпонентный. ?
Да и не принято там отказываться от решений правительства -- там строго.