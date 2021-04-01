Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса

Александр Лукашенко выдал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавируса. Документ был подписан 1 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Лукашенко

Так, ожидается, что вакцина будет создана в течении 2021-2023 годов. Над ее созданием будут работать Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси.

В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

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