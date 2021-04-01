В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

Осадки в марте пополнили водохранилища поверхностного стока в оккупированном Крыму на 13 млн кубометров, но воды там в итоге почти вдвое меньше, чем год назад – всего 61,4 млн кубов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб. м, что на 13,082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн куб. м меньше, чем в 2020 году", - говорится в материале на сайте крымского гидрометцентра.

Выпавшие в марте осадки носили локальный характер. "В степных районах они составили норму, на Южном берегу Крыма 41-45% нормы, в северном предгорье – 112-146% нормы. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму", - отмечают метеорологи.

В Крымских горах был снег, его таяние, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на полметра.

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"В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание", - говорится в сообщении.