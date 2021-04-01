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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

Осадки в марте пополнили водохранилища поверхностного стока в оккупированном Крыму на 13 млн кубометров, но воды там в итоге почти вдвое меньше, чем год назад – всего 61,4 млн кубов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб. м, что на 13,082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн куб. м меньше, чем в 2020 году", - говорится в материале на сайте крымского гидрометцентра.

Выпавшие в марте осадки носили локальный характер. "В степных районах они составили норму, на Южном берегу Крыма 41-45% нормы, в северном предгорье – 112-146% нормы. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму", - отмечают метеорологи.

В Крымских горах был снег, его таяние, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на полметра.

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"В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание", - говорится в сообщении.

Автор: 

засуха (51) Крым (26411) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+21
2022 год. Жители Крыма спасаются через Керченский пролив.

В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 4755
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01.04.2021 21:26
+18
На самом деле выбор огромен, моча, камни с неба, гуляй рванина
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01.04.2021 21:23
+18
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 3890
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01.04.2021 21:52
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Правила форума Совет форумчан
На самом деле выбор огромен, моча, камни с неба, гуляй рванина
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01.04.2021 21:23 Ответить
Выбор один, вернуть Крым Украине.
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01.04.2021 21:26 Ответить
Украина обеспечит.
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01.04.2021 22:08 Ответить
І тільки Крим з татарами і без тієї сволоти, яка зустрічала окупанта з квітами і топталася по нашому прапору.
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02.04.2021 09:21 Ответить
А вас предупреждали, что все так и закончится, экологической катастрофой.
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01.04.2021 21:25 Ответить
2022 год. Жители Крыма спасаются через Керченский пролив.

В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 4755
показать весь комментарий
01.04.2021 21:26 Ответить
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 7703

настольная книга крысянина
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01.04.2021 22:13 Ответить
Исход косорилих в рашку обетованную!
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02.04.2021 08:48 Ответить
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 6425
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01.04.2021 21:28 Ответить
Плохо. Это очень много с учётом тех мер, которые они приняли.
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01.04.2021 21:36 Ответить
Кому плохо? Твоему *****?
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01.04.2021 21:52 Ответить
ПРЕВОСХОДНО!!!!!!!! Зато в " родной" гавани!!!!! Предлагаю все фикальные воды с Украины направить в крым для оздоровления мордово-поцевской нации!!!!!!
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01.04.2021 21:38 Ответить
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 1970
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01.04.2021 21:40 Ответить
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 6959 Опріснювач ОВ-20211
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01.04.2021 21:43 Ответить
Это отдыхающий лапоть из тамбовской области приехал позагорать со своей водой..... Курортный сезон проходит благополучно...
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01.04.2021 23:06 Ответить
Ну и нормально,как раз хватит на военных базах жопы мыть.
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01.04.2021 21:43 Ответить
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 8472

...
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01.04.2021 21:45 Ответить
А мне как то пох на кРЫсчян Я им желаю ясного неба и жаРкого лёта"!!! А там хоть камни с неба !!!)))
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01.04.2021 21:46 Ответить
Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?...

(с) Учкудук
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01.04.2021 21:48 Ответить
Пусть в своей "родной" говени руцкие камни с неба мочой запивают
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 7471
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01.04.2021 21:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/211128 Прикинь, что Украина с этим делать будет? Канал убит, и он технический.
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01.04.2021 22:13 Ответить
Украина пока ничего не будет с этим делать. А после деоккупации просто восстановит канал - и через много-много лет Днепровская вода снова восстановит водные запасы Крыма.
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01.04.2021 22:18 Ответить
не волнуйся , Паша, нам спешить некуда. Принцип "бабы еще нарожают" в Украине не работает
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01.04.2021 22:19 Ответить
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 3890
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01.04.2021 21:52 Ответить
Очень, очень рад данному событию.
Зато спаслись от бендеровцев.
Зажили наконец то)
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01.04.2021 21:53 Ответить
Давайте будемо вище всіх тих кремлівських негідників і не радіти чужим проблемам. Все-таки там наша територія, хоч і тимчасово анексована. Тим більше,що проблема нестатку води вже відчувається на всій території України і ми всі не відаємо-що буде завтра.
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01.04.2021 21:58 Ответить
на военной базе кацы жопы моют,
после - воду в флягу, брезентом прикроют ...
выйдя из столовки после дня учений -трёт Иван Степана водой от пельменей ...
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01.04.2021 21:58 Ответить
Чекаю на той час, коли кримське срусскомовне падло буде пити власні сцяки.
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01.04.2021 22:01 Ответить
Вже й рідке гівно до розраунку входить. Дуже нагадує останній розділ "Марсіянина".
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01.04.2021 22:03 Ответить
Крымская природа выдавливает со своей территории шариковых и шаровиков.
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02.04.2021 07:48 Ответить
Вчера был в горном Крыму - снег практически полностью сошел, земля почти сухая, речки не полные, с прошлым годом хуже раза в два. Симферопольскому водохранилищу пипец, с трассы не видно.
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02.04.2021 09:17 Ответить
На пох, головне в своїй гавані!
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02.04.2021 09:20 Ответить
буквально полмесяца назад некто https://censor.net/ru/user/484601 втирал (ссылаясь на ролики Igor Korsakov), что с водой в Крыму полный айс в этом году будет, водохранилища наполняются - а по факту получается, что полный звездец
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02.04.2021 09:59 Ответить
если вывести кацапских оккупантов, то всем людям хватит.
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20.04.2021 19:08 Ответить
 
 