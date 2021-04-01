США не оставят Украину наедине с агрессором, - Таран провел телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом

1 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Министр обороны Украины проинформировал собеседника о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. Он отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска коварно убили четырех украинских военнослужащих. Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системной эскалации ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелании Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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В Минобороны подчеркнули: "Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал Министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины".

"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он - динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины ", - отметил Андрей Таран.

"Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны", - резюмировали в министерстве.

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