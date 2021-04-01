Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран
Глава Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой передать 10 млн доз вакцины от коронавируса для нуждающихся стран. Вакцины должны быть переданы COVAX.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении в четверг, сообщает прес-служба ВОЗ.
По словам Гебрейесуса, эти вакцины позволили бы начать делать прививки в 20 странах, которые уже готовы начать вакцинацию, однако у них нет препарата.
"На прошлой неделе я обратился с настоятельной просьбой к странам, имеющим дозы вакцин, которые внесены в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, немедленно передать 10 миллионов доз COVAX", - напомнил глава ВОЗ.
Он также добавил, что попросил производителей помочь гарантировать, что страны смогут быстро сдать эти дозы.
"Я все еще надеюсь, что некоторые дальновидные и просвещенные лидеры помогут нам. Я знаю, что это трудное время для многих стран, поскольку число случаев заболевания и госпитализаций растет. Но, наоборот, именно тогда, когда число случаев растет, самое важное время для справедливого распределения вакцин и защиты медицинских работников и групп риска", - сказал Гебрейесус.
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Тедрос Аданом Гебреисус (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA амх. ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ; https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0 Асмэра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Эфиопия ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012-2016), генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
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