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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Глава Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой передать 10 млн доз вакцины от коронавируса для нуждающихся стран. Вакцины должны быть переданы COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении в четверг, сообщает прес-служба ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, эти вакцины позволили бы начать делать прививки в 20 странах, которые уже готовы начать вакцинацию, однако у них нет препарата.

"На прошлой неделе я обратился с настоятельной просьбой к странам, имеющим дозы вакцин, которые внесены в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, немедленно передать 10 миллионов доз COVAX", - напомнил глава ВОЗ.

Он также добавил, что попросил производителей помочь гарантировать, что страны смогут быстро сдать эти дозы.

"Я все еще надеюсь, что некоторые дальновидные и просвещенные лидеры помогут нам. Я знаю, что это трудное время для многих стран, поскольку число случаев заболевания и госпитализаций растет. Но, наоборот, именно тогда, когда число случаев растет, самое важное время для справедливого распределения вакцин и защиты медицинских работников и групп риска", - сказал Гебрейесус.

Также читайте: Глава ВОЗ Гебрейесус призвал расследовать возможность лабораторной утечки COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) Гебрейесус Тедрос (158) COVAX (36)


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Топ комментарии
+2
а чего энто ВОЗ не может купить вакцины нуждающимся?
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01.04.2021 22:00
+2
А як там його Ефіопія?
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01.04.2021 22:02
+2
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран - Цензор.НЕТ 2018
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01.04.2021 22:03
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люди заводять саміх себе в глухий кут рятуючи тих, хто приречений, як би це жорстоко не звучало! дебіли повиння зникати з реальності за законами Природи, інакше буде як в Україні
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01.04.2021 21:59 Ответить
а чего энто ВОЗ не может купить вакцины нуждающимся?
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01.04.2021 22:00 Ответить
Им Трамп денег не дал.
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01.04.2021 22:05 Ответить
В них кітайських ще завались.
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01.04.2021 22:10 Ответить
А что вакцина уже есть в свободной продаже? Кроме кацапского шмурдяка "Спутника", можно поискать разве что китайский самопал
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01.04.2021 22:07 Ответить
Раз немає вакцин, то як їх передадуть бідним (які нічого не роблять) країнам?
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01.04.2021 22:32 Ответить
кто поедет побираться? Шмыгаль или Степанов?
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01.04.2021 22:01 Ответить
А як там його Ефіопія?
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01.04.2021 22:02 Ответить
Не паряться.
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01.04.2021 22:03 Ответить
Чекає халяви.
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01.04.2021 22:33 Ответить
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран - Цензор.НЕТ 2018
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01.04.2021 22:03 Ответить
треба було намалювати йому 3 замшеві куртки імпортні! як раз до того часу прикупить з навару
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01.04.2021 22:04 Ответить
Перечислите список входящих в это мировое сообщество, пжлст.
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01.04.2021 22:05 Ответить
Сколько вакцин передала Эфиопия?
Тедрос Аданом Гебреисус (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA амх. ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ; https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0 Асмэра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Эфиопия ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012-2016), генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
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01.04.2021 22:05 Ответить
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран - Цензор.НЕТ 6834
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01.04.2021 22:13 Ответить
А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова? А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
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01.04.2021 22:17 Ответить
Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран
А Еврей Иисус, всего пятью хлебами и двумя рыбами всех насытил...*)
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01.04.2021 22:45 Ответить
 
 