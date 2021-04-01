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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главные новости 1 апреля: Россия стягивает войска к нашей границе, в АРМА прошли обыски

Главные новости 1 апреля: Россия стягивает войска к нашей границе, в АРМА прошли обыски

Россия стягивает войска, а Лавров грозит "разрушением Украины", но США обещают не оставить нас наедине с агрессором, - главные новости 1 апреля

Российская угроза

По данным разведки Минобороны, Россия готовится провоцировать Украину на военный ответ и может попытаться продвинуть свои войска внутрь территории нашего государства. Министр иностранных дел РФ Лавров пригрозил "разрушением Украины" в случае обострения на Донбассе. Пресс-секретарь Путина Песков при этом говорит, что российские войска на границе не должны никого пугать. И вообще - они там из-за повышенной активности сил НАТО.

Террористы хвастаются поставленной из РФ военной техникой и ожидают новых поставок.

Реакция Украины

Президент Зеленский заявил, что скопление войск РФ на границе - это традиционный способ давления во время переговоров и что Украины будет добиваться восстановления режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Кулеба назвал теперешнюю эскалацию на Донбассе самой масштабной за последние годы.

Мировая поддержка

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в телефонном разговоре с министром обороны Андреем Тараном, что США не оставят Украину наедине с агрессором. Штаты уже повысили из-за ситуации на Донбассе уровень боеготовности своих войск в Европе до максимально возможного. Руководство Минобороны встретилось с военными атташе США, Великобритании и Канады, те заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Алиев о неэффективности дипломатии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе 28 лет работала безрезультатно, и ответ пришлось дать на поле боя.

Кому доверяют украинцы

Новый опрос "Рейтинга": больше всего украинцы доверяют Зеленскому (46%) и Кличко (33%), меньше всех - Медведчуку (15%).

Не доверяют главе государства при этом 51% граждан.

Обыски в АРМА

СБУ и ГБР провели обыски в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также у его руководства.

Пенсионный возраст для женщин повысили

Теперь женщины могут выйти на пенсию не раньше 60 лет. Пенсионный возраст для женщин и для мужчин сравнялся. Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет. Если такого стажа нет, минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года.

Новый рекорд смертей от COVID-19

За сутки от коронавируса скончался 421 украинец, госпитализированы 5 160 человек. Британский штамм есть уже во всех областях страны, южноафриканский пока - только в двух.

По подсчетам "Блумберг", если вакцинация в Украине будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, на то, чтобы сделать прививки 75% населения, понадобится 10 лет.

Автор: 

пенсионный возраст (734) Пентагон (1462) россия (95671) США (26844) Донбасс (26956) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
Президент Зеленский заявил, что https://censor.net/ru/news/3257074/zelenskiyi_rossiyiskie_voyiska_na_granitse_s_ukrainoyi_eto_traditsionnoe_davlenie_vo_vremya_peregovorov и что Украины будет добиваться восстановления режима прекращения огня.

Он точно ненормальный
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01.04.2021 22:16
+6
а на Г+Г наливають теплу ванну бубочці.. Навіть дроздов ллє теплий єлей.
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01.04.2021 22:10
+5
шото действительно долго мир цацкается с кремлёвским убийцей...
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01.04.2021 22:06
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шото действительно долго мир цацкается с кремлёвским убийцей...
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01.04.2021 22:06 Ответить
а на Г+Г наливають теплу ванну бубочці.. Навіть дроздов ллє теплий єлей.
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01.04.2021 22:10 Ответить
Президент Зеленский заявил, что https://censor.net/ru/news/3257074/zelenskiyi_rossiyiskie_voyiska_na_granitse_s_ukrainoyi_eto_traditsionnoe_davlenie_vo_vremya_peregovorov и что Украины будет добиваться восстановления режима прекращения огня.

Он точно ненормальный
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01.04.2021 22:16 Ответить
Трезвый Махно, это уже не Махно, а Будённый! *)
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01.04.2021 22:19 Ответить
Не повторюй фейки про Махна.
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01.04.2021 23:12 Ответить
...шутка юмора бится...*)
А Нестор Иванович мною уважаем... ...хоть и помогал коммунякам.
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01.04.2021 23:19 Ответить
Я знав старих людей які добре відзивались про нього.
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01.04.2021 23:24 Ответить
-- вся беда Украины -- в конечном результате...
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01.04.2021 23:26 Ответить
Та не будет никакого парашного довторжения -- развал изнутри идёт, а снаружи поддержат...
...США, Европа и Россия -- шо б внутри не перегрызлись кто попало с кем нипопадя...
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01.04.2021 22:18 Ответить
Можлива війна ? Пхе ! На 1+1 і тролятнях Подоляка інша тема намбер ван.Про прибутки Порошенка після сплачених податків.
Про офшорки Зеленських ,створені з метою уникнути оподаткування,там не згадували.
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01.04.2021 22:59 Ответить
про благодійн діяльність якось скромно мовчать
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01.04.2021 23:11 Ответить
кста, я також не довіряю банкам. Після того, як бубочку інавгурували - позабирав всі депозити з банків. Тримаю лише пенсію на картці - так карткою зараз зручніше розраховуватись, особливо в супермаркетах.
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02.04.2021 00:00 Ответить
Когда, плять, начнут вещать пидоров Кучму и Уо и всех остальных, которые, пдять отдаля ЯО??? Почему никто не спрашивает, нету демонстраций как около администрации?!!! ****** разрушили все и сейчас сидят в "подгрупах" решают что-то.... Свя это *********** 2000-2014 должна давно на гилках весеть....
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01.04.2021 23:02 Ответить
сорь с 91...
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01.04.2021 23:03 Ответить
 
 