Главные новости 1 апреля: Россия стягивает войска к нашей границе, в АРМА прошли обыски

Россия стягивает войска, а Лавров грозит "разрушением Украины", но США обещают не оставить нас наедине с агрессором, - главные новости 1 апреля

Российская угроза

По данным разведки Минобороны, Россия готовится провоцировать Украину на военный ответ и может попытаться продвинуть свои войска внутрь территории нашего государства. Министр иностранных дел РФ Лавров пригрозил "разрушением Украины" в случае обострения на Донбассе. Пресс-секретарь Путина Песков при этом говорит, что российские войска на границе не должны никого пугать. И вообще - они там из-за повышенной активности сил НАТО.

Террористы хвастаются поставленной из РФ военной техникой и ожидают новых поставок.

Реакция Украины

Президент Зеленский заявил, что скопление войск РФ на границе - это традиционный способ давления во время переговоров и что Украины будет добиваться восстановления режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Кулеба назвал теперешнюю эскалацию на Донбассе самой масштабной за последние годы.

Мировая поддержка

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в телефонном разговоре с министром обороны Андреем Тараном, что США не оставят Украину наедине с агрессором. Штаты уже повысили из-за ситуации на Донбассе уровень боеготовности своих войск в Европе до максимально возможного. Руководство Минобороны встретилось с военными атташе США, Великобритании и Канады, те заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Алиев о неэффективности дипломатии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе 28 лет работала безрезультатно, и ответ пришлось дать на поле боя.

Кому доверяют украинцы

Новый опрос "Рейтинга": больше всего украинцы доверяют Зеленскому (46%) и Кличко (33%), меньше всех - Медведчуку (15%).

Не доверяют главе государства при этом 51% граждан.

Обыски в АРМА

СБУ и ГБР провели обыски в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также у его руководства.

Пенсионный возраст для женщин повысили

Теперь женщины могут выйти на пенсию не раньше 60 лет. Пенсионный возраст для женщин и для мужчин сравнялся. Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет. Если такого стажа нет, минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года.

Новый рекорд смертей от COVID-19

За сутки от коронавируса скончался 421 украинец, госпитализированы 5 160 человек. Британский штамм есть уже во всех областях страны, южноафриканский пока - только в двух.

По подсчетам "Блумберг", если вакцинация в Украине будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, на то, чтобы сделать прививки 75% населения, понадобится 10 лет.