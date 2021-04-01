Вечером 1 апреля террористы ранили украинского воина под Новотошковкой, - ОТГ "Север"

1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета неподалеку от населенного пункта Новотошковка, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ОТГ "Север".

В сообщении отмечается: "В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

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