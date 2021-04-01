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Новости Агрессия России против Украины
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Вечером 1 апреля террористы ранили украинского воина под Новотошковкой, - ОТГ "Север"

Вечером 1 апреля террористы ранили украинского воина под Новотошковкой, - ОТГ

1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета неподалеку от населенного пункта Новотошковка, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ОТГ "Север".

В сообщении отмечается: "В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы 6 раз нарушили перемирие 1 апреля, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Автор: 

ранение (3387) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Швидкого одужання нашому захиснику.
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01.04.2021 22:35
+7
Чую что совсем скоро ЗЕбабуина будут выносить вперед ногами из ОП...
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01.04.2021 22:25
+7
конечно, сколько можно терпеть импотента- дурачка, который ни в чём не разбирается
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01.04.2021 22:27
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Чую что совсем скоро ЗЕбабуина будут выносить вперед ногами из ОП...
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01.04.2021 22:25 Ответить
конечно, сколько можно терпеть импотента- дурачка, который ни в чём не разбирается
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01.04.2021 22:27 Ответить
В коксі тямить , ще на фортеп"яні могёт !!!!)))
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01.04.2021 22:37 Ответить
зебабуин в кресле президента будет сидеть ещё 8 лет,если его не сменит бойко
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01.04.2021 23:12 Ответить
Чмоня нам розказував що приньому Крим не віддали би, ща нам покаже як треба було, думаю десь в Омані відосики буде знімать, 4разинеуклоніст!
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01.04.2021 22:29 Ответить
не война, а сплошная бюрократия... обстреляли - надо доложить ОБСЕ, небось еще кучу бумажек заполнить, согласовать со всеми_отвечать или еще рано, вдруг что-то не то подумает та сторона..., блин, да гахнули бы еще до начала прицельного обстрела еще до того, как они решили обстрелять и все... мы на своей земле
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01.04.2021 22:32 Ответить
ну шо мудрые зебилы, вы к войне готовы или вы готовы к миру на условиях убийцы ???
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01.04.2021 22:33 Ответить
Навіть жодного не матерного слова дібрати неможливо!!!)))
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01.04.2021 22:35 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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01.04.2021 22:35 Ответить
два за сутки
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01.04.2021 22:45 Ответить
Одужання хлопцю......
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01.04.2021 22:46 Ответить
Треба ще раз подивитесь у дупу ху.лу?
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01.04.2021 22:47 Ответить
Кубань?
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01.04.2021 23:09 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.

Увечері 1 квітня терористи поранили українського воїна під Новотошківкою, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2505
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01.04.2021 23:31 Ответить
Идиоты,нужно стрелять на упреждение,а не тупо стоять и ждать обстрела со стороны орков
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02.04.2021 02:01 Ответить
дорогие товарищи Украинцы. используйте Байрактары. ведь они предназначены для антитеррористической деятельности. используйте одиночно. точечно уничтожте скопление ворога. и заодно проверьте какие апараты противостоят им в донбассе. а то начнеться заваруха а байрактар не может летать из за РЭБ. пусть узнают на месте какие частоты нужно менять до этого.
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02.04.2021 08:35 Ответить
Может нужно правильно писать? Новотошковское, а не "Новотошковка". Так можно написать "Киевка" вместо Киева.
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02.04.2021 09:16 Ответить
 
 