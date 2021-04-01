Послы стран НАТО провели встречу для обсуждения активности военных РФ на границе с Украиной
Послы стран Североатлантического альянса 1 апреля провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству Reuters, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.
"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.
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"Надо валить из этой страны"? (с)
...дипломаты Украины своей обеспокоенностью нискем не поделились...
Когда Эрдоган (это президент Турции, страна такая, член НАТО) приземлил кацапский самолёт первым заявлением НАТО было - это нас не касается. Он, Эрдоган сам по себе - мы в это не вписываемся. А вы про ВВС Черногории.
Вооруженные силы Венгрии - 25.000 .
Вооруженные силы Чехии - 23.200 человек
Вооруженные силы Словакии - 16.530 человек
Всё. Остальные 5 тысяч посадочных мест резервируем для послов стран Североатлантического альянса
отдаю участок под базу НАТО,
на 99 лет !
США, Британия, Канада. Лично я бы стерпел такое надругательство над суверенитетом мудрого народа. Лет через 20 мы бы рулили ЕС ом.
_Если в этой фразе эзопово словоблудие вышвырнуть на помойку и называть вещи тем, чем они являются, то эти дипломаты начинают выглядеть шизофрениками:
Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству Reuters, что агрессор и оккупант подрывает мирные усилия на востоке Украины...
опять откосил как от 4х повесток...?!
Ще у 2008 р Альянс НАТО отримав лист за підписом президента України В. Ющенко, прем'єр-міністра Ю. Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». А генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна обов'язково стане повноправним членом Альянсу. І почалися ефективні процедури и підготовка які вселяли надію до скорого вступу в Альянс братніх країн НАТО. І це б врятувало Українську державу від окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму і Донбасу.
Але в 2010 році до влади пробрався продажний кремлівський холуй ...резидент москви кривавий ЗЕК янук і він відразу Юда почав знищувати Україну як державу. Він за вказівкою кремля навантажив їй позаблоковий статус до 2014р аж поки повністю не знищив ВСУ і не втік від українського народа в паРашу. Що то стара історія затягування та забалакування вступу України в ПДПЧ і НАТО знову повторюється. Можемо ще й більше втратити своїх суверенних територій і навіть суверенітет нашої Української держави.
Совершат полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Я понимаю в России шизофрения , но, - русские фашисты задумайтесь "ракета может выполнять функцию носителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B кассетных боеприпасов для поражения групповых рассредоточенных целей"
Российским безумным стратегам надо бы подумать о величине своих границ и тех территорий, которые хотят присоединиться к своим соседям. Якуты хотят в Америку, на Дальнем Востоке в Японию, тувинцы и якуты в Китай, Карелия хочет в Финляндию и Швецию с Норвегией.
У всех у них есть современное оружие. Вопрос? Сможет ли нацистская Россия вместе со своими сателитами Арменией, Ираном, С.Кореей, Венисуэлой, Лукашенковской Белорусью, Асадовской Сирией разгромить весь мир?