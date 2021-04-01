Послы стран НАТО провели встречу для обсуждения активности военных РФ на границе с Украиной

Послы стран Североатлантического альянса 1 апреля провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству Reuters, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сказал он.

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