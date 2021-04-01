Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе
Госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.
Позицию ведомства озвучил на брифинге в четверг представитель госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы, безусловно, обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокационных действий на востоке Украины, включая нарушение перемирие от июля 2020 года, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Прайс.
Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.
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Один из журналистов поинтересовался, считает ли Госдеп агрессивными действиями передвижения российских войск на территории собственной страны. В ответ Прайс несколько раз повторил, что Вашингтон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе.
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Всем сердцем!
Предлагаю также разделить и зарплату!!!
,правда евробляхеров пришлось расчесать и орехи СБУ собирать но ваты вперед ногами на Ростов-папу больше ехало чем с ростова приходило - этот показакатель нормальный
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 30 мар.
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?
Може, хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
... можемо допомогти ковдрами і масками.
...даже не знаю -- о чём мне теперь беспокоиться?
пайду зашишать я страну
и слюг - шантрапу шугану я
и путену в глас загляну
А что у Вас с погодой? Подсохло?
Хорошая новость...на сон грядущий...
God Bless America !!!