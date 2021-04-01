Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе

Госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Позицию ведомства озвучил на брифинге в четверг представитель госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокационных действий на востоке Украины, включая нарушение перемирие от июля 2020 года, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Прайс.

Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.

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Один из журналистов поинтересовался, считает ли Госдеп агрессивными действиями передвижения российских войск на территории собственной страны. В ответ Прайс несколько раз повторил, что Вашингтон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе.