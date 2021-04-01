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Новости Агрессия России против Украины
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Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе

Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе

Госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Позицию ведомства озвучил на брифинге в четверг представитель госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокационных действий на востоке Украины, включая нарушение перемирие от июля 2020 года, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Прайс.

Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.

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Один из журналистов поинтересовался, считает ли Госдеп агрессивными действиями передвижения российских войск на территории собственной страны. В ответ Прайс несколько раз повторил, что Вашингтон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) США (26844) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+4
Президент Польши Анджей Дуда приказал заблокировать Северный поток.Мавзолейное быдло в шоке...глубоко возмущам-с,корабли НАТО пришли на помощь Польше...
Хорошая новость...на сон грядущий...
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01.04.2021 23:06
+3
Порох 5 лет держал редуты
,правда евробляхеров пришлось расчесать и орехи СБУ собирать но ваты вперед ногами на Ростов-папу больше ехало чем с ростова приходило - этот показакатель нормальный
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01.04.2021 22:48
+3
надену я каску бальшую
пайду зашишать я страну
и слюг - шантрапу шугану я
и путену в глас загляну
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01.04.2021 22:54
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Правила форума Совет форумчан
це все до сраки!
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01.04.2021 22:45 Ответить
А еще больше обеспокоен Вася Пупкин))
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01.04.2021 22:45 Ответить
фух! хорошо что обеспокоились а то я переживать начал!
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01.04.2021 22:46 Ответить
Я тоже разделяю озабоченность!
Всем сердцем!
Предлагаю также разделить и зарплату!!!
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01.04.2021 22:46 Ответить
особая ОБСЕпокоенность обнаружена в ОБСЕ
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01.04.2021 22:47 Ответить
Порох 5 лет держал редуты
,правда евробляхеров пришлось расчесать и орехи СБУ собирать но ваты вперед ногами на Ростов-папу больше ехало чем с ростова приходило - этот показакатель нормальный
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01.04.2021 22:48 Ответить
Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 3078
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01.04.2021 22:53 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 30 мар.

Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?
Може, хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?

Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі - Цензор.НЕТ 7300
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01.04.2021 23:09 Ответить
"Мы, безусловно, обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокационных действий на востоке Украины,Источник: https://censor.net/ru/n3257127

... можемо допомогти ковдрами і масками.
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01.04.2021 22:49 Ответить
А бубо обнюхалось і йому вотето фсьо нах нєінтєрєсно! Капець, воно дебільне!
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01.04.2021 22:50 Ответить
А Зеля сказал, шо это всё традиционно...

...даже не знаю -- о чём мне теперь беспокоиться?
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01.04.2021 22:51 Ответить
надену я каску бальшую
пайду зашишать я страну
и слюг - шантрапу шугану я
и путену в глас загляну
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01.04.2021 22:54 Ответить
Самі українці мають думати за себе.В нас олігархічна система,а при ній Україна ніколи сильною не стане.
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01.04.2021 22:55 Ответить
Что-то не хорошие новости, одно заявление за другим.
А что у Вас с погодой? Подсохло?
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01.04.2021 22:58 Ответить
Вполне. Грязи нету и в помине
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01.04.2021 23:19 Ответить
Пентагон воюет,а не Госдеп,это во первых,во вторых была беседа главы Пентагона с главой киевского Пентагона,о чем договорились история умалчивает... да и на фига вам знать военные вещи?Аналитеги...
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01.04.2021 23:01 Ответить
Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі - Цензор.НЕТ 6005
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01.04.2021 23:03 Ответить
Мене цікавить тільки одне. Чи можна буде повернути те, що вкрали зебіли в турборежимі?!
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01.04.2021 23:04 Ответить
Ну-ну, вернулась эпоха озабоченностей, с чем байденофилов и поздравляю. Вернулось ваше время! С. Поток 2 строится, агрессор активизировался, ну что ещё нужно трампофобам и любителям Байдена для полного счастья? Разве что второй президентский срок Зели...
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01.04.2021 23:04 Ответить
Піндоси ващє обнаглєлі...даже не думают доложить Алексу Звєрєву шо они собираюцца предпринять...
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01.04.2021 23:08 Ответить
Іди поплач в жилетку своєму сраному трампу . Нехай він тобі соплі витре , платочком . .
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01.04.2021 23:51 Ответить
думаю что и мукрон будет сидеть рядом с муркель на будущем нюрнбергском трибунале за своё преступное бездействие , обеспокоенность, а проще говоря -пофигизм
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01.04.2021 23:05 Ответить
Президент Польши Анджей Дуда приказал заблокировать Северный поток.Мавзолейное быдло в шоке...глубоко возмущам-с,корабли НАТО пришли на помощь Польше...
Хорошая новость...на сон грядущий...
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01.04.2021 23:06 Ответить
Гитлера обязан был остановить немецкий народ, но не сделал это, и весь мир увидел, расплата была жестокая и не соизмеримая с тем количеством жертв, если бы остановили умалишенного до его полного безумия, тоже самое происходит сейчас в паРаше, на то время в Германии был цивилизованный народ, в орде нет народа, тут рабы, зомби, Западу во главе США стоит простая и неприятная задача, очистить землю от биомусора, в случае вторжения варваров в цивилизованный мир.
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01.04.2021 23:16 Ответить
"Nuke the filthy russian animals till they glow, then shoot them in the dark!"
God Bless America !!!
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01.04.2021 23:27 Ответить
Мен, це тобі не гра на компі.
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01.04.2021 23:37 Ответить
It is a good idea.
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01.04.2021 23:56 Ответить
Більше "стурбованості", так й переможемо орди к@цапів з їх новими танками, літаками та ракетами.
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01.04.2021 23:35 Ответить
Тільки бубочка не стурбований. Треба перевіряти бомбосховища, приготувати сброю для усіх бажаючих вбити кацапа від старого до малого (вбити того, що прийде та ще сусіда-ватнана), мабудь ввести ЧС. А на Банковой тільки рожеви сни дивляться, прокидатись не хочуть, готуватись до воєнних дій зАпАдло
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02.04.2021 00:15 Ответить
Что если завтра война... Никакой стратегии, обороны, бомбоубежищ и т. д.
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02.04.2021 00:48 Ответить
 
 