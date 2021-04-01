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ГБР об обысках в АРМА: чиновники и адвокаты завладели более чем $400 тыс. ВИДЕО+ФОТО

Должностные лица АРМА и адвокаты перечислили деньги на счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, не имевших к ним никакого отношения", - сказано в сообщении.

Во время сегодняшних обысков изъяли ряд документов.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина. ФОТОрепортаж

Предварительная квалификация дела - завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 УК Украины).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, силовики провели сегодня обыски в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также у его руководства.

ГБР об обысках в АРМА: чиновники и адвокаты завладели более чем $400 тыс 01
ГБР об обысках в АРМА: чиновники и адвокаты завладели более чем $400 тыс 02
ГБР об обысках в АРМА: чиновники и адвокаты завладели более чем $400 тыс 03
ГБР об обысках в АРМА: чиновники и адвокаты завладели более чем $400 тыс 04

Автор: 

обыск (1898) ГБР (3000) АРМА (103)


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Топ комментарии
+5
Одним словом, ця бидлота, виявляють корупційні активи і направляють на свої рахунки??.
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01.04.2021 23:45
+5
Никакого перечня не будет , то Люба , в силу своей тупости , просто так перданула
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02.04.2021 06:33
+4
А мона перелік злочинів, за які треба посадити цих осіб. По кожному.
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02.04.2021 00:11
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Одним словом, ця бидлота, виявляють корупційні активи і направляють на свої рахунки??.
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01.04.2021 23:45 Ответить
Ось вам і недоліки освіти. "Золоте теля" вони не читали
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01.04.2021 23:53 Ответить
Не зовсім. Необов'язково корупційні, а у контексті їх крадіжки то, думаю, якраз не корупційними (за них "власники" по голові можуть дати). Скоріше це аферні гроші чи просто крадіжки несистемних "бізнесменів".
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02.04.2021 00:19 Ответить
Ця АРМА давно структура для розкрадання майна, навіть рядові слідчі поліції віджимають квартири т та машини за її допопомогою ..арештовують передають в управління і продають. Але в цьому випадку їм не пощастили бо 400 тися дол. це вкрадений воровськой общак..і напевне вори забашляли СБУ
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02.04.2021 00:30 Ответить
Напевно, не на ті рахунки кошти відправли, чи замало
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01.04.2021 23:49 Ответить
та то понятно.. обычный фоновый шум для отвлечения от миллиардного распила зекомандЫ на чоли з НайвэлычнишЫм
только у одного д"Ермака новенький "Мерседес" ( обычный расходный материал типа скрепки и стэплеры) - это третья часть всего украденого злочынной бандой.. шото очень избирательное кривосудие у нас в Украине
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02.04.2021 00:02 Ответить
И опять никого не посадят, как Парашенко. Кононенко. Гладковского, Сеню-кролика. И эти тоже - "усьо по закону".
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02.04.2021 00:06 Ответить
А мона перелік злочинів, за які треба посадити цих осіб. По кожному.
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02.04.2021 00:11 Ответить
"Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, не имевших к ним никакого отношения", Источник: https://censor.net/ru/n3257132

===== На тёщину книжку положил
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02.04.2021 00:24 Ответить
Ем, а ти мій пост читав взагалі? Яке відношення мають до крадіжок в АРМА мовою оригінала "Парашенко. Кононенко. Гладковского, Сеню-кролика".
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02.04.2021 01:22 Ответить
А где я писал про Пепу и Сеню?
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02.04.2021 01:50 Ответить
дурню, а ти питання читало, чи пишеш аби писати?
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02.04.2021 06:31 Ответить
Никакого перечня не будет , то Люба , в силу своей тупости , просто так перданула
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02.04.2021 06:33 Ответить
В Украине поимка коррупционеров как спортивная рыбалка - поймали, показали общественности и отпустили )) Вот говорил уже не раз, не Майдан то был, не Майдан. Если б был Майдан то чиновники б тысячами на столбах висели!!!
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02.04.2021 00:43 Ответить
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02.04.2021 01:52 Ответить
Хочется увидеть объявление:В Киеве,на стадионе им.В.В.Лобановского состоится грандиозное шоу,посвящённое победе над коррупцией в Украине!В праздничной программе - выступления звёзд Украины,фейерверки!Закроется праздник публичным расстрелом коррупционеров и передачей всего ихнего конфискованного имущества в Пенс.Фонд Украины!
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02.04.2021 01:14 Ответить
Плебс требует "ихнего" хлеба и зрелищ.
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02.04.2021 05:12 Ответить
Извините за вопрос:а патрициям что интересно?
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02.04.2021 11:33 Ответить
звйозд теж в расход, всяких там паваляшок із смердючками
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02.04.2021 06:33 Ответить
Коррупционеры типа ищут активы коррупционеров. Феерично. На этой территории Земли есть вообще хоть один порядочный чиновник или держиморда, НЕ коррупционер и взяточник? Вопрос риторический.
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02.04.2021 04:37 Ответить
Держиморды на России.
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02.04.2021 06:55 Ответить
Так на мове тоже морда, шо на России, шо на Украине, те же яйца только в профиль.
Вообще мне пофик как там, меня задолбало как здесь.
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02.04.2021 07:27 Ответить
Вы ещё общие буквы найдите. 😂
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02.04.2021 07:56 Ответить
Вам не под силу это сделать? Понимаю. Не удивлена.
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02.04.2021 09:31 Ответить
майже щойно зареєстрований, та трішки обмежений... У Чернівцях проводили "Червону руту", пісня "Держеморда", була однією із переможців... Глибинний зміст, тобі не осилити, але він є і саме у такому трактуванні.
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02.04.2021 12:13 Ответить
Конфіскувати майно у робітників, потім посадити на максимальні строки. Хто і де знайшов це лайно?
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02.04.2021 08:33 Ответить
Це все добре,але як вони збираються розслідувати таку справу, якщо там більшість наперед недопустимі докази, оскільки будуть адвокатською таємницею?
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02.04.2021 09:46 Ответить
 
 