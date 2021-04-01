ГБР об обысках в АРМА: чиновники и адвокаты завладели более чем $400 тыс. ВИДЕО+ФОТО

Должностные лица АРМА и адвокаты перечислили деньги на счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, не имевших к ним никакого отношения", - сказано в сообщении.

Во время сегодняшних обысков изъяли ряд документов.

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Предварительная квалификация дела - завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 УК Украины).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, силовики провели сегодня обыски в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также у его руководства.







