РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11322 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
921 4

С 2015 года в оккупированном Крыму в армию РФ были призваны 28 тыс. человек, - МИД

С 2015 года в оккупированном Крыму в армию РФ были призваны 28 тыс. человек, - МИД

МИД выразил протест против призыва Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь на службу в Вооруженных Силах РФ", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что системно нарушая нормы международного гуманитарного права, в частности положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года, российская оккупационная администрация осуществляет призыв на временно оккупированной территории Украины.

Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тыс. человек. 1 апреля 2021 г. началась очередная призывная кампания. Несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС осудил проведение Россией призывной кампании в оккупированном Крыму

Так же вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права", - заявили в МИД. В министерстве добавили, что Украина продолжает документировать нарушения Российской Федерацией норм международного права и принимает меры для привлечения ее к международно-правовой ответственности.

Смотрите: РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Крым (26411) МИД (6966) призыв (743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну вот
кацапы в Крыму
нашли себе безмозглое мясо
обернут его в камуфляж
и ...ваюй пака маладой
показать весь комментарий
01.04.2021 23:57 Ответить
Що просили, те і мають.Із 2015 року в окупованому Криму в армію РФ було призвано 28 тис. осіб, - МЗС - Цензор.НЕТ 6616
показать весь комментарий
02.04.2021 00:05 Ответить
Із 2015 року в окупованому Криму в армію РФ було призвано 28 тис. осіб, - МЗС - Цензор.НЕТ 8416
показать весь комментарий
02.04.2021 00:56 Ответить
)))))) 28 т пасивных пидаасов ,этих даже самые опущенные будут опускать
показать весь комментарий
02.04.2021 08:30 Ответить
 
 