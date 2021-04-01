С 2015 года в оккупированном Крыму в армию РФ были призваны 28 тыс. человек, - МИД
МИД выразил протест против призыва Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь на службу в Вооруженных Силах РФ", - говорится в заявлении.
МИД отмечает, что системно нарушая нормы международного гуманитарного права, в частности положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года, российская оккупационная администрация осуществляет призыв на временно оккупированной территории Украины.
Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тыс. человек. 1 апреля 2021 г. началась очередная призывная кампания. Несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.
Так же вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.
"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права", - заявили в МИД. В министерстве добавили, что Украина продолжает документировать нарушения Российской Федерацией норм международного права и принимает меры для привлечения ее к международно-правовой ответственности.
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кацапы в Крыму
нашли себе безмозглое мясо
обернут его в камуфляж
и ...ваюй пака маладой