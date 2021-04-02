Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - Резников
Единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины является внедрение санкций со стороны мировых стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг вечером заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"На сегодняшний день единственным вариантом является политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность… Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - сказал Резников.
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Германия
357,386 тыс. км²
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На кого ображатися ? На совків , які здриснуди в Європу , і розповідають , що в Україні найгірше ? Якщо знаходитесь дійсно в ЄС , то повинні знати , що там теж є нові країни , в яких далеко не все гаразд . А нам треба як можна швидше туди потрапити , щоб у чиновників-клептоманів було якнайменше можливостей красти . Щоб там не хрюкали з росії та їхні однодумці . І те , що ватніки проти , нікого не хвилює .
Російський «Газпром» відзвітував про збитки - вперше з 1998 рокуhttps://media.slovoidilo.ua/media/publications/14/130726/hazprom_large.jpg
Російський https://www.slovoidilo.ua/2020/11/02/novyna/ekonomika/tranzyt-hazu-cherez-********-znyzyvsya-tretynu газовий монополіст «Газпром» згідно з фінансовими звітами за 2020 рік продемонстрував чистий збиток в 9,2 млрд доларів (709 млрд рублів за поточним курсом). Зазначається, що таке сталося вперше з 1998 року.
«Газпром» втратив 3% європейського газового ринку, його частка знизилася з 36% до 33%; виторг від продажу газу впав на 20,4%, валовий прибуток впав на 25%; прибуток від продажів звалився найсильніше, в 57 разів - з 8,2 млрд доларів до 144 млн доларів.
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/26/novyna/svit/rosijskyj-hazprom-vidzvituvav-pro-zbytky-vpershe-1998-roku
Яка жере збіжжя, марафєт та електрику...
...а санкции, это реакция на украинскую безнадёгу...
Войска НАТО в Польше и Румынии приведены в состояние повышенной боевой готовности !
Кажеться начинаеться ! .. И каждый раз, когда кто-то просит вас разделять путина и "российский народ", пересмотрите видео с передвижением российской военной техники, которая направляется в Украину или к нашим границам, и послушайте, как многие из россиян радуются, что их армия, состоящая из их же народа, едет "мочить хохлов", а кто-то из ликующих готов присоединиться к военным эшелонам, правда, пока только на словах…
На него это похоже - любит пакостить в праздники
О каком Боге Вы вспоминаете
Згідно закону "ухилення від призову на військову службу резервістів буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
В 2014-2015 рр. в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. Завдяки цьому оперативний резерв ВСУ налічує близько 200 тис. чоловік.
Підкреслимо, що для переважної більшості населення України війни немає. І загрози війни теж немає. І навіть у разі нової російської агресії це теж торкнеться їх не відразу - саме завдяки резервістам. Виходить, що люди, які в 2014-2015 рр. пішли на фронт добровільно, тепер опинилися перед перспективою, що їх будуть забирати на війну під загрозою в'язниці. А тим, хто тоді сховався в Польщі, зараз не загрожує нічого".
https://www.dsnews.ua/politics/novaya-realnost-peremiriya-uzhe-net-bolshoy-voyny-eshche-net-01042021-420773 Украина будет призывать резервистов, а войска США в Европе поднимают статус готовности. Что происходит?
https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ Міністерство оборои України. Офіційний веб сайт. Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував.
Главногавнокомандующие, вот это мечта для всех откосивших!
Вывезти туда всех мужчин- депутатов , поселить в палатках с буржуйками
На мій хлопський розум.
1. Оголосити про найвищу загрозу з боку росії і готовність захищати Україну всіма видами озброєння.
2. Введення військового стану в разі підтвердження інформації про неминучість нападу росії
3. Зупинка всіх відносин з росією. ВСІХ.
4. Загальна мобілізація в зв'язку з введенням воєнного часу (дивися вище)
5. Заклик до партнерів по будапештському меморандумі про підтримку і допомогу
6. Скликання надзвичайної сесії ООН
7. Закриття всіх (а їх ой Як багато) проросійських каналів. До речі мураєв став частим гостем на рос ТБ. Співпадіння, не думаю.
Це на мій хлопський розум. А резніков каже санкції введіть. З такою політикою скоро москалі йому самому введуть, по самі вуха.
Ну якось так.
Слава Україні!!!
А вааще,у штатников выбора не остается.
Иначе на них просто ссать начнут и никто всерьез воспринимать не будет.
Обамка всем доказал,что негр у власти - это синоним терпилы.
Про трампака лучше вааще не вспоминать . Даже всуе.
А вот гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки - вместе с санкциями - гораздо ,гораздо более весомый аргумент
Нет Рассии - нет угрозы.
СССР - СДОХ.
И ваша недоРашка - СДОХНЕТ!
Портібно було лише продовжити те, що почав Порох так ні. Вирішили дати можливість 43- річному мальЧіку, спецалісту по відкатам, поексперементувати над нарідом і країною.
Два роки, які могли просунути нас до ЄС, а головне, до НАТО, прогижені.