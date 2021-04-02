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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - Резников

Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - Резников

Единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины является внедрение санкций со стороны мировых стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг вечером заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"На сегодняшний день единственным вариантом является политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность… Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не оставят Украину наедине с агрессором, - Таран провел телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом

Автор: 

Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+11
Сама дієва санкція проти Росіі ,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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02.04.2021 00:17
+10
Остаточно загроза зникне лише разом з Росією !!!)))
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02.04.2021 00:19
+10
Це говорить віці-прем'єр, член уряду, який купує електрику у кацапів на мільярди гривень!
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02.04.2021 00:32
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Сама дієва санкція проти Росіі ,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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02.04.2021 00:17 Ответить
-- можешь обижаться, но нахер вы такие в Европе надо? -- ...вместе с вашим мутным государством...

Я против!
Работайте над собой.
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02.04.2021 00:32 Ответить
За що я маю ображатись !! Україна ,успішна та поужна потрібна лише українцям і лише українці мають її розбудувати !!! Якщо "мудрий нарід " буде обирати вселяку плісняву в керманичі ,то ніякий захід ,схід та Європа з Амерікою не допоможуть !!!)))
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02.04.2021 00:38 Ответить
...когда Украина вступит в ЕС, то она станет самой крупной страной в этом союзе, так что Германия потеряет в этом вопросе лидерство и стопудово будет против
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02.04.2021 00:49 Ответить
Треба усвідомити ,що мета українців ,це не ЄС ,а власна потужна держава ,на засадах євроцивілізаціі !!!!))))
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02.04.2021 00:53 Ответить
Турков 80 млн . И Германия особенно не возмущается
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02.04.2021 00:57 Ответить
...я имею в виду не количество населения, а площадь... И кстати, сколько длится кандидатство Турции в члены ЕС?
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02.04.2021 01:12 Ответить
Мы обсуждаем НАТО - не перескакивайте с темы
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02.04.2021 01:13 Ответить
Турция
/Площадь

783 562 км²

https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45X4gAxjU1MM7T4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1jlL0y-sPViw4U9FzZc2Hthx8V-hQvzL-y-sO9iJ1Bgy8UeAICGLARmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBA
https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45X4gAxjU1MM7T4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1jlL0y-sPViw4U9FzZc2Hthx8V-hQvzL-y-sO9iJ1Bgy8UeAICGLARmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBA
https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45X4gAxjU1MM7T4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1jlL0y-sPViw4U9FzZc2Hthx8V-hQvzL-y-sO9iJ1Bgy8UeAICGLARmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBA
Германия

357,386 тыс. км²
https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45XAjMtk83LDbT4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1hFLyy8sOLCBIUL8y_svrDvYueFDRe2XOwBAMt6Nf5dAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBg
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02.04.2021 01:14 Ответить
Украина - площадь составляет 603 549 км²,
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02.04.2021 01:16 Ответить
...не знаю, что обсуждаете вы - а я писал о географических параметрах и задал вопрос относительно перспектив вступления Турции в ЕС
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02.04.2021 01:16 Ответить
У Турции перспектив вступить в ЕС - нет .
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02.04.2021 01:20 Ответить
...отож
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02.04.2021 01:22 Ответить
Украина и так в Европе, в согласии не нуждается. А в союз вступать или нет, это вопрос неоднозначный, уже были в одном союзе. Евросоюз, на тех условиях что он поставил Украине, экономических прежде всего, нахрен на задался.
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02.04.2021 05:59 Ответить
Ну от Ви то точно ніде "не нужны" ! Ч
На кого ображатися ? На совків , які здриснуди в Європу , і розповідають , що в Україні найгірше ? Якщо знаходитесь дійсно в ЄС , то повинні знати , що там теж є нові країни , в яких далеко не все гаразд . А нам треба як можна швидше туди потрапити , щоб у чиновників-клептоманів було якнайменше можливостей красти . Щоб там не хрюкали з росії та їхні однодумці . І те , що ватніки проти , нікого не хвилює .
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02.04.2021 09:17 Ответить
Але клоуни як прийшли у 2019 році то відразу поставили на паузу рух України в ЄС і в НАТО. Два роки втрачено безповоротно.
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02.04.2021 00:35 Ответить
Все за кремлівським сценарієм !!1 Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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02.04.2021 00:40 Ответить
Вы чо не видите ?уже восьмой год санкции!и что?им по....й эти санкции
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02.04.2021 03:10 Ответить
Не кажіть. Раніше Газпром був найбагатшою компанією в світі і скрізь в Європі ногою двері відчиняв, а зараз рахує збитки. А російські банки?

Російський «Газпром» відзвітував про збитки - вперше з 1998 рокуhttps://media.slovoidilo.ua/media/publications/14/130726/hazprom_large.jpg Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 1488
Російський https://www.slovoidilo.ua/2020/11/02/novyna/ekonomika/tranzyt-hazu-cherez-********-znyzyvsya-tretynu газовий монополіст «Газпром» згідно з фінансовими звітами за 2020 рік продемонстрував чистий збиток в 9,2 млрд доларів (709 млрд рублів за поточним курсом). Зазначається, що таке сталося вперше з 1998 року.
«Газпром» втратив 3% європейського газового ринку, його частка знизилася з 36% до 33%; виторг від продажу газу впав на 20,4%, валовий прибуток впав на 25%; прибуток від продажів звалився найсильніше, в 57 разів - з 8,2 млрд доларів до 144 млн доларів.
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/26/novyna/svit/rosijskyj-hazprom-vidzvituvav-pro-zbytky-vpershe-1998-roku
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02.04.2021 05:03 Ответить
Единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины это быстрое *********** обороноспособности Украины в общем и ВСУ в конкретно, с паралелным уничтоджениев в ситране пятой колоны и увеличением санкций США на Парашу, и давление на разного рода её жополизов аля меркель-маркон с присными.
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02.04.2021 09:17 Ответить
Остаточно загроза зникне лише разом з Росією !!!)))
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02.04.2021 00:19 Ответить
Т. е. никогда?
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02.04.2021 04:22 Ответить
Вважаєте фєдєрастію вічною імперією???
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02.04.2021 09:21 Ответить
Це ж треба - два роки рожали...
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02.04.2021 00:22 Ответить
І що народили???)))
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02.04.2021 00:26 Ответить
Викидень. Нормальні роди тривають після девятимісячрого виношування.
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02.04.2021 00:34 Ответить
Я гадав що мамонта народили !!!)))
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02.04.2021 00:44 Ответить
Мишу...
Яка жере збіжжя, марафєт та електрику...
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02.04.2021 09:19 Ответить
Сопротивление самой Украины -- единственный вариант!
...а санкции, это реакция на украинскую безнадёгу...
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02.04.2021 00:27 Ответить
Во власти дебилы !!! У них каждая голова говорит отдельно и нет четкой позиции ни на одну тему !!! .. ".. Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (14 апреля) поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе.".. ну это ни ПЗДЦ !!!
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02.04.2021 00:30 Ответить
-- и сбоку бантик...
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02.04.2021 00:33 Ответить
Поддерживаемая россией так называемая фейковая " Донецкая республика " приказала мобилизовать всех мужчин 1994-2003 годов рождения в течение 24 часов.

Войска НАТО в Польше и Румынии приведены в состояние повышенной боевой готовности !

Кажеться начинаеться ! .. И каждый раз, когда кто-то просит вас разделять путина и "российский народ", пересмотрите видео с передвижением российской военной техники, которая направляется в Украину или к нашим границам, и послушайте, как многие из россиян радуются, что их армия, состоящая из их же народа, едет "мочить хохлов", а кто-то из ликующих готов присоединиться к военным эшелонам, правда, пока только на словах…
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02.04.2021 00:41 Ответить
То есть **** решил испортить Пасху католикам ( немцам французам американцам)
На него это похоже - любит пакостить в праздники
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02.04.2021 00:48 Ответить
ну дык .. скрепы кацапо-православия трещат по швам !!! ..раньше в Пасхальный пост прекращались войны, развлечения и т.д. - даже в магазинах продавали только постную еду и продукты .. а этим с лишней хромосомой все пох... "православные" *** .. как куйло говорил - в ядерной войне все православные руские попадут сразу в рай - а остальной мир просто подохнет.. - я как это услышал то сразу понял - недаром куйлу нобелевка мира светит..))
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02.04.2021 00:57 Ответить
**** - антихрист
О каком Боге Вы вспоминаете
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02.04.2021 01:00 Ответить
вы наверное мою иронию про кацапо-православие не правильно поняли... а то что куйло предвестник сатаны - это понятно ВСЕМ вменяемым людям кроме обитателей православной кацапо-фауны..
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02.04.2021 01:05 Ответить
Причем тут эти?они будут выражать глубокую озабоченность,а война будет в нашей стране.
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02.04.2021 03:17 Ответить
Це говорить віці-прем'єр, член уряду, який купує електрику у кацапів на мільярди гривень!
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02.04.2021 00:32 Ответить
Уряду ,який в цей саме час гальмує власну генерецію електроенергіі !!!)))
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02.04.2021 00:47 Ответить
Интересная история... Что прям так сам с будуна берет и покупает? Без причин? А факт можно в студию?
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02.04.2021 10:53 Ответить
Член уряду, який купує. Уряду, який купує. Уряд купує. Розумієш українську?
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02.04.2021 12:04 Ответить
А ти думаеш тут тiльки такi дебiли як ти?
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02.04.2021 17:51 Ответить
Ні, звичайно, такі, як ти теж є. 😁
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02.04.2021 18:12 Ответить
Клоуни напередодні свого професійного свята Дня дурня проголосували за законопроект Зеленського № №3553 щодо призову резервістів в разі раптового загострення військової обстановки.
Згідно закону "ухилення від призову на військову службу резервістів буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
В 2014-2015 рр. в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. Завдяки цьому оперативний резерв ВСУ налічує близько 200 тис. чоловік.
Підкреслимо, що для переважної більшості населення України війни немає. І загрози війни теж немає. І навіть у разі нової російської агресії це теж торкнеться їх не відразу - саме завдяки резервістам. Виходить, що люди, які в 2014-2015 рр. пішли на фронт добровільно, тепер опинилися перед перспективою, що їх будуть забирати на війну під загрозою в'язниці. А тим, хто тоді сховався в Польщі, зараз не загрожує нічого".
https://www.dsnews.ua/politics/novaya-realnost-peremiriya-uzhe-net-bolshoy-voyny-eshche-net-01042021-420773 Украина будет призывать резервистов, а войска США в Европе поднимают статус готовности. Что происходит?

https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ Міністерство оборои України. Офіційний веб сайт. Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував.
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02.04.2021 00:32 Ответить
...из уклониста - в Верховные Главногавнокомандующие, вот это мечта для всех откосивших!
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02.04.2021 00:52 Ответить
пока Запад исправно покупает у России нефть и газ, экономически поддерживая режим путина ему ничего не грозит...
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02.04.2021 00:35 Ответить
Шанс - это строить по-настоящему европейскую, демократическую страну и современную, дееспособную армию и только тогда, нас примут в НАТО и ЕС, а рашка-говняшка, наконец, переключится на другой "объект", проверено странами Балтии... А у Вас скотов - одни пустые декларации и сериальная имитация бурной деятельности с целью ограбления бюджета, поэтому, даже проблему защиты государственности, вы перекладываете, главным образом, на соседей....
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02.04.2021 00:46 Ответить
Задекларувавши самостійність України ,українці отримали шанс розбудови власної держави !!! Зауважте -отримали шанс ,а не державу !!!)))
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02.04.2021 00:51 Ответить
Может Украине объявить и провести учения на границе с лугандоном ?

Вывезти туда всех мужчин- депутатов , поселить в палатках с буржуйками
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02.04.2021 00:56 Ответить
В Україні гендерна рівність , тому всіх сосен теж в шанці !!!))))
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02.04.2021 00:59 Ответить
😀😀😀
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02.04.2021 01:00 Ответить
Замахали придурки. Які санкції коли до справжньої війни тижні або дні залишається. Дуже надіюся, що помиляюся. Кажи,що ВИ (влада) збираєтеся робити СЬОГОДНІ.
На мій хлопський розум.
1. Оголосити про найвищу загрозу з боку росії і готовність захищати Україну всіма видами озброєння.
2. Введення військового стану в разі підтвердження інформації про неминучість нападу росії
3. Зупинка всіх відносин з росією. ВСІХ.
4. Загальна мобілізація в зв'язку з введенням воєнного часу (дивися вище)
5. Заклик до партнерів по будапештському меморандумі про підтримку і допомогу
6. Скликання надзвичайної сесії ООН
7. Закриття всіх (а їх ой Як багато) проросійських каналів. До речі мураєв став частим гостем на рос ТБ. Співпадіння, не думаю.
Це на мій хлопський розум. А резніков каже санкції введіть. З такою політикою скоро москалі йому самому введуть, по самі вуха.
Ну якось так.
Слава Україні!!!
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02.04.2021 01:08 Ответить
т.е. вы рассчитываете, что у США нервы сдадут и они сделают всё за вас?
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02.04.2021 01:28 Ответить
Коцапчик,ты таки прокололся?
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02.04.2021 01:32 Ответить
зебил, ты прокололся ещё в 2019 году
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02.04.2021 01:55 Ответить
Ты себя перечитай, зеленомордый
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02.04.2021 02:05 Ответить
перечитал, что не так? узеленские нихера делать не хотят, а ждут пока сама проблема рассосётся.
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02.04.2021 02:18 Ответить
Ты зеленых то не вспомнил. Все должны догадаться?
А вааще,у штатников выбора не остается.
Иначе на них просто ссать начнут и никто всерьез воспринимать не будет.
Обамка всем доказал,что негр у власти - это синоним терпилы.
Про трампака лучше вааще не вспоминать . Даже всуе.
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02.04.2021 02:24 Ответить
Санкции то такэ...
А вот гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки - вместе с санкциями - гораздо ,гораздо более весомый аргумент
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02.04.2021 01:31 Ответить
Единственный вариант, это УНИЧТОЖЕНИЕ Рассии, как субъекта, как государства, как СССР!
Нет Рассии - нет угрозы.
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02.04.2021 01:44 Ответить
Уничтожить Рашу - цель практически невыполнимая. Этим занимались достаточно авторитетные люди, типа Чингизхана, Карла XII, Наполеона, Гитлера... СССР, развалил Ельцин, чем убрал с ног Раши 14 гирь (Буш ст., который умный). А так, прям слышу, как все страны, вокруг, ходят и говорят об усилении санкций. Они им надо, свою экономику гробить?
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02.04.2021 04:34 Ответить
Казлаамордый у тебя в параше сено на завтрак дают, иди отсюда в свой казлятник
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02.04.2021 08:28 Ответить
Расийская Империя - СДОХЛА.
СССР - СДОХ.
И ваша недоРашка - СДОХНЕТ!
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02.04.2021 10:21 Ответить
Вот же любители шары, и рыбку съесть и в лодочке покататься. Санкции уже сколько лет вводят и куда агрессия девается ? А создавать условия тут, чтобы агрессия становилась для Мордора болезненной а не запрещать стрелять и превращать зону соприкосновения в безопасный тир для рашистских наемников !
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02.04.2021 03:36 Ответить
Резников , - Торговля Украины с россией составляет 93 миллиарда дол , о какой санкции международной Вы говорите.
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02.04.2021 07:42 Ответить
Ты в цифрах ничего не перепутал?
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02.04.2021 08:29 Ответить
Информация общедоступна для широкого Доступа . кто хочет может получить Информацию , -а кто только поговорить и позадавать сомнения , то есть на то Гугл 4 кнопочки где написано 4 буквочки и нажать Enter .
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02.04.2021 13:16 Ответить
За 6 лет Войны , - Общий товарооборот.Можете себе представить такую торговлю между СССР и Германией 1941- 1945 года .
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02.04.2021 13:35 Ответить
Які санкції? Як головнокомандувач, на благання московської церкви знімає санкції з кацапів. А ви бажаєте, що їх вводили США і Європа?
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02.04.2021 09:17 Ответить
Единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины это быстрое *********** обороноспособности Украины в общем и ВСУ в конкретно, с паралелным уничтоджениев в ситране пятой колоны и увеличением санкций США на Парашу, и давление на разного рода её жополизов аля меркель-маркон с присными.
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02.04.2021 09:17 Ответить
Посилення санкцій? Та ти шо?
Портібно було лише продовжити те, що почав Порох так ні. Вирішили дати можливість 43- річному мальЧіку, спецалісту по відкатам, поексперементувати над нарідом і країною.

Два роки, які могли просунути нас до ЄС, а головне, до НАТО, прогижені.
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02.04.2021 09:58 Ответить
 
 