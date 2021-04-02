Вакцина CoviShield, применяемая в Украине, имеет эффективность от 90 до 100% при тяжелых случаях коронавируса, - ЮНИСЕФ

Все вакцины против COVID-19, рекомендованные ВОЗ, имеют высокую эффективность в тяжелых случаях течения болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

Он отметил, что сейчас вакцины используются уже во многих странах, поэтому специалисты регулярно получают свежую информацию. "И каждый раз в эти данные вносятся уточнения. Например, о том, что даже после первой дозы и Pfizer, и AstraZeneca, и Moderna имеют очень высокий уровень эффективности. А после второй дозы он только увеличивается", - рассказал Славуцкий.

Говоря о вакцине AstraZeneca, эксперт подчеркнул, что "после второй дозы у нее вероятность не заразиться - где-то на уровне более 70%".

"Также все вакцины, в том числе CoviShield (производится по лицензии AstraZeneca, применяется в Украине - ред.), От 90% до 100% имеют эффективность против тяжелых случаев - против госпитализации, против смертности", - отметил Славуцкий.

По его словам, и AstraZeneca, и Pfizer, поставки которой ожидаются в Украине обеспечат, "что вы не попадете в больницу, и 100% гарантию того, что не будет смертельного исхода".

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