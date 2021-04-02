Вакцина CoviShield, применяемая в Украине, имеет эффективность от 90 до 100% при тяжелых случаях коронавируса, - ЮНИСЕФ
Все вакцины против COVID-19, рекомендованные ВОЗ, имеют высокую эффективность в тяжелых случаях течения болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.
Он отметил, что сейчас вакцины используются уже во многих странах, поэтому специалисты регулярно получают свежую информацию. "И каждый раз в эти данные вносятся уточнения. Например, о том, что даже после первой дозы и Pfizer, и AstraZeneca, и Moderna имеют очень высокий уровень эффективности. А после второй дозы он только увеличивается", - рассказал Славуцкий.
Говоря о вакцине AstraZeneca, эксперт подчеркнул, что "после второй дозы у нее вероятность не заразиться - где-то на уровне более 70%".
"Также все вакцины, в том числе CoviShield (производится по лицензии AstraZeneca, применяется в Украине - ред.), От 90% до 100% имеют эффективность против тяжелых случаев - против госпитализации, против смертности", - отметил Славуцкий.
По его словам, и AstraZeneca, и Pfizer, поставки которой ожидаются в Украине обеспечат, "что вы не попадете в больницу, и 100% гарантию того, что не будет смертельного исхода".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" имеют эффективность против тяжелых случаев" - что не нравится?
Коряво по форме, но правильно по смыслу!
Вон Степанов своей курточкой клянется!
А простому народу, так и быть, отдайте Пфайзер, Модерну, Джонсон&Джонсон.
https://www.youtube.com/watch?v=G63pQRLxhSg
В украинских реалиях это означает, что ВСЕ провакцинированные вакциной ChAdOx1 индекс ICMR / SII-COVISHIELD находятся в группе риска и должны быть вакцинированны повторно, исключительно вакцинами мРНК (Pfizer-BioNTech и Moderna)
* Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO), является научным комитетом, состоящим из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, Германия, который предоставляет официальные рекомендации относительно графиков вакцинации,
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_2021-04-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_01042021_Download.pdf?__blob=publicationFile
tZE inform
Яка вакцина буде кращою ? Та на яку світ витратив трильйони долларів та залучив для її розробки та виготовлення кращих спеців на земній кулі ..чи та що постійно по скандалах (астрозенека) , чи та що зроблена у Циганії, яка вже давно славиться, щурами та калом на вулицях, неякісною фармакологією, забрудненими річками з трупною отрутою, але має купу заводів які випускають фармацевтичне гівно, які існують просто для забезпечення їжею мільярди своїх циган ,які плодяться мов таргани безперестанку і всі хочуть їсти, та яка, наприклад Гані, віддає безкоштовно таку ж партію такого ж гівна через три дні після того як це купила Україна ? До того ж досить вже брехати про те що "ковішилд-рачкапур" - це те саме що астрозенека. Хоч по технології - хоч без технології, бо тут навіть виробник може зіграти фатальну роль. Вакцини - це серйозна річ. Це не пігулки від кашлю..Це абсолютна брехня вже доведена на пальцях та технічними та фармакологічними висновками . Як що маркування ніде не вказує на слово "астрозенека" - то ця марка (астрозенека) не несе ніякої відповідальності за наслідки - це є головне. Все інше - ляпання язиками. А тому - не факт що ці помиї які нам впарили за гроші ( або зелена жидюра їх вкрала тупо а нам вішають що купили) - кардинально - отрута. Але це може бути вкрай неефективним - що дорівнює сьогодні бездіяльності та поширенню смертей від ковіду. Висновок : Сьогодні відомо тільки те що реальною вакциною може називатися ЛИШЕ Pfizer, який постійно оновлюється з новими штамами вірусу, та сьогодні навіть грає на випередження . Інше - лотерея в яку граються корупційні уряди різних країн - в основному недорозвинених. Хто сь хоче заробити на випуску помиїв ( під ситуацію) і так далі... Ще один нюанс. Просто собі подумайте.. Лікар може категорично відмовлятися вводити собі вакцину від ковіду? Саме вакцину? Той хто думає що лікар тупий і може. - ідіот. Лікар може відмовитися вводити собі помиї. Бо він знає тему глибше звичайних громадян. І є лікарі, які залежать від керівництва та заради посади та грошей колють собі ці шмарклі що привезли..( може пронесе). А за окрему плату або для вилизування сраки шефу - ще й на телебаченні розкажуть нісенітниці про "всі вакцини однакові"..При тому ефективність ніхто не вивчав, ніхто не знає ,як і що це принесе в майбутньому ( чи не принесе..- це теж ніхто не знає) І останнє : я дуже жорстко ЗА ВАКЦИНАЦІЮ ! Але ВАКЦИНОЮ...