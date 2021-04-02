Пересчитывать голоса на 87-м округе Прикарпатья будут еще минимум двое суток, - движение "ЧЕСНО"
По состоянию на 23:00 1 апреля в окружном избирательном участке пересчитали одну УИК с 20-ти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільне.Карпати сообщил координатор движения ЧЕСТНО Виталий Свитлык.
"Мы видим, что из общего количества 117-ти участков, были отправлены на пересчет 20. Сегодня днем ОИК составила график, где они будут пересчитывать эти участки, и расписали, что на каждый участок будет по полчаса времени. Мы видели в этом графике , что с 17:30 до 3:30 ночи должны были быть пересчитаны все эти участки. Однако, по состоянию на 23:00, пересчитан только один участок, - говорит Свитлык. - Мы засекли то время и увидели, что на один участок уходит около полтора часа времени. А умножив это на 20 УИК, понимаем, что быстрее, чем за двое суток, не будет установлено результатов".
По его словам, пересчет происходит в рамках действующего законодательства. На первом участке, который обработали члены ОИК, результаты сошлись.
По словам председателя областной организации Комитета избирателей Украины Максима Лысюка, некоторые участки ОИК направила на пересчет, хотя они не подпадали под причины, определенные законодательством: распаковка пакетов избирательной документации, уточнение протокола об итогах голосования, нарушения процедуры транспортировки. Хотя одна УИК за нарушения процедуры транспортировки была отправлена на перерасчет по решению суда.
О том, почему первого апреля вечером поменяли членов окружной избирательной комиссии, Максим прокомментировал так: "О причинах замены членов ОИК будем говорить по завершению подсчета. Посмотрим, как себя будут вести эти "замененные" члены комиссии. Насколько мне известно, некоторых поменяли, потому что люди измучились, плохо себя чувствовали и попросили, чтобы их заменили".
Напомним, 28 марта в округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
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31 марта Центральная избирательная комиссия вторично получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, поскольку назначенные 30 марта члены комиссии так и не смогли приступить к работе. В целом работа комиссии была заблокирована более двух суток.
Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк.
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За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
Сидить Абрам і Ціля, на Цілю сіла муха, а Ціля не реагує. "Ціля, - каже Абрам - на тєбє муха лазіт". "Ти што Абграм хочєшь сказать што я гавно?", - обурюється Ціля. Абрам у відповідь: "Нєт Ціля, я не гаварю што ти гавно, но мухі, Ціля, нікагда нє ашібаютса".
-зачем говорить,и так все знают по вони от порохни...