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Пересчитывать голоса на 87-м округе Прикарпатья будут еще минимум двое суток, - движение "ЧЕСНО"

Пересчитывать голоса на 87-м округе Прикарпатья будут еще минимум двое суток, - движение

По состоянию на 23:00 1 апреля в окружном избирательном участке пересчитали одну УИК с 20-ти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільне.Карпати сообщил координатор движения ЧЕСТНО Виталий Свитлык.

"Мы видим, что из общего количества 117-ти участков, были отправлены на пересчет 20. Сегодня днем ​​ОИК составила график, где они будут пересчитывать эти участки, и расписали, что на каждый участок будет по полчаса времени. Мы видели в этом графике , что с 17:30 до 3:30 ночи должны были быть пересчитаны все эти участки. Однако, по состоянию на 23:00, пересчитан только один участок, - говорит Свитлык. - Мы засекли то время и увидели, что на один участок уходит около полтора часа времени. А умножив это на 20 УИК, понимаем, что быстрее, чем за двое суток, не будет установлено результатов".

По его словам, пересчет происходит в рамках действующего законодательства. На первом участке, который обработали члены ОИК, результаты сошлись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на Прикарпатье: 20 участковых комиссий пересчитают голоса

По словам председателя областной организации Комитета избирателей Украины Максима Лысюка, некоторые участки ОИК направила на пересчет, хотя они не подпадали под причины, определенные законодательством: распаковка пакетов избирательной документации, уточнение протокола об итогах голосования, нарушения процедуры транспортировки. Хотя одна УИК за нарушения процедуры транспортировки была отправлена на перерасчет по решению суда.

О том, почему первого апреля вечером поменяли членов окружной избирательной комиссии, Максим прокомментировал так: "О причинах замены членов ОИК будем говорить по завершению подсчета. Посмотрим, как себя будут вести эти "замененные" члены комиссии. Насколько мне известно, некоторых поменяли, потому что люди измучились, плохо себя чувствовали и попросили, чтобы их заменили".

Также читайте: На довыборах в Раду на Прикарпатье обработали 87,17% протоколов: Вирастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинский - 28,72%

Напомним, 28 марта в округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кошулинский требует провести на округе №87 перевыборы

31 марта Центральная избирательная комиссия вторично получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, поскольку назначенные 30 марта члены комиссии так и не смогли приступить к работе. В целом работа комиссии была заблокирована более двух суток.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Также на Цензор.НЕТ: На 87 округе опять считают голоса: Вирастюк - лидер, Шевченко обогнал Кошулинского

Автор: 

Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (923) Шевченко Александр Леонидович (327) ЧЕСНО (101) досрочные выборы (127) Вирастюк Роман (3)


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Топ комментарии
+6
Старий єврейський анекдот з київського Подолу.

Сидить Абрам і Ціля, на Цілю сіла муха, а Ціля не реагує. "Ціля, - каже Абрам - на тєбє муха лазіт". "Ти што Абграм хочєшь сказать што я гавно?", - обурюється Ціля. Абрам у відповідь: "Нєт Ціля, я не гаварю што ти гавно, но мухі, Ціля, нікагда нє ашібаютса".
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02.04.2021 05:23
+4
Затрут до дырок бюлетени. Не пойми за кого голосовали.
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02.04.2021 01:45
+4
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція (Коломойського/Шевченко) точно перемогла, але адмінресурс (Зеленського) намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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02.04.2021 01:51
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Правила форума Совет форумчан
Затрут до дырок бюлетени. Не пойми за кого голосовали.
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02.04.2021 01:45 Ответить
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція (Коломойського/Шевченко) точно перемогла, але адмінресурс (Зеленського) намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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02.04.2021 01:51 Ответить
Під час дискусії з депутатом від "ЄС" Олексієм Гончаренком, Арестович заявив: "Я перехворів на тяжку хворобу "порохоботства", ідеологічною позицією, якою продовжує хворіти шановний Олексій [Гончаренко] і його колеги. Це важка хвороба, гірша за COVID".
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02.04.2021 02:45 Ответить
Старий єврейський анекдот з київського Подолу.

Сидить Абрам і Ціля, на Цілю сіла муха, а Ціля не реагує. "Ціля, - каже Абрам - на тєбє муха лазіт". "Ти што Абграм хочєшь сказать што я гавно?", - обурюється Ціля. Абрам у відповідь: "Нєт Ціля, я не гаварю што ти гавно, но мухі, Ціля, нікагда нє ашібаютса".
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02.04.2021 05:23 Ответить
я же не говорю что твои мухи живут в твоей черепной коробке...
-зачем говорить,и так все знают по вони от порохни...
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09.04.2021 04:01 Ответить
Як і на президентських виборах тільки третина українців голосувала за ідеологію. А люмпен і бидло купилось на пустопорожні обіцянки клоуна.
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02.04.2021 05:09 Ответить
ти уже на своего пороха -клоун гавариш...прозрел
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09.04.2021 04:03 Ответить
Нажаль, не третина, а, щонайбільше, відсотків15. Бо половина не прийшла на вибори. Їм просто байдуже. Але смердіти найбільше будуть саме ті, що не прийшли. І розповідати про "какаяраааазница", "всеаниадинааакавьіе", тощо, тощо, тощо.
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02.04.2021 08:11 Ответить
Та трое суток дайте---как когда то!
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02.04.2021 01:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Isq4Qkfe5LA Богдан Процишин БЄЗ ТЄБЯ
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02.04.2021 02:30 Ответить
столько нафальсифицировали, что уже пальцев на руке для счета не хватает
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02.04.2021 03:42 Ответить
Вірастюк був на останньому місці, як налетіли зе-слуги на чолі з Колею Котлетою, зразу Вірастюк вирвався в лідери.
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02.04.2021 05:13 Ответить
Вирастюк с самого начала подсчета на сайте ЦВК был на первом месте.
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02.04.2021 07:07 Ответить
Позорище 😠
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02.04.2021 08:49 Ответить
Ну а хто гірший ворог для України мордоворот з антиукраїнської сили капітулянтів "Слуга кремля". Чи з ворожої для України прокремлівської бандитської сили за "майбутнє малоросії" мафіозного бандита злочинця коломоя. Ну і як можна сподіватися на дострокові вибори в зРаду коли не тільки по всій нашій країні. Але навіть і в патріотичній проукраїнській Західній Україні, виборець чомусь вибирає в парламент проклятих ворогів України ... Сумно!
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02.04.2021 08:49 Ответить
бюлетені позтираються.
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02.04.2021 09:06 Ответить
Як думаєте,чому у бюлетенях були 2 Олександра Леонідовича Шевченко?Чому Надвірнянська ОВК не хоче приймати протоколи з сіл де переміг Шевченко і чому поміняли місцевого голову ОВК на мешканця Ірпеня?Чому "мінували" ОВК?Чому сюди приперлось 20 "слуг народу"?МАФІЯ РУЛИТЬ.
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02.04.2021 09:40 Ответить
Це вже не смішно, а огидно. Навіть цього не змогли зробити чесно. Фу. Пліснява.
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02.04.2021 10:00 Ответить
 
 