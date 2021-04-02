Пересчитывать голоса на 87-м округе Прикарпатья будут еще минимум двое суток, - движение "ЧЕСНО"

По состоянию на 23:00 1 апреля в окружном избирательном участке пересчитали одну УИК с 20-ти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільне.Карпати сообщил координатор движения ЧЕСТНО Виталий Свитлык.

"Мы видим, что из общего количества 117-ти участков, были отправлены на пересчет 20. Сегодня днем ​​ОИК составила график, где они будут пересчитывать эти участки, и расписали, что на каждый участок будет по полчаса времени. Мы видели в этом графике , что с 17:30 до 3:30 ночи должны были быть пересчитаны все эти участки. Однако, по состоянию на 23:00, пересчитан только один участок, - говорит Свитлык. - Мы засекли то время и увидели, что на один участок уходит около полтора часа времени. А умножив это на 20 УИК, понимаем, что быстрее, чем за двое суток, не будет установлено результатов".

По его словам, пересчет происходит в рамках действующего законодательства. На первом участке, который обработали члены ОИК, результаты сошлись.

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По словам председателя областной организации Комитета избирателей Украины Максима Лысюка, некоторые участки ОИК направила на пересчет, хотя они не подпадали под причины, определенные законодательством: распаковка пакетов избирательной документации, уточнение протокола об итогах голосования, нарушения процедуры транспортировки. Хотя одна УИК за нарушения процедуры транспортировки была отправлена на перерасчет по решению суда.

О том, почему первого апреля вечером поменяли членов окружной избирательной комиссии, Максим прокомментировал так: "О причинах замены членов ОИК будем говорить по завершению подсчета. Посмотрим, как себя будут вести эти "замененные" члены комиссии. Насколько мне известно, некоторых поменяли, потому что люди измучились, плохо себя чувствовали и попросили, чтобы их заменили".

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Напомним, 28 марта в округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.

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31 марта Центральная избирательная комиссия вторично получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, поскольку назначенные 30 марта члены комиссии так и не смогли приступить к работе. В целом работа комиссии была заблокирована более двух суток.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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