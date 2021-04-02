РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10694 посетителя онлайн
Новости
4 968 25

Представительство президента в АРК требует запретить въезд российскому комику Абрамову, который посещал оккупированный полуостров

Представительство президента в АРК требует запретить въезд российскому комику Абрамову, который посещал оккупированный полуостров

Представительство президента в Крыму и Севастополе обратилось к Государственной пограничной службе и СБУ относительно российского комедийного артиста Ивана Абрамова. Он посещал оккупированный Крым в обход украинского законодательства и собрался на гастроли в мае в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает представительство президента в АРК.

Отмечается, что в течение мая Абрамов планирует гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

По результатам мониторинга представительством обнаружено, что Абрамов в августе 2019 незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом, утвержденный постановлением Кабинета министров № 367 от 4 июня 2015 года.

В открытых источниках информации имеющиеся сведения о сольный концерт Ивана Абрамова в Симферополе, который состоялся 11 августа 2019 в так называемом "Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым".

В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения административной границы при въезде во временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в 2019 году, представительство обратилось в ГНСУ и СБУ с просьбой учесть предоставленные сведения при прохождении нарушителем пограничного контроля и вынесения соответствующего решения по Абрамова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актрисы недавно разрешенного в Украине сериала "Сваты" анонсировали гастроли в оккупированном Крыму

Автор: 

запрет (1708) Крым (26411) СБУ (19928) гастроли (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Ожидание: Киев, Одесса, Харьков и Днепр.
Реальность: Пенза, Череповец, Торжок и Ханты-Мансийск.
показать весь комментарий
02.04.2021 03:08
+8
пинок и ...на болотца родные..
показать весь комментарий
02.04.2021 02:00
+6
У нас тут своїх "коміків" останнім часом як собак не різаних до 73 %
показать весь комментарий
02.04.2021 06:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пинок и ...на болотца родные..
показать весь комментарий
02.04.2021 02:00 Ответить
Блин. Я вот не знаю - ржать или плакать.
Бо до начала войны (если она таки начнется) где-то чуть больше суток. А тут какого-то брата прыЗЕдента обсуждают
показать весь комментарий
02.04.2021 02:08 Ответить
Ожидание: Киев, Одесса, Харьков и Днепр.
Реальность: Пенза, Череповец, Торжок и Ханты-Мансийск.
показать весь комментарий
02.04.2021 03:08 Ответить
И зачем об этом было публично сообщать? Не могли устроить сюрпрайз?)
показать весь комментарий
02.04.2021 03:49 Ответить
Я б навіть сказав, влаштувати пердімонокль )))
показать весь комментарий
02.04.2021 04:44 Ответить
российского комедийного артиста Ивана Абрамова

...
Так він Іван Представительство президента в АРК требует запретить въезд российскому комику Абрамову, который посещал оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 7383 чи таки Абрамов Представительство президента в АРК требует запретить въезд российскому комику Абрамову, который посещал оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 9438 ?
показать весь комментарий
02.04.2021 04:42 Ответить
Иван Ургант.
показать весь комментарий
02.04.2021 06:44 Ответить
Прикол в тім що Іван Абрамов- правовірний мусульманин.
показать весь комментарий
02.04.2021 07:23 Ответить
****... Мусульманин Ванька Абрамов - це по той бік бобра та козла Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів - Цензор.НЕТ 5024
показать весь комментарий
02.04.2021 15:06 Ответить
У нас тут своїх "коміків" останнім часом як собак не різаних до 73 %
показать весь комментарий
02.04.2021 06:13 Ответить
Так отож! Свої комікси забанили чужого! 😁Щоб не пасся на їхній території. 😊 Видно обміліли грошові потоки. 😊
показать весь комментарий
02.04.2021 08:41 Ответить
Туда,Глядь,половина Слуг незаконно летает,Глядь.
показать весь комментарий
02.04.2021 06:25 Ответить
якщо через кацапію в Крим, то таи да, можна їм заборону на в'їзд в Україну, ото сміху буде, але, нажаль ні.
показать весь комментарий
02.04.2021 06:44 Ответить
Адмирал Колчак просил их не трогать.
показать весь комментарий
02.04.2021 06:31 Ответить
Ну наше СБУ может уточнить по Абрамову непосредственно у своих коллег из крымского СБУ. Заодно уточнить, сохранятся ли их звания и пенсии при вступлении бурятов в Киев.
показать весь комментарий
02.04.2021 06:43 Ответить
Какие гастроли путинских комиков? О чём речь во время войны ? У нас в страной правят комики.... Точнее, её разваливают....Граница для мокшанской нечисти должна быть наглухо закрыта .... Навсегда....Пусть своё быдло развлекают....А если какой-то ******** просочится на нашу территорию с концертом, то правильнее всего спалить весь концертный зал вместе со зрителями и устроителями....Чтобы желающих поубавилось...
показать весь комментарий
02.04.2021 06:52 Ответить
кто то слышал ранее про этого "комика" ?
показать весь комментарий
02.04.2021 06:54 Ответить
Та ще не вистачало засмічувати моск таким непотрібом. Тут і "свій" 95 квартал жодного разу не бачив - а тим більше якихось 🐷🐶...
показать весь комментарий
02.04.2021 07:07 Ответить
врервые слышу этого Аврамова наверное спросить нужно у 73% кто это?они разбирается в сортах дерьма и после всего от Мордора есть какой то спрос на него для них "какаяразница" главное поржать и по приколу
показать весь комментарий
02.04.2021 07:16 Ответить
Иван Абрамов, артист?... Пипец
показать весь комментарий
02.04.2021 07:18 Ответить
ЗЕкловуну конкуренти не потрібні, тут його парафія.
показать весь комментарий
02.04.2021 08:07 Ответить
в течение мая Абрамов планирует гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

-----------------
какие "гастроли" - у нас, что, эпидемия кончилась?
показать весь комментарий
02.04.2021 08:12 Ответить
ПОТРІБНО ОРГАНІЗУВАТИ "ТЕПЛУ ЗУСТРІЧ " , ЯК ПОЗНЕРУ В ГРУЗІЇ .
показать весь комментарий
02.04.2021 09:19 Ответить
блін,тут своїх нікуди дівати
показать весь комментарий
02.04.2021 10:45 Ответить
 
 