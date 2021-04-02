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Новости Борьба с коронавирусом
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В Германии рекомендуют людям моложе 60 лет не делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

В Германии рекомендуют людям моложе 60 лет не делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Ранее в Германии раскритиковали вакцину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO.

Отмечается, что к вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

"Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", - говорится в сообщении.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.

Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.

вакцина (3815) Германия (6982) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
В Україні за день померло більше 400 людей. У Німеччині, з багатьох тисяч вакцинованих, померло 9. Де пан а де пропав? 421 за добу - очевидно, що ці люди не були вакциновані.
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02.04.2021 08:15
+3
Ну в украинских реалиях обычно от чего лечат от того и помирают.
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02.04.2021 08:16
+2
Звичайна конкурентна боротьба, просувають свою Pfizer - BioNTech, хоча мовчать що Президент Німеччини вакцинувався від коронавірусу першою дозою препарату AstraZeneca.
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02.04.2021 07:56
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"Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли."

Крута вакцина - "або пан або пропав".
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02.04.2021 07:27 Ответить
В Україні за день померло більше 400 людей. У Німеччині, з багатьох тисяч вакцинованих, померло 9. Де пан а де пропав? 421 за добу - очевидно, що ці люди не були вакциновані.
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02.04.2021 08:15 Ответить
Ну так співвідношення в Німеччині вакцинованих до невакцинованих яке? До того ж казали що вакцинація знижає ризик зараження на 50% і на майже 100% тяжкий перебіг хвороби. Про смерть взагалі після вакцинації не мову не вели. А воно ось як... Ну і з чого Вам очевидно, що 421 людина не були вакциновані?
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02.04.2021 08:23 Ответить
Тільки от від ковіду вилікуватися реальніше, ніж від відірваного тромбу...
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02.04.2021 09:02 Ответить
В мене вакцинація через 2 години. Ви можете не вакцинуватися взагалі.
Мене дивує те, що люди бояться тромбів (один випадок на багато тисяч) і масово гинуть від ковіду. Тут навіть справа не в AstraZeneca, звісно, ліпше вакцинуватися більш досконалою вакциную, а в тому, що бояться вакцинації як такої.
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02.04.2021 16:54 Ответить
У мене зроблені всі планові зчеплення - від кору, дифтерії і тд... Але у мене кілька знайомих (в т. ч. і віком до 30) померли від відірваного тромбу! Мені ще 40 немає, я не в групі ризику, тому почекаю Пфайзер.
Якщо у вас американський ІР, то у вас мабуть теж вакцинація не AstraZeneca, а Пфайзером чи Модерною...
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02.04.2021 17:47 Ответить
Интересно, а Фурса Цензор читает? Или только пишет здесь блоги?
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02.04.2021 07:32 Ответить
Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO, Mitteilung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut )* опубликовала 01.04.2020 г. предварительные рекомендации о вакцинации от COVID-19 в которой установила ограничение вакцинации вакцинами AstraZeneca возрастной группой более 60 лет.

Рекомендации по процедуре для людей младше 60 лет, которые уже были один раз вакцинированы вакциной AstraZeneca установлены вакцинации мРНК-вакциной (прим. ред. Pfizer-BioNTech и Moderna) через 6 недель.

В украинских реалиях это означает, что ВСЕ провакцинированные вакциной ChAdOx1 индекс ICMR / SII-COVISHIELD находятся в группе риска и должны быть вакцинированны повторно, исключительно вакцинами мРНК (прим. Pfizer-BioNTech и Moderna)


* Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO), является научным комитетом, состоящим из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, Германия, который предоставляет официальные рекомендации относительно графиков вакцинации,
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_2021-04-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_01042021_Download.pdf?__blob=publicationFile
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02.04.2021 07:35 Ответить
В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.
В украинских реалиях это означает, что не стоит делать то, что малоисследованно и не рекомендуют делать поставщики вакцины, CDC и ВООЗ.
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02.04.2021 07:51 Ответить
Кох говорит...шо СОВИД 19 --это какой то вирус...Интересно вы не знаете --КАКОЙ ЕТО ВИРУС...или по другому ---если прививать людей--ТО НАДО ЗНАТЬ..ЧТО ЗА ВИРУС...ничего не понимаю....от чего лечат???
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02.04.2021 07:57 Ответить
Ну в украинских реалиях обычно от чего лечат от того и помирают.
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02.04.2021 08:16 Ответить
Звичайна конкурентна боротьба, просувають свою Pfizer - BioNTech, хоча мовчать що Президент Німеччини вакцинувався від коронавірусу першою дозою препарату AstraZeneca.
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02.04.2021 07:56 Ответить
вы лично его кололи ?
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02.04.2021 08:52 Ответить
Да. Штыком в 45.
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02.04.2021 09:02 Ответить
Абсолютно немає різниці вакцинувався я чи ні, я нікого ні за що не агітую кожен робить що хоче і не рекомендую ніяку вакцину. Люба вакцина має побічні ефекти як і любі ліки, почитайте інструкції до анальгіна чи іншого лікарства. В Британії зафіксовано 30 випадків тромбозу, але не доведено що це після вакцинації, це НА 16 мільйонів вакцинацій.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting

І так я вакцинувався, побічних реакцій не замітив.
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02.04.2021 10:20 Ответить
Не говори "гоп"... - не факт, что они не вылезут спустя время...
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02.04.2021 21:24 Ответить
У Канаді тиждень тому таке саме рішення прийняли... Хоча в Канаді Пфайзера і так вистачє!
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02.04.2021 08:59 Ответить
Молодцы немцы.
Молодые должны жить!
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02.04.2021 09:01 Ответить
"В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин"


Это кто то покажет нашим дебилам ?!
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02.04.2021 21:23 Ответить
 
 