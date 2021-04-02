В Германии рекомендуют людям моложе 60 лет не делать вторую дозу вакцины AstraZeneca
Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Ранее в Германии раскритиковали вакцину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO.
Отмечается, что к вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.
"Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", - говорится в сообщении.
В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.
Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.
Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.
Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крута вакцина - "або пан або пропав".
Мене дивує те, що люди бояться тромбів (один випадок на багато тисяч) і масово гинуть від ковіду. Тут навіть справа не в AstraZeneca, звісно, ліпше вакцинуватися більш досконалою вакциную, а в тому, що бояться вакцинації як такої.
Якщо у вас американський ІР, то у вас мабуть теж вакцинація не AstraZeneca, а Пфайзером чи Модерною...
Рекомендации по процедуре для людей младше 60 лет, которые уже были один раз вакцинированы вакциной AstraZeneca установлены вакцинации мРНК-вакциной (прим. ред. Pfizer-BioNTech и Moderna) через 6 недель.
В украинских реалиях это означает, что ВСЕ провакцинированные вакциной ChAdOx1 индекс ICMR / SII-COVISHIELD находятся в группе риска и должны быть вакцинированны повторно, исключительно вакцинами мРНК (прим. Pfizer-BioNTech и Moderna)
* Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO), является научным комитетом, состоящим из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, Германия, который предоставляет официальные рекомендации относительно графиков вакцинации,
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_2021-04-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_01042021_Download.pdf?__blob=publicationFile
В украинских реалиях это означает, что не стоит делать то, что малоисследованно и не рекомендуют делать поставщики вакцины, CDC и ВООЗ.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
І так я вакцинувався, побічних реакцій не замітив.
Молодые должны жить!
Это кто то покажет нашим дебилам ?!