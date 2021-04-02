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Новости
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В течение несколько месяцев на Херсонщине погибли более двух тысяч птиц. Чтобы восстановить их численность, нужно минимум 15 лет

В течение несколько месяцев на Херсонщине погибли более двух тысяч птиц. Чтобы восстановить их численность, нужно минимум 15 лет

В течение несколько месяцев в Херсонской области погибли более двух тысяч птиц. Треть из них – краснокнижные серые журавли и Огари. Природе нанесен ущерб более чем на 7 млн ​​грн. Чтобы восстановить численность птиц, нужно минимум 15 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

"У нас было 16 гнезд Канюка-курганника. Если четыре осталось, это хорошо. За пределами заповедника, к сожалению, не подсчитано", – говорит директор биосферного заповедника Аскания-Нова Виктор Гавриленко.

К местам гнездования пернатые не долетели несколько километров, остановившись отдохнуть в Херсонской области.

Согласно заключению Киевского института токсикологии, птицы умерли от химикатов для борьбы с грызунами – они подбирают на полях обработанное ядом зерно и погибают.

Средства против грызунов существуют двух видов. Биологические действуют только на полевых мышей, заражая их смертельными болезнями, однако такие препараты стоят дорого.

Поэтому фермеры выбирают химическую отраву, которая опасна для всего живого. 300 мг способны убить человека, поэтому надо строго соблюдать технологии внесения пестицида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 мертвых серых журавлей: в "Аскании-Новой" снова массово гибнут краснокнижные птицы

После первых случаев массовой гибели птиц областная власть не запретила, а лишь рекомендовала фермерам не использовать опасный яд.

Госпотребслужба в Херсонской области проверила несколько десятков агрофирм, но существенных нарушений не обнаружила, сообщает и.о. начальника Наталья Клим.

Между тем руководство заповедника в 20 км от Аскании-Новой сняло на видео фермера, который разбрасывал на поле яд, не соблюдая технологию.

К этому месту экологов вывел серый журавль, который погиб на прошлой неделе. У птицы был GSM-трекер, который и помог отследить, где она питалась, ночевала и пила воду.

Данные трекера правоохранители добавят к уголовному производству, открытому по статье Загрязнение или порча земель.

Экологи требуют от парламента и министерства защиты окружающей среды усилить ответственность за использование яда и запретить опасный пестицид, пока не поздно.

Весенний пролет птиц над Херсоном продлится до конца апреля. Поэтому орнитологи не исключают новых невинных жертв борьбы фермеров с грызунами.

Напомним, 31 марта на территории биосферного заповедника нашли мертвыми 61 краснокнижного серого журавля.

Первые сообщения о массовой гибели птиц в Аскании-Новой начали поступать с начала года. В январе в течение недели там погибло 185 редких птиц.

Причиной смерти стало отравление зерном, которое было обработано агрохимикатами и неправильно утилизировано.

Полиция области открыла уголовное производство по факту загрязнения или порчи земель.

птицы (54) Аскания-Нова (19) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+12
Пора учить "фермеров" другими методами. Помогает лом , загнанный в землю. Ремонт жаток приводит идиотов в адекватное состояние. Проверено пасечниками.
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02.04.2021 08:18
+7
Все можно восстановить. Главное, прекратить гибель птиц. Швейцарские озёра, которые славятся сейчас своей кристальной чистотой и аутентичной природой, когда-то были грязными , бытовые и промышленные сточные воды неочищенными сбрасывались прямо в них. Просто обществу это надоело, а последней каплей стала эпидемия тифа. Люди , воспользовавшись прямой демократией, занялись очисткой озёр.

Невозможно предотвратить гибель птиц, если они едят химикаты с полей, а , может, эти птицы спасли жизнь людям, предупредив таким образом гибель людей, которые будут употреблять в пищу выращенное на этих полях. Оскания Нова замечательное место, если государство вложит туда деньги, это может быть заповедник мирового уровня. Была в сафари парке во Франции, там очередь из машин огромная, чтобы туда попасть
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02.04.2021 08:08
+5
Бубочка их восстановит. Лично будет участвовать.
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02.04.2021 07:53
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Бубочка их восстановит. Лично будет участвовать.
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02.04.2021 07:53 Ответить
Все можно восстановить. Главное, прекратить гибель птиц. Швейцарские озёра, которые славятся сейчас своей кристальной чистотой и аутентичной природой, когда-то были грязными , бытовые и промышленные сточные воды неочищенными сбрасывались прямо в них. Просто обществу это надоело, а последней каплей стала эпидемия тифа. Люди , воспользовавшись прямой демократией, занялись очисткой озёр.

Невозможно предотвратить гибель птиц, если они едят химикаты с полей, а , может, эти птицы спасли жизнь людям, предупредив таким образом гибель людей, которые будут употреблять в пищу выращенное на этих полях. Оскания Нова замечательное место, если государство вложит туда деньги, это может быть заповедник мирового уровня. Была в сафари парке во Франции, там очередь из машин огромная, чтобы туда попасть
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02.04.2021 08:08 Ответить
Пора учить "фермеров" другими методами. Помогает лом , загнанный в землю. Ремонт жаток приводит идиотов в адекватное состояние. Проверено пасечниками.
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02.04.2021 08:18 Ответить
Птичий короновирус
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02.04.2021 08:21 Ответить
а кто хозяин єтой чудной Аскании ?
Лозинский ? или другой дєпутат ?
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02.04.2021 08:49 Ответить
Это видимо связано с тем что на данный момент только Херсонская область находится в " желтой" зоне. Видимо мы чего то не знаем ( из черного гумора)
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02.04.2021 09:18 Ответить
Всё распахано, а где не распахано там застроено. Биосферных заповедников в Украине почти не осталось.
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02.04.2021 09:24 Ответить
Да. Если посмотреть на карту то лесов очень мало осталось - кругом распаханные поля. Но это не природное состояние. Надо землю не продавать бегом, а наоборот даже может забирать (за компенсацию или как) и садить леса, довести лесопарки хотя бы до 30% территории.
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02.04.2021 10:01 Ответить
Дело не только в птицах. Потом эту химию мы сами едим
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02.04.2021 09:24 Ответить
Более разумно было пересадить десяток туповатых фермеров, один хрен они уклоняются от налогов. А птички хоть природу украшают.
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02.04.2021 09:42 Ответить
Забрать эти земли у нерадивого сельхозпроизводителя и расширить заповедник. И наложить штраф на 15 лет!
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02.04.2021 09:52 Ответить
Заповедник с нераспаханными землями и со своей родной растительностью. На том что распахали, потом растут агрессивные сорняки, которые животные не едят. Разве что забирать земли и выращивать корма для заповедника.
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02.04.2021 10:01 Ответить
Труять мишей, птахів, землю, воду.
Журналісти, дізнайтесь, що вирощують на тих полях? Яку херсонську продукцію небезпечно купувати?
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02.04.2021 10:09 Ответить
Де ці, як вони? Зелені?
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02.04.2021 11:16 Ответить
Ці зелені не по цім дєлам........
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02.04.2021 17:27 Ответить
Прикиньте, а кроме птиц, есть еще зверье малолетнее..... !!!!!!!!!!!!!!!!
Упродовж кількох місяців на Херсонщині загинули понад дві тисячі птахів. Щоб відновити їхню чисельність, потрібно щонайменше 15 років - Цензор.НЕТ 4516
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02.04.2021 17:10 Ответить
 
 