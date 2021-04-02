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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 700,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 130 млн

За сутки в мире выявили 700,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 130 млн

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 700 678 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 688 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 130 186 501 случаев инфицирования, из них 700 678 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 840 296 человек, из них 11 688 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 700,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 130 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 104,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

За сутки в мире выявили 700,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 130 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.

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