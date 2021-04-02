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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек

19 893 новых случая заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года - наибольшее количество с начала пандемии. В Украине третий день подряд фиксируется самая высокая смертность от COVID-19 за сутки.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 02 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 01

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 02госпитализированы - 5 040 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 02летальных случаев - 433;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 02выздоровели - 10 287 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58 944, методом ИФА - 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 219).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 700,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 130 млн

За все время пандемии в УкраинеВ Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 01

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 07заболели - 1 711 630 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 07выздоровели - 1 333 370 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 07летальных случаев - 33 679;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 07проведено ПЦР-тестов - 8 238 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине третьи сутки подряд фиксируется самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии. За 1 апреля от COVID-19 умерли 433 человека, за 31 марта - 421, за 30 марта - 407. До этого, за 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.

Кроме того, 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, выявленные в Украине за минувшие сутки, также являются рекордным показателем с начала пандемии. До этого рекордом были 18 132 новых случая, зафиксированные за 25 марта 2021 года.

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 11

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 12
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 13
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Досить називати це рекордами.
Ніби в нас були зайві українці.
Не рекорди це, а злочин нинішньої влади.
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02.04.2021 08:58
+15
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVu-6Xi2NGEGUINgsDxDTNX8i_cjNp25ITCZF4ezaolr5-Iw0dUTEhAa11fvNCXKPvuzdObL_vb4HG5OYMMXd9iuJjbZU6KW9JHi18MSPfIwGMo67u-P81CRpKgsyRO-8Y&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3891782404192866&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVu-6Xi2NGEGUINgsDxDTNX8i_cjNp25ITCZF4ezaolr5-Iw0dUTEhAa11fvNCXKPvuzdObL_vb4HG5OYMMXd9iuJjbZU6KW9JHi18MSPfIwGMo67u-P81CRpKgsyRO-8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 13 мин. ·

Вчора був у своїй поліклініці в сімейного лікаря по своїх питаннях.

Те що побачив - насправді вражає. У місці де ніколи не було багато людей - натовпи пацієнтів, черги на здачу ПЛР, черги на оформлення декларацій з сімейними лікарями. У сімейних розриваються телефони від дзвінків. Люди хворіють і хворих стає все більше. Система охорони здоров'я просто захлинається і вже на межі.

В приватних розмовах, вже не в перший раз, лікарі клянуть владу, яка не зробила фактично нічого, щоб забезпечити країну всім необхідним. Спочатку вони продали маски, потім вони не робили достаньо тестів, потім не купували ШВЛи, кисню досі немає в достатній кількості. Вакцинація зірвана. Лікарі в розпачі і не знаючи що буде на наступному тижні. Стало дійсно страшно...

Щойно ж стало відомо про майже 20 тисяч інфікованих за добу. 20 ТИСЯЧ! Це рекордна цифра демонструє, що ми вже в цьому колапсі та катастрофі.

Знов рекорд померлих - 433. Понад 800 померлих за 2 доби.

Страшно і жахливо, коли весь світ бореться, а у нас в ефіри каналів заносять «велосипеди», «двері», а влада Зеленського досі зайнята посадками патріотів
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02.04.2021 09:17
+15
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб - Цензор.НЕТ 37
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02.04.2021 09:24
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Страница 2 из 2
Дебільчик, тебе вже давно чіпували! І чіп ти той собі навіть сам купив. Ще й з продану зимову куртку, що мати тобі купила, гроші доклав, бо на айфон!!! не вистачало. І номер на тобі вже давно стоїть. І керують тобою ідіотом примітивним через нього. Людішки, які ж ви примітивні примати....
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02.04.2021 11:31 Ответить
Я бы тебя ,ватного длбба манкурта, повентилировал бы в реанимации литровым обьемом в полном сознании (вот бы ты реально ох..л), может тогда бы ты поумнел! Но это вряд ли рашистские животные ,мало того, что они тупы и невежественны, они еще и необучаемы в силу отсутствия 2й сигнальной системы. Отвечать не надо, тварь....
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02.04.2021 11:37 Ответить
Чому відповідати не потрібно? я рюсськагаванящім ватним дебільним тварям завжди відповідаю - МОВУ УКРАЇНСЬКУ, СОБАКО БЕЗРОДНА, вивчи спочатку перед тим, як хрюкати тут істерично.
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02.04.2021 11:45 Ответить
Я краще за тебе знаю мову , потворо ти манкуртяцька ! Можу спілкуваться англійською ще, бидлото ...
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02.04.2021 11:53 Ответить
Бидлота, яка говорить англійською... Українською говори пес! А то я б тебе точно провентилював, та можуть заїди в тебе в кутках рота довго зростатися, потрібно буде шви накладати.
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02.04.2021 12:05 Ответить
да..ла...я тоже уже видела...шо на остановках тралллейбюса и автобуса....ему народ от ковида валяется на полу...в ленинграде
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02.04.2021 10:44 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1377611655543189505 19 ч

Класно придумано: плати страхові внески у державний Фонд, а лікарняні оплачуй з кишені роботодавця https://buhgalter911.com/uk/news/news-1057253.html

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб - Цензор.НЕТ 5842
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02.04.2021 11:51 Ответить
Главное - верить ! Честные глаза Степанова никогда не врут !
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02.04.2021 09:27 Ответить
А казали хуже не будє..., мантра одна, -порох виноватий, дуже жду коли цих целених вилупків почнуть вішать...
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02.04.2021 09:28 Ответить
А общая и цифру можно пару лет назад за этот же день?
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02.04.2021 09:34 Ответить
зеленский и его шайка оказались мастерами спорта по уничтожению украинцев!
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02.04.2021 09:41 Ответить
Не только украинцев! Но и итальянцев, и испанцев, и британцев! Он мочит весь мир! Это он разработал этот вирус в лаборатории 95го квартала )))))
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02.04.2021 18:03 Ответить
Отэта я понимаю: мастера спорта по короновирусу!
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02.04.2021 10:30 Ответить
ого надо что то принимать или еще раз терпил их уханя в Санжары завести и что б менты побили людей ..что б все через жопу было
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02.04.2021 10:36 Ответить
А в соседних Беларуси и РФ всё открыто и никакой критической ситуации нет. Не все ещё поняли, что вирус на 90% политико-экономический?
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02.04.2021 11:05 Ответить
У них смерти баранов, которые их выбрали, не считают.
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02.04.2021 11:23 Ответить
Было бы всё так плохо то уже бы сторонники Тихановской и Навального на каждом углу об этом бы орали. Но молчат.
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02.04.2021 11:25 Ответить
Ну у меня знакомая с РФ, врач говорит что после начала массовой вакцинации у них количество заболевших резко сократилось, теперь чтобы получать доплаты госпитализируют даже легких больных.
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02.04.2021 12:03 Ответить
Тут дело не в вакцинации. Просто прекратили психоз и начали лечить как раньше другие ОРВИ. Италия и Франция тоже активно вакцинируется, но всё равно ушли на жёсткий карантин.
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02.04.2021 12:51 Ответить
Тут все просто. Хто не скаче - той не хворіє на ковід )))
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02.04.2021 18:08 Ответить
Да кацапы вообще няшки. Во главе с ху@лом.
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02.04.2021 12:05 Ответить
Зелена команда вбиває. Зе наш вирок.
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02.04.2021 11:13 Ответить
Повторюю знову. Паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський чи український штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.

Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 вчорашні 433 сьогоднішні , а потім за півтора роки.......
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02.04.2021 12:07 Ответить
Беларусы смеются с нашего дурдома, покажите эти толпы ковидных в Беларуси. Брехуны продажные не пугайте буратин. Они тоже люди
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02.04.2021 16:33 Ответить
Раз колоть нечем, то будет как в средневековой Европе времён бубоной чумы:половина населения вымрет, зато оставшаяся половина привьётся естественным путём!
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02.04.2021 17:23 Ответить
Свидетель божественной вакцинации? ))
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02.04.2021 18:10 Ответить
только с магазина, масок не носит НИКТО!!
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02.04.2021 19:20 Ответить
главное теперь успешно освоить бабки на новом проекте "вэлыка рэставрацыя"
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02.04.2021 19:26 Ответить
вообще жесть что творится. Похоже на пакостный брит. штамм...
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02.04.2021 20:21 Ответить
Будуть Зелох, Стяпашка, Шмигалько внукам своїм розповідати, як через їхню бездіяльність, щодня фактично "падало по літаку" з пасажирами в Країні. Це все на їх совісті.
Не можеш, не знаєш, не вмієш - іди! Ні, суки, від корита не відірвеш...
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02.04.2021 21:07 Ответить
А шо там в буковели?
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03.04.2021 04:07 Ответить
масочный режим люди не соблюдают --- сидит у подьезда душ шесть и ****** два часа . за внуками во дворе приглядывают. и все поголовно без масок ---- пока кто-то из близких не умрет им не доходит . и обсуждают кто у них в подьезде уже переболел
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05.04.2021 05:28 Ответить
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