В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек
19 893 новых случая заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года - наибольшее количество с начала пандемии. В Украине третий день подряд фиксируется самая высокая смертность от COVID-19 за сутки.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 02 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 5 040 человек;
летальных случаев - 433;
выздоровели - 10 287 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58 944, методом ИФА - 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 219).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 711 630 человек;
выздоровели - 1 333 370 человек;
летальных случаев - 33 679;
проведено ПЦР-тестов - 8 238 849.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях", - рассказал Степанов.
Отметим, что в Украине третьи сутки подряд фиксируется самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии. За 1 апреля от COVID-19 умерли 433 человека, за 31 марта - 421, за 30 марта - 407. До этого, за 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.
Кроме того, 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, выявленные в Украине за минувшие сутки, также являются рекордным показателем с начала пандемии. До этого рекордом были 18 132 новых случая, зафиксированные за 25 марта 2021 года.
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Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 вчорашні 433 сьогоднішні , а потім за півтора роки.......
Не можеш, не знаєш, не вмієш - іди! Ні, суки, від корита не відірвеш...