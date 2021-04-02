Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз срывал "тишину", применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82- и 120-мм калибров, а возле населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселков Шумы и Новоташковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Также отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДО: "Оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ".
"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра 2 апреля обстрелов не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.....
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Це ж воно два роки послаблювало і наші позиції, і мотивації, принижувало військових.
Фуйло плодами зеленського миру неодмінно скористається, інакше не було би воно фуйлом.
Страшно подумати скільки загиблих може бути за один день після отакого знущання над армією.
Одужання військовим.
У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.
Досить заглядати в очі ху@лу, там кров і більше нічого!!
Одужання нашим бійцям !!
Раз застосував - не зірвав, другий раз застосував - не зірвав......, тринадцятий раз застосував - не зміг зірвати тишину, "стійкі українські полководці" не піддавалися на провокації і не давали наказ на вогонь по ворогу у відповідь, щоб не зірвати тишину....