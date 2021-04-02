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Новости Агрессия России против Украины
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Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз срывал "тишину", применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз срывал

Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82- и 120-мм калибров, а возле населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселков Шумы и Новоташковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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Также отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДО: "Оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ".

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра 2 апреля обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз срывал тишину, применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС 01
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз срывал тишину, применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС 02

обстрел (27351) ранение (3387) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Щось зникли ЗЕвідосіки де він вихвалявся скільки днів вже не стріляють.
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02.04.2021 08:26
+11
Нічого собі тиша 120 міни. Ворог стягує війська до кордону, а вони тішаться тишею і купляють за 3 мільйони собі машини, замість допомоги ВСУ. Де засідання РНБО і крик до всіх мирових лідерів? Чи вам всеодно, не воювали і воювати не збираєтеся?
Одужання військовим.
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02.04.2021 09:07
+7
Результатом керування військ бараном стане наша поразка.
Це ж воно два роки послаблювало і наші позиції, і мотивації, принижувало військових.
Фуйло плодами зеленського миру неодмінно скористається, інакше не було би воно фуйлом.
Страшно подумати скільки загиблих може бути за один день після отакого знущання над армією.
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02.04.2021 09:01
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Щось зникли ЗЕвідосіки де він вихвалявся скільки днів вже не стріляють.
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02.04.2021 08:26 Ответить
Б-ля!!! Какая нахрен тишина? По версии ЗЕ-полководцев и ЗЕ-министров обороны "тишина" - это когда россияне как в тире расстреливают наших пацанов, а в ответ те могут только дули им крутить и труппы наших убитых вывозить?! А за тем, что бы российские оккупанты безнаказанно расстреливали наших пацанов внимательно следит военная прокуратура - за любое открытие огня по оккупантам - сразу возбуждают уголовное дело? Вот такая вот победа... Мне одному кажется, что Ермаки-Татаровы-Зеленские скоро Пуйла в Киеве хлебом-солью встречать будут?
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02.04.2021 08:45 Ответить
...
У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.....
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02.04.2021 18:54 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав "тишу", застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2785
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02.04.2021 08:56 Ответить
Результатом керування військ бараном стане наша поразка.
Це ж воно два роки послаблювало і наші позиції, і мотивації, принижувало військових.
Фуйло плодами зеленського миру неодмінно скористається, інакше не було би воно фуйлом.
Страшно подумати скільки загиблих може бути за один день після отакого знущання над армією.
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02.04.2021 09:01 Ответить
Це і є результат планомірної роботи ставленика ворожої агентури на чолі Держави. Сподіваюсь, зубожілий електорат, що ледь не вдавився піввареником, задоволений.
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02.04.2021 12:31 Ответить
Нічого собі тиша 120 міни. Ворог стягує війська до кордону, а вони тішаться тишею і купляють за 3 мільйони собі машини, замість допомоги ВСУ. Де засідання РНБО і крик до всіх мирових лідерів? Чи вам всеодно, не воювали і воювати не збираєтеся?
Одужання військовим.
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02.04.2021 09:07 Ответить
Это уже устойчивое перемирие? Или еще нет? Ответьте, зебилы.
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02.04.2021 09:56 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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02.04.2021 10:26 Ответить
Ага.... вот как хитро «оформили» ..... получил раненим а потом .... умер....

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.
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02.04.2021 18:56 Ответить
Вава, негайно повертай нашу розвідку, контрснайперів, бпла на фронт!
Досить заглядати в очі ху@лу, там кров і більше нічого!!

Одужання нашим бійцям !!
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02.04.2021 11:54 Ответить
Марні заклики до ставленика ворожої агентури, що вправно виконує своє завдання.
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02.04.2021 12:47 Ответить
Какая, н@+ер, "тишина"? Они уже в открытую заявили, что класть хотели на "тишину".
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02.04.2021 12:29 Ответить
За сутки враг 13 раз срывал "тишину", применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС....
Раз застосував - не зірвав, другий раз застосував - не зірвав......, тринадцятий раз застосував - не зміг зірвати тишину, "стійкі українські полководці" не піддавалися на провокації і не давали наказ на вогонь по ворогу у відповідь, щоб не зірвати тишину....
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02.04.2021 14:02 Ответить
это тоже - мир глазами *****! зеня, я прав?
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02.04.2021 15:00 Ответить
 
 