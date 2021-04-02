За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 097 человек, всего - 267 833, - Степанов

248 734 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 097 человек привиты против COVID-19 в сутки 1 апреля 2021 в Украине. 267 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получил 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 1 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 710), Черкасской (1 440), Днепропетровской ( 1 340), Львовской (1 160) и Харьковской (1 030) областях, меньше всего - в Херсонской (40), Черниговской (260) и Черновицкой (400) областях.