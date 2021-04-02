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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 097 человек, всего - 267 833, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 097 человек, всего - 267 833, - Степанов

248 734 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 097 человек привиты против COVID-19 в сутки 1 апреля 2021 в Украине. 267 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получил 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 1 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 710), Черкасской (1 440), Днепропетровской ( 1 340), Львовской (1 160) и Харьковской (1 030) областях, меньше всего - в Херсонской (40), Черниговской (260) и Черновицкой (400) областях.

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вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"248 734 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека." - это просто треш какой то! А где же 20 миллионов вакцин? Степанов, где вакцина? Или вся на 95-й квартал ушла?
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02.04.2021 08:38 Ответить
с 23 февраля - 267 833 (до 26 июля нужно успеть еще 232 167 доз только этой вакциной)
а обещают жеж миллионы других
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02.04.2021 08:41 Ответить
Таке вакцинування не має ні якого сенсу.
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02.04.2021 08:48 Ответить
Куртка провалила вакцинацію(
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02.04.2021 08:57 Ответить
ПАШЛА ЖАРА! Статистика маніпуляці.
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02.04.2021 09:03 Ответить
 
 