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Новости Борьба с коронавирусом
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У нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca, - главный инфекционист США Фаучи

У нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca, - главный инфекционист США Фаучи

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca может не понадобиться Соединенным Штатам, даже если она будет одобрена регулирующими органами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сказал в интервью Reuters Энтони Фаучи, главный врач-инфекционист США и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Фаучи, являющийся главным медицинским советником Белого дома, сказал, что Соединенные Штаты заключили достаточно контрактов с другими производителями для вакцинации всего населения и, возможно, этого количества доз будет достаточно для повторной вакцинации, которая может пройти этой осенью.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты использовать вакцину AstraZeneca, Фаучи сказал: "Это еще не решено. Я считаю, что, учитывая договорные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, у нас есть достаточно вакцин для выполнения всех наших задач, не обращаясь к AstraZeneca".

В конце прошлого года компания-производитель вакцины и Оксфордский университет опубликовали данные более раннего испытания, в котором фигурировали сразу два разных показателя эффективности, что произошло в результате ошибки с дозированием препарата. Затем, в марте, более десятка стран временно приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как ее связали с редким нарушением свертываемости крови и сопутствующими побочными эффектами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный инфекционист США Фаучи предупредил об угрозе новой волны COVID-19

Также в марте американские органы здравоохранения заявили, что данные, предоставленные компанией, не дают полной картины эффективности препарата. Спустя несколько дней AstraZeneca опубликовала результаты, показывающие сниженную, но все еще сильную эффективность своей вакцины.

Фаучи сказал, что "если посмотреть на количество (доз), которое мы собираемся получить... от J&J, от Novavax и от Moderna, если мы заключим контракты (с этими компаниями) на большее количество доз, вполне вероятно, что мы сможем справиться с любым стремительным ростом (заболеваемости коронавирусом)".

Однако доктор отметил, что он пока не может "однозначно" ответить на этот вопрос.

COVID-19 (18608) Фаучи Энтони (18) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
абдристович уже подал в суд на этого порохобота?
ведь САМ ВЕЛИЧАЙШИЙ сказал, что лучше кови-шит ничего нет.
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02.04.2021 09:16
+3
вам яке діло до москалів? хай собі роблять що хочуть зі своїм населенням.. У нас є свої проблеми.
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02.04.2021 10:05
+2
Ну стало быть Вы медик и сейчас развалите аргументы тех стран кто не рекомендует к использованию ее, особенно для людей старше 60? Хотя судя по коменту Вы учитель русского языка не иначе. )))
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02.04.2021 10:17
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Правила форума Совет форумчан
А чи так само жваво проводять імунізацію москалі ?
Американці спочатку свою країну забезпечили.
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02.04.2021 09:10 Ответить
У москалів у одній москві із уколотих їхнім новічком 1000 захворіли на ковід... Що дуже класно демонструє єфективність цієї бормотухи!
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02.04.2021 09:20 Ответить
вам яке діло до москалів? хай собі роблять що хочуть зі своїм населенням.. У нас є свої проблеми.
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02.04.2021 10:05 Ответить
А нам? Болт вам, расходитеь по домам.
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02.04.2021 09:12 Ответить
В Италии пойман РАБссиянский шпион,сотрудник посольства депортирован,а итальянский офицер передававший секретные данные о флоте Италии Хмырям Путлера...
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02.04.2021 09:14 Ответить
а Италия к вакцине каким боком? ваши работодатели хоть иногда читают, что именно вы "комментируете"?
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02.04.2021 10:08 Ответить
абдристович уже подал в суд на этого порохобота?
ведь САМ ВЕЛИЧАЙШИЙ сказал, что лучше кови-шит ничего нет.
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02.04.2021 09:16 Ответить
а кто сказал, что ковищилд плохая вакцина? вы? вы , видимо, знаменитый медик-исслеватель-инекционист...
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02.04.2021 10:06 Ответить
Ну стало быть Вы медик и сейчас развалите аргументы тех стран кто не рекомендует к использованию ее, особенно для людей старше 60? Хотя судя по коменту Вы учитель русского языка не иначе. )))
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02.04.2021 10:17 Ответить
много кто
напр., Фаучи, о котором заметка.
А также масса стран, где этим говном запретили вакцинироваться (Германия, Канада и т.п.)
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02.04.2021 10:48 Ответить
Ясен пень, что РНК-вакцина Пфайзер лучше, чем векторный Ковишилд. Проблема в том, что пока его на всех желающих не хватает. Даже в передовых странах, где его производят, не говоря уже о всяких странах третьего мира и четвертого сорта.
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02.04.2021 11:25 Ответить
Лучше кови-шит есть. До не про вашу честь. Пока что высококачественных вакцин не хватает даже для таких стран как например Англия, в которой Астразенекой (тот же кови-шит) пришлось ширнуться десятку миллионов человек.
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02.04.2021 10:20 Ответить
Ничего личного, просто бизнес) Ковишилд первым выскочил на рынок, ату его)
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02.04.2021 10:38 Ответить
Выскочил и позволил сохранить тысячи жизней, которые могли не дождаться, пока Пфайзер до них дойдет.
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02.04.2021 11:27 Ответить
Я писал про причины гонений на астру. В вашем утверждении у меня сомнений нет, прочем, как и нет сомнений в невозможности определить лидера по эффективности вакцин.
А высказывания *ученых* работающих с стистикой малых величин, можно засунуть туда, откуда этот пердеж вышел.
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02.04.2021 16:47 Ответить
 
 