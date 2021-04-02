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Мост между Бахмутом и Светлодарском, разрушенный наемниками РФ, восстановят до мая, - ОГА. ФОТОрепортаж

Мост между Бахмутом и Светлодарском, разрушенный наемниками РФ, восстановят до мая, - ОГА. ФОТОрепортаж

Трассу М-03 Киев - Харьков – Должанский на участке км 730 + 554 между Бахмутом и Светлодарском реконструируют в рамках президентской программы "Большая стройка". В 2014 году во время агрессии со стороны России там был разрушен мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой ОГА, работы на путепроводе ведутся с опережением графика.

В настоящее время строители уже закончили устройство балок пролетных строений путепровода, устройство опалубки, армирование сборно-монолитной плиты проезжей части, а также бетонирование сборно-монолитной плиты проезжей части.

Длина моста, который пролегает над железнодорожными путями, составляет 42,85 п.м. 

Отмечается, что подрядня организация "Харьковмостстрой" благодаря опережению графика может завершить все работы в мае.

Кроме того, работы ведутся и на других отрезках трассы М-03: на км 397-398 на правой проезжей части со стороны Полтавы и на км 594 возле с. Слабуновка в Харьковской области.

Как заявил ранее замглавы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог Украины.

Также читайте: Успех "Большой стройки" будет зависеть от эффективности управления инфраструктурными проектами со стороны государства, - эксперты

Мост между Бахмутом и Светлодарском, разрушенный наемниками РФ, восстановят до мая, - ОГА 01
Мост между Бахмутом и Светлодарском, разрушенный наемниками РФ, восстановят до мая, - ОГА 02
Мост между Бахмутом и Светлодарском, разрушенный наемниками РФ, восстановят до мая, - ОГА 03

Автор: 

ОГА (2392) Донецкая область (9756) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+13
Чтоб российским войскам удобно было наступать.
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02.04.2021 09:20
+5
Зеля недоумок.
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02.04.2021 09:25
+5
Вони що - зебіли?! Які мости, коли завтра знову війна? Мало місць в Украіні, де мости треба? Заразинегайно треба ркйнувати русло Кримського каналу нижче дамби: демонтувати плити, засипати, рівняти, мінувати. Нема слів просто!
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02.04.2021 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Чтоб российским войскам удобно было наступать.
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02.04.2021 09:20 Ответить
Чтобы ушлепкам было удобнее деньги вывозить в виде пенсий, продукты и т.д
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02.04.2021 09:53 Ответить
Это само собой.
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02.04.2021 10:10 Ответить
Кацапские варвары опять подорвут.
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02.04.2021 09:21 Ответить
велика стройка...
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02.04.2021 09:23 Ответить
Колись в програмі телебачення був анонсований фільм Велика родина. Так там було написано великая Родина. Так і у тебе.
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02.04.2021 09:29 Ответить
Зеля недоумок.
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02.04.2021 09:25 Ответить
Клоун же казав,що не думає стратегічно.Так,тире "паверхам"...
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02.04.2021 09:34 Ответить
Не строят плохо, строят опять плохо, дуракам все плохо.
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02.04.2021 09:27 Ответить
Как обычно, стоимость всех работ, "неожиданно" выросла в ТРИ РАЗА.
Уже даже Цензор стесняется её озвучивать.
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02.04.2021 09:27 Ответить
Потом опять взрывать
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02.04.2021 09:27 Ответить
Це щоб рассейскім танкам було швидше до Київа їхати. Для цього так активно відбудовують дороги? В мене питання 25 років нам розказували, що немає коштів на ремонт та будівництво доріг, що потрібні десятки мілярдів доларів, що без кредитів МВФ гайки зразу. А тут дивись звідкись зявилися гроші на дороги і кредитів МВФ все менше і менше потрібно, бо їх і не дають ворам казнокрадам, бо вже не має чого заложити крім органів народу (доречі над цим робота ведеться). Ні, це добре звичайно. Питання в іншому 25 років тотально та безбожно розкрадали державу і розказували лохторату казки. Хто за це відповість?
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02.04.2021 09:28 Ответить
Відповідає лохторат який обирав таку владу.
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02.04.2021 09:31 Ответить
Так. 30 років. За принципом снігової кулі.... І головне мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними і обкрадають і най****ь один одного. 30 років..... Руїна.
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02.04.2021 09:35 Ответить
Вони що - зебіли?! Які мости, коли завтра знову війна? Мало місць в Украіні, де мости треба? Заразинегайно треба ркйнувати русло Кримського каналу нижче дамби: демонтувати плити, засипати, рівняти, мінувати. Нема слів просто!
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02.04.2021 09:29 Ответить
Самий страшний ворог - це внутрішній ворог. Проти нього як ми бачимо в укараїнських реаліях захисту не має ніякого. А вже зовнішні вороги цим скористаються.
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02.04.2021 09:33 Ответить
За чей счет банкет ???
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02.04.2021 09:30 Ответить
За эти деньги можно было бы снабдить кислородными концентраторами ВСЮ СТРАНУ!
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02.04.2021 09:34 Ответить
а когда в столице дороги восстановят ?
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02.04.2021 09:50 Ответить
щоб подивитись в очі Путлеру і побачити "мир" потрібно відбудувати всі шляхопроводи, ато візьме і не приїде
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02.04.2021 09:57 Ответить
БК підвозити, особистий склад перекидати та медичну евакуацію робити якось теж треба.
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02.04.2021 14:00 Ответить
Най буде.
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02.04.2021 14:01 Ответить
 
 