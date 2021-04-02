Мост между Бахмутом и Светлодарском, разрушенный наемниками РФ, восстановят до мая, - ОГА. ФОТОрепортаж

Трассу М-03 Киев - Харьков – Должанский на участке км 730 + 554 между Бахмутом и Светлодарском реконструируют в рамках президентской программы "Большая стройка". В 2014 году во время агрессии со стороны России там был разрушен мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой ОГА, работы на путепроводе ведутся с опережением графика.

В настоящее время строители уже закончили устройство балок пролетных строений путепровода, устройство опалубки, армирование сборно-монолитной плиты проезжей части, а также бетонирование сборно-монолитной плиты проезжей части.

Длина моста, который пролегает над железнодорожными путями, составляет 42,85 п.м.

Отмечается, что подрядня организация "Харьковмостстрой" благодаря опережению графика может завершить все работы в мае.

Кроме того, работы ведутся и на других отрезках трассы М-03: на км 397-398 на правой проезжей части со стороны Полтавы и на км 594 возле с. Слабуновка в Харьковской области.

Как заявил ранее замглавы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог Украины.

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