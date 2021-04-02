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Новости Агрессия России против Украины
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Посол Канады Галадза об оборонной реформе в Украине: Важно установить гражданский контроль над ВСУ

Посол Канады Галадза об оборонной реформе в Украине: Важно установить гражданский контроль над ВСУ

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец встретился с Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой для обсуждения ухудшения ситуации на востоке нашей страны, путей сдерживания российской агрессии и состояния и перспектив реформирования сектора национальной безопасности и обороны Украины.

Роман Машовец поблагодарил за помощь, которую оказывает Канада Украине в противостоянии агрессии со стороны Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что последние события на востоке Украины демонстрируют нежелание России выполнять международные договоренности. С российской стороны продолжаются провокации и систематические нарушения режима прекращения огня, который начался 27 июля 2020 года. От обстрелов на Донбассе Украина еженедельно теряет своих лучших защитников.

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Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал Посла Канады о скоплении войск Российской Федерации у границ Украины. Угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь текущего года и имеют агрессивный характер.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями", – отметил Роман Машовец.

Он подчеркнул, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие мероприятия должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал Посла Канады об имплементации важных документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины. Он отметил, что в рамках реализации Стратегии национальной безопасности Глава государства на прошлой неделе утвердил Стратегию военной безопасности.

"Это очень важный документ. Мы переходим к формированию Стратегического оборонного бюллетеня, Государственной программы развития Вооруженных сил Украины до 2025 года и Плана обороны. Мы продолжаем развивать сектор национальной безопасности и обороны и достигать стандартов НАТО", – сказал Роман Машовец.

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Также заместитель руководителя Офиса Президента рассказал о трансформации Государственного концерна "Укроборонпром" и результатах создания Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Он подчеркнул, что реформирование оборонно-промышленного комплекса продолжается с целью повышения его эффективности.

В свою очередь Посол Канады обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины. По словам Ларисы Галадзы, принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО.

Посол отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

Автор: 

Канада (2089) НАТО (10000) оборона (5213) ВСУ (6618) Галадза Лариса (18) Машовец Роман (15)


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Він просто погано знає наших людей і той "контроль" та безконтрольність.....
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02.04.2021 09:52 Ответить
Нужен тотальный контроль за бубочкой и его коМАНДОЙ, Там такое ворье собралось, которому нет равных. Одно только пальтишко Степашки за 630 тыщь показало, что это за братва. ЗЕбанутая.
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02.04.2021 09:59 Ответить
"Война - слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным." Шарль Морис де Талейран-Перигор
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02.04.2021 10:02 Ответить
Байден прийди! +1
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02.04.2021 10:04 Ответить
Дуже освiчена i розумна панi..Українка за походженням (її батько родом з Тернопільщини), прекрасно говорить українською і взагалі великий друг України
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02.04.2021 10:08 Ответить
Лучше, пусть, будет внешний контроль, той же Канады, например.
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02.04.2021 10:08 Ответить
Лучше сразу над офисом президента. И не только гражданский, но и медицинский
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02.04.2021 10:56 Ответить
... только не в воюющей стране....
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02.04.2021 15:20 Ответить
"У нас це діє інакше" - посол Канади. Ось тому Канада - багата демократична країна, член НАТО. Інакше, бо у них закони виписані ПРОТИ ОЛІГАРХІВ. А нас виписані САМИМИ ОЛІГАРХАМИ. Хоча більшості українців "КАКАЯ РАЗНІЦА. Сумно. 😔
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24.09.2021 20:57 Ответить
 
 