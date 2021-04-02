На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ
На одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную Раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того исчезли 100 бюллетеней.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.
Недействительными результаты голосования признали на участке №261030. Здесь побеждал Александр Шевченко - у него было 377 голосов, тогда как у Василия Вирастюка 141.
Также во время пересчета голосов на участке пропали 100 бюллетеней за Шевченко.
"При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за". Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом непризнанном участке", - сообщили в "Чесно".
Всего за ночь планировали провести пересчет на 20 участках, однако успели пересчитать лишь на 5-ти.
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Только вот в чем дело. Обицялы же не сильрады выбирать, где депутатов втрое меньше,чем партий, а парламент. Или вам все равно, абы горело?
Судячи зі всього - перемагає адмінресурс.
Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook прокоментував затримки із підрахунком голосів за кандидатів у нардепи у виборчому окрузі №87 на Франківщині.
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція точно перемогла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
весёлый цирк, особенно видео, где бабадакаль с шыхвонером ковид по бумажке читают ,
бухвы знакомые ищут
1. Професійні комісії, (які працюють тільки під час проведення виборів), щоб кожний член комісії здав екзамен на знання закону про вибори, процедуру голосування і т.д. Висока платня
2. Строга кримінальна відповідальність за фальсифікацію (наприклад 5 років без права амністії, без ніяких умовних вироків, штрафів і т.д.).