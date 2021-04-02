На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

На одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную Раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того исчезли 100 бюллетеней.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Недействительными результаты голосования признали на участке №261030. Здесь побеждал Александр Шевченко - у него было 377 голосов, тогда как у Василия Вирастюка 141.

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Также во время пересчета голосов на участке пропали 100 бюллетеней за Шевченко.

"При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за". Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом непризнанном участке", - сообщили в "Чесно".

Всего за ночь планировали провести пересчет на 20 участках, однако успели пересчитать лишь на 5-ти.









