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На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

На одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную Раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того исчезли 100 бюллетеней.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Недействительными результаты голосования признали на участке №261030. Здесь побеждал Александр Шевченко - у него было 377 голосов, тогда как у Василия Вирастюка 141.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк

Также во время пересчета голосов на участке пропали 100 бюллетеней за Шевченко.

"При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за". Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом непризнанном участке", - сообщили в "Чесно".

Всего за ночь планировали провести пересчет на 20 участках, однако успели пересчитать лишь на 5-ти.

На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - ЧЕСНО 01
На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - ЧЕСНО 02
На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - ЧЕСНО 03
На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - ЧЕСНО 04
На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - ЧЕСНО 05

Автор: 

ВР (29258) выборы (24736) Ивано-Франковская область (923) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+6
Нужно второй тур выборов провести
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02.04.2021 10:01
+6
адмінресурс проти корупції. Хто перемагає?
Судячи зі всього - перемагає адмінресурс.
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02.04.2021 10:09
+5
Якби пліснява гопота знала, що таке гідність, вони б самі запропонували переголосування.
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02.04.2021 10:30
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Нужно второй тур выборов провести
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02.04.2021 10:01 Ответить
Нужно выполнять свои предвыборные обицянки и хотя бы один брехун за 5 лет, а другой за 2 года, ввести систему по открытым партийным спискам
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02.04.2021 10:04 Ответить
тільки чистопородний 73/43%зебіл може зробити такий дебільний комент
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02.04.2021 10:16 Ответить
Только зебилы могут требовать выполнения предвыборного рохкота? Нет, хамлюжко. Не только
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02.04.2021 10:24 Ответить
Вас похитили инопланетяне?) Или вы второй год в коматозе, празднуете победу бубочки?))) Последние местные выборы и были по этим открытым спискам)))
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02.04.2021 10:26 Ответить
більше того, і місцеві вибори 2015-го року були по відкритим спискам...
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02.04.2021 10:30 Ответить
Это хорошо, что в Чортомлыкскую райраду выбирали по партийным спискам. Это очень правильно и важно! Куда важнее Верховной
Только вот в чем дело. Обицялы же не сильрады выбирать, где депутатов втрое меньше,чем партий, а парламент. Или вам все равно, абы горело?
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02.04.2021 10:32 Ответить
Так ВР еще при Парубие приняла такое решение... И на осень такие и планировались... Но бубочка замутил внеочередные... Зачем ему были открытые списки, если и так бараны голосовали))) А теперь у друг друга спрашивают: а кто этих дебилов туда выбрал?)))
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02.04.2021 10:52 Ответить
Ещё не было Парубия и даже ещё не было Гройсмана. Только отгромыхали президентские выборы и однотурово победивший гэтьман ришуче рубанув правду-матку - наступні вибори відбудуться за партійними списками и добавил сакраментальної - обіцяю
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02.04.2021 11:02 Ответить
А они были не по партийным спискам?)
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02.04.2021 11:22 Ответить
Вопросов больше нет
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02.04.2021 11:54 Ответить
да, і ще. Самий скандальний закон попереднього, VІІІ-го скликання ВР - саме стосувався виборів по відкритим спискам. Це коли А.Парубій 18 раз протискав голосування, допоки 226 не висвітилося...
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02.04.2021 10:34 Ответить
Как задолбали эти халявщики. Глаза на выкате,слюни до колен-"в депутаты хочуу..гыыы". Глотки друг другу готовы перегрызть. Тьфу.
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02.04.2021 10:03 Ответить
Успехов пану Вирастюку! Слава Україні!
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02.04.2021 10:07 Ответить
валодзя петухов, ти чому прізвища свого соромишся?
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02.04.2021 11:31 Ответить
адмінресурс проти корупції. Хто перемагає?
Судячи зі всього - перемагає адмінресурс.
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02.04.2021 10:09 Ответить
Ааа, ну я же говорил))) Кто там громче всех кричит "держи вора"? Позорище, бюллетени уже тырят, чтобы васечку в депы протолкнуть...
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02.04.2021 10:11 Ответить
https://espreso.tv/koruptsiya-vigrala-ale-adminresurs-namagaetsya-siloyu-zabrati-peremogu-sobi-knyazhitskiy-pro-dovibori-na-frankivshchini Корупція виграла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу соб і



Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook прокоментував затримки із підрахунком голосів за кандидатів у нардепи у виборчому окрузі №87 на Франківщині.
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція точно перемогла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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02.04.2021 10:14 Ответить
Якби пліснява гопота знала, що таке гідність, вони б самі запропонували переголосування.
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02.04.2021 10:30 Ответить
подивився відео з тищенком на Прикарпатті - виборці оцього лайна вам не соромно за оце, те, що називає себе нардепом?
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02.04.2021 10:33 Ответить
Прикольно, набрал больше голосов, ктото крадет бюллетени. И все ты не выйграл. Видеофиксацию не пробовали? С такими выборами будем иметь вечно зеленых
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02.04.2021 10:45 Ответить
как пришли голоса, так и ушли...ведь они были тупо куплены...выход, только перевыборы
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02.04.2021 11:15 Ответить
Тупо не купишь. Нужны перевыборы, а кто их даст. Пошли самым примитивным методом. Удалили не уогдные результаты
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03.04.2021 05:21 Ответить
Ця гілка - яскраций приклад того, як брешуть зебіли. https://censor.net/ru/user/484365 - типовий брехливий зебіл. Хоча я спочатку подумав, що він попросту дебіл.
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02.04.2021 11:13 Ответить
на цю тему, піднято не тільки свіжо зареєстрованих чи з реєстрацією під час президентської компанії, а й вилазить "старожили" форуму... Ваша активність, на жаль- донкіхотство та млин.
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02.04.2021 11:35 Ответить
бабадакали жулят на выборах, лохи выбрали Шевченка,
весёлый цирк, особенно видео, где бабадакаль с шыхвонером ковид по бумажке читают ,
бухвы знакомые ищут
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02.04.2021 13:58 Ответить
Що потрібно зробити:
1. Професійні комісії, (які працюють тільки під час проведення виборів), щоб кожний член комісії здав екзамен на знання закону про вибори, процедуру голосування і т.д. Висока платня
2. Строга кримінальна відповідальність за фальсифікацію (наприклад 5 років без права амністії, без ніяких умовних вироків, штрафів і т.д.).
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02.04.2021 17:13 Ответить
 
 