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Новости Коронавирус и карантин
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Новый штамм коронавируса обнаружили в Африке: Он может содержать до 40 мутаций

Новый штамм коронавируса обнаружили в Африке: Он может содержать до 40 мутаций

Новый вариант коронавируса зафиксирован у граждан Танзании, которые прибыли в Анголу. Пока нет данных о том, эффективны ли вакцины против обнаруженного нового варианта патогена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом сообщил руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Отмечается, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, может включать в себя до 40 мутаций.

Мутировавший вид был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу.

Сейчас обнаруженный вариант патогена исследуют в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике, однако уже есть "повод для беспокойства", потому как нет данных об эффективности уже разработанных вакцин против данного штамма.

Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта, с середины 2020 года не предоставляет данные о заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими, добавил глава Africa CDC.

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Автор: 

Ангола (17) Африка (279) карантин (16729) Танзания (9) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
уже просто сміюся, коли зявляються новини про які я говорив. Що тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини..... І розумію чому Меркель так загадково сказала, що світ вже не буде таким, як був раніше. Бо відкрили вікно Овертона і скриню Пандори, щоб все інше закрити. Цього вона не доказала. Доказую я.
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02.04.2021 10:06
+4
то ты рад за степанова и за его курточку, что они теперь вместе?
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02.04.2021 10:08
+3
Это ж можно Степанову будет на новую курточку накрасть с этими новыми штампами
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02.04.2021 10:03
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Терррьмо... Как оно достало!
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02.04.2021 10:03 Ответить
Это ж можно Степанову будет на новую курточку накрасть с этими новыми штампами
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02.04.2021 10:03 Ответить
Ты неподражаем, под каждой новостью одно и то же молотишь - "Буковель-курточка-рояль", хоть бы пластинку обновил )
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02.04.2021 10:07 Ответить
то ты рад за степанова и за его курточку, что они теперь вместе?
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02.04.2021 10:08 Ответить
У него с фантазией проблемы 😁
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02.04.2021 12:00 Ответить
Вирус ведет успешную, наступательную войну с человеческой популяцией на планете Земля. Доказывая кто " в доме хозяин".
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02.04.2021 10:04 Ответить
Срака всему человечеству!
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02.04.2021 10:05 Ответить
гы...человечество пережило гораздо большие вызовы и угрозы. .и 3% летальных случаев ничего не изменят в популяции хомо эректус.разве что несколько ухудшатся условия существования изза непредвиденных затрат и общей недополученной выгоды
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02.04.2021 10:30 Ответить
уже просто сміюся, коли зявляються новини про які я говорив. Що тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини..... І розумію чому Меркель так загадково сказала, що світ вже не буде таким, як був раніше. Бо відкрили вікно Овертона і скриню Пандори, щоб все інше закрити. Цього вона не доказала. Доказую я.
показать весь комментарий
02.04.2021 10:06 Ответить
 
 