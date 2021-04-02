Новый штамм коронавируса обнаружили в Африке: Он может содержать до 40 мутаций

Новый вариант коронавируса зафиксирован у граждан Танзании, которые прибыли в Анголу. Пока нет данных о том, эффективны ли вакцины против обнаруженного нового варианта патогена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом сообщил руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Отмечается, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, может включать в себя до 40 мутаций.

Мутировавший вид был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу.

Сейчас обнаруженный вариант патогена исследуют в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике, однако уже есть "повод для беспокойства", потому как нет данных об эффективности уже разработанных вакцин против данного штамма.

Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта, с середины 2020 года не предоставляет данные о заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими, добавил глава Africa CDC.

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