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Новости Борьба с коронавирусом
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Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы поскорее привить жителей США и положить конец пандемии

Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы поскорее привить жителей США и положить конец пандемии

Американская биофарм-компания Moderna будет выпускать антикоронавирусную вакцину mRNA-1273 во флаконах по 15 доз. Это позволит ускорить вакцинацию в США и "быстрее положить конец пандемии".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет местное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое одобрило такие изменения.

Сейчас максимальное число доз во флаконе Moderna – 10-11. Из новых флаконов можно будет потенциально извлечь 13-15 доз – это зависит от типа шприца и иглы.

Одним из "аргументов" антивакцинаторов в Украине против вакцины CoviShield является тот факт, что форма ее выпуска – флакон по 10 доз. Якобы это "много" и потому, по какой-то неизвестной науке причине, "хуже".

Вакцина Moderna вводится по двухдозной схеме по 0,5 мл каждая с интервалом в один месяц.

1 апреля 2021 года в Германии решили, что если привитому первой дозой вакцины Oxford-AstraZeneca меньше 60 лет, такому вторую дозу ему лучше сделать мРНК-вакциной. Такая ситуация возникла из-за того, что местный регулятор решил перестраховаться и уберечь людей из группы "повышенного риска" (младше 60 лет) от возможных побочных эффектов в виде тромбозов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca, - главный инфекционист США Фаучи

США вакцинировали уже почти 155 млн граждан, причем треть из них – в полном объеме.

вакцина (3815) США (26844) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Закривають ковід-лікарні і відділення.
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02.04.2021 10:24
+2
В євреїв закінчилася пандемія,США бачать вже кінець пандемії.В нас лише починається. Кожному своє.
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02.04.2021 10:13
+2
та лейте уже в трёхлитровые банки.
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02.04.2021 10:24
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Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы поскорее привить жителей США и положить конец пандемии - Цензор.НЕТ 8899
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02.04.2021 10:07 Ответить
В євреїв закінчилася пандемія,США бачать вже кінець пандемії.В нас лише починається. Кожному своє.
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02.04.2021 10:13 Ответить
те, що викололи за місяць інші колять за три дня.
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02.04.2021 13:53 Ответить
А можно по фамилиям назвать этих противников ковишилд в Украине?
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02.04.2021 10:10 Ответить
я.
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02.04.2021 10:18 Ответить
То кацапські боти.
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02.04.2021 10:23 Ответить
а прихильників модерни як назвете ?
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02.04.2021 10:43 Ответить
Кожен день зволікання з вакцинацією в Україні коштує 400 людських життів.
Ті хто пропонує почекати пів року-рік поки привезуть модерну я вважаю дебілами або ворогами.
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02.04.2021 10:48 Ответить
не всі боти, багато схиблених.
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02.04.2021 13:54 Ответить
Ну так иди и колись, я тебя что за руки держу ! А я хочу нормальную, а не из "лужи "!
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02.04.2021 21:06 Ответить
я
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02.04.2021 21:05 Ответить
Когда начнутся судовые иски к Китаю за вирус и за распрстраненную красными китайскими коммунистами пандемию????
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02.04.2021 10:10 Ответить
а що там за Ізраїль чути? похвалялися, що завдяки масовій вакцинації перші подолали ковід. а як там зараз ситуація, хтось зна?
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02.04.2021 10:14 Ответить
Закривають ковід-лікарні і відділення.
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02.04.2021 10:24 Ответить
Причем закрывают из-за ненадобности. Лечить некого
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02.04.2021 10:26 Ответить
а є інформація у відкритих джерелах?
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02.04.2021 10:30 Ответить
Вчора на цензорі бачив таку новину. Нових пацієнтів під госпіталізацію практично немає
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02.04.2021 10:44 Ответить
дяки, пошукаю.
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02.04.2021 11:15 Ответить
https://censor.net/ru/news/3257148/v_ukraine_srazu_dva_rekorda_covid19_umerli_433_cheloveka_19_893_novyh_sluchaya_zarajeniya_vyzdoroveli
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02.04.2021 11:57 Ответить
та лейте уже в трёхлитровые банки.
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02.04.2021 10:24 Ответить
"Одним из "аргументов" антивакцинаторов в Украине против вакцины CoviShield является тот факт, что форма ее выпуска - флакон по 10 доз. Якобы это "много" и потому, по какой-то неизвестной науке причине, "хуже"


Автор манипулятор... хочет выставить людей, которые высказывают свое недоверие КАЧЕСТВУ вакцины..., так как будто их притенении не к качеству, а к объему флакона...!


НЕТ! у нас недоверие к КАЧЕСТВУ этих жидкостей (я не могу их назвать "вакцинами" .
А каков обьем у них - на данном этапе не имеет никакого значения !)
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02.04.2021 21:05 Ответить
 
 