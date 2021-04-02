Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы поскорее привить жителей США и положить конец пандемии

Американская биофарм-компания Moderna будет выпускать антикоронавирусную вакцину mRNA-1273 во флаконах по 15 доз. Это позволит ускорить вакцинацию в США и "быстрее положить конец пандемии".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет местное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое одобрило такие изменения.

Сейчас максимальное число доз во флаконе Moderna – 10-11. Из новых флаконов можно будет потенциально извлечь 13-15 доз – это зависит от типа шприца и иглы.

Одним из "аргументов" антивакцинаторов в Украине против вакцины CoviShield является тот факт, что форма ее выпуска – флакон по 10 доз. Якобы это "много" и потому, по какой-то неизвестной науке причине, "хуже".

Вакцина Moderna вводится по двухдозной схеме по 0,5 мл каждая с интервалом в один месяц.

1 апреля 2021 года в Германии решили, что если привитому первой дозой вакцины Oxford-AstraZeneca меньше 60 лет, такому вторую дозу ему лучше сделать мРНК-вакциной. Такая ситуация возникла из-за того, что местный регулятор решил перестраховаться и уберечь людей из группы "повышенного риска" (младше 60 лет) от возможных побочных эффектов в виде тромбозов.

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США вакцинировали уже почти 155 млн граждан, причем треть из них – в полном объеме.