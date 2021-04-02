Страны ЕС поделятся "вакцинами солидарности" с пятью государствами, которые больше всего в них нуждаются

Большинство стран-членов Евросоюза согласились разделить часть своих будущих поставок вакцин с пятью странами ЕС, которые, по их словам, нуждаются в них больше всего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дозы вакцины ЕС обычно распределяются между 27 странами блока в зависимости от численности населения.

После нескольких дней переговоров послы ЕС в четверг согласились изменить эту систему для 10 миллионов доз BioNTech/Pfizer, которые должны быть доставлены во втором квартале, чтобы более нуждающиеся страны получили больше.

Из этих 10 миллионов доз 2,85 миллиона так называемых "вакцин солидарности" будут распределены между пятью странами, согласно заявлению Португалии, которая председательствует на встречах послов ЕС.

Эти страны - Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия и Словакия. Они также получат свою пропорциональную долю от общих 10 миллионов доз.

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"К концу июня этого года мы обеспечим Хорватии еще 747 000 доз Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высоко оценила "солидарность и сотрудничество ЕС" и заявила, что страна получит 62 000 дополнительных доз.

Три государства - Австрия, Чехия и Словения - оставили свою долю поставок без изменений.

В заявлении Австрии говорится, что она отклонила это предложение из солидарности с Чешской Республикой, которой, по ее словам, необходимо больше доз, чтобы справиться с высоким уровнем инфекций и смертей.

Страны, которые согласились перераспределить свои вакцины, - это Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.

ЕС ожидает значительного увеличения поставок во втором квартале, которого, по его словам, будет достаточно для вакцинации не менее 70% взрослого населения к июлю и ускорения пока что медленной кампании вакцинации.