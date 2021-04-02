Страны ЕС поделятся "вакцинами солидарности" с пятью государствами, которые больше всего в них нуждаются
Большинство стран-членов Евросоюза согласились разделить часть своих будущих поставок вакцин с пятью странами ЕС, которые, по их словам, нуждаются в них больше всего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Дозы вакцины ЕС обычно распределяются между 27 странами блока в зависимости от численности населения.
После нескольких дней переговоров послы ЕС в четверг согласились изменить эту систему для 10 миллионов доз BioNTech/Pfizer, которые должны быть доставлены во втором квартале, чтобы более нуждающиеся страны получили больше.
Из этих 10 миллионов доз 2,85 миллиона так называемых "вакцин солидарности" будут распределены между пятью странами, согласно заявлению Португалии, которая председательствует на встречах послов ЕС.
Эти страны - Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия и Словакия. Они также получат свою пропорциональную долю от общих 10 миллионов доз.
"К концу июня этого года мы обеспечим Хорватии еще 747 000 доз Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высоко оценила "солидарность и сотрудничество ЕС" и заявила, что страна получит 62 000 дополнительных доз.
Три государства - Австрия, Чехия и Словения - оставили свою долю поставок без изменений.
В заявлении Австрии говорится, что она отклонила это предложение из солидарности с Чешской Республикой, которой, по ее словам, необходимо больше доз, чтобы справиться с высоким уровнем инфекций и смертей.
Страны, которые согласились перераспределить свои вакцины, - это Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.
ЕС ожидает значительного увеличения поставок во втором квартале, которого, по его словам, будет достаточно для вакцинации не менее 70% взрослого населения к июлю и ускорения пока что медленной кампании вакцинации.
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Они физиологически другие. И когда их "команду" набирали по объявлению, в нем, скорее всего, были указаны необходимые физиологические различия. Исключающие связь со своей страной, и ощущение себя частью единой нации.
В глубине их мозга просто отсутствует некий центр, который отвечает за то, что более всего отличает человека от животного, и делает ее общественным существом. Тот, что наделяет его не только основными инстинктами "есть-пить-размножаться-избегать опасности", но и позволяет быть частью целого.
Эти смешные и бесполезные многим вещи называются - "мораль", "эмпатия", "общественный исторический опыт", "критичность", "коллективная безопасность", и "личная ответственность". Ну и "сознание" - которую эти же люди давно попытались сделать смешным мемом.
Всю разницу я показал в этой картинке - это просто. В двух фотографиях и в двух цитатах.
На первой фотографии медик 109 батальона 10 горно-штурмовой бригады Светлана Землина.
Эта маленькая, хрупкая девушка вытащила из-под огня раненого под Шумами. И ее слова - о чем она думала, когда полезла в жесткий замес, где только что погибли четыре человека.
Ни о чем она не думала. Помимо выполнения своей главной функции - спасать и защищать. Это работал тот самый центр мозга. Который отвечает не за себя - за других и общее.
На второй фотографии депутат ВР от "Слуги народа" - Анна Колесник. Она не под огнем. Она в кресле зала Верховной Рады слушает выступление Хомчака.
В котором он рассказывает об усилении российской угрозы и обстоятельства гибели 4 военных под Шумами В очередной "провокации" россии. В условиях доктрины "просто перестать стрелять", в который сам же и приложил руку..
И депутат пишет - "Надо валить из этой страны". Работает простой базовый инстинкт самосохранения.
Этот человек, выбранная в высшую власть страны - никогда не будет "вытаскивать из под огня" никого. А страну - тем более.
Девушка-медик - представитель той части страны, которая называется непонятным для многих словом "Нация". Это когда осознание своей страны, истории, ответственности за других и за общее - позволяет совершать поступки, ведущие к выживанию общества.
Так сопротивляются врагу, что превосходит. Так строят свою страну, а не только личное благополучие и кайф. Так помогают слабым и нуждающимся. Так все вместе наваливаются на беду. Или празднуют победу.
Слава Богу, что структура, в которой количество осознание люди в большинстве - это Армия. Иначе Украина давно бы легла.
А, так у нас всех есть защита, и шанс на спасение, в случае серьезного ухудшения ситуации.
Девушка-депутат реагирует на уровне личных инстинктов. Примитивно и просто.
Физиологически. Большинство из "большинства" - именно такие. Поэтому, по этой стороны шансов у нас нет.
Они не будут спасать страну. Ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане. И вся эта эпидемия им - до задницы.
Они прививаются как "публичные лица", или за деньги "правильной вакциной", и будут водить амуры в телефоне, когда кто-то будет зачитывать сведения об умерших от вируса.
Ну, или напишут в очередной раз, что "нужно валить из этой страны".
И они свалят, когда вам будет совсем плохо. Без разницы - война это будет, или чума. Подчиняясь инстинктам они съедят, выпьют и усвоят все к чему дотянутся. И свалят.
И когда вы слышите о том, что "они меняются" - не верьте.
Все их "правильные действия" - это просто "правильные слова". Ширма, дымовая завеса, которую они ставят из инстинкта самосохранения. Чтобы им не мешали есть-пить-размножаться-набивать нору.
Они просто не могут по-другому. Они физиологически другие, и этим гордятся.
Что делать? Готовиться к изменениям. Готовиться к новому шанса и тяжелой работе. И приближать все это, шаг за шагом.
Мы сделали много, но не смогли сделать главное. Разбудить спящую часть мозга в большинстве в своей стране. Сделать их частью нации.
Поэтому пока преобладают основные инстинкты.
Поэтому на вершину пирамиды они преподносят "физиологически других".
Но есть и хорошие новости. То что они уже задумываются о побеге - это действительно хорошо.
Глеб Бабич