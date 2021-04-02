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Довыборы в Раду на Прикарпатье: выборы признали недействительными уже на двух участках, - ОПОРА

Довыборы в Раду на Прикарпатье: выборы признали недействительными уже на двух участках, - ОПОРА

Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г.Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030

Об этом сообщается на сайте Гражлданской сети "Опора" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, на участке №261027 комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На одном из участков 87-го округа выборы признали недействительными: исчезли 100 бюллетеней, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

На участке №261030 члены ОИК пересчитали бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за кандидата Александра Шевченко и подтвердили это количество, однако впоследствии член комиссии от "Слуги народа" заявил о неверном результате подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени по Шевченко, их оказалось 277.

"Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней, но проверка стрима "Опоры" показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей, таким образом, количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% общего количества получивших избирательные бюллетени избирателей. На основании этого ОИК признала голосование на участке №261030 недействительным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк

В "Опоре" сообщают, что ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках и по состоянию на 8.00 пятницы бюллетени были пересчитаны на пяти из них.

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выборы (24736) нарушения (948) Ивано-Франковская область (923) ОПОРА (247)


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Топ комментарии
+8
Это начало конца честных выборов... теперь 73% и как элехторат никому не нужен. Закупайте бензин, он вам пригодиться а то что сможете позволить его купить через пару лет, не факт... или за гречку продаваться будете?
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02.04.2021 10:37
+7
Это происходиь потому, что так много тупого необучаемого лехтората голосует за очередного клоуна с клеймом СН. Не голосовали бы - ничего бы не было.
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02.04.2021 10:53
+6
члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней

кто бы сомневался?
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02.04.2021 10:36
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члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней

кто бы сомневался?
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02.04.2021 10:36 Ответить
Шевченко звісно бідніший за Бєню, але зумів сконцентрувати ресурси на ключових точках округу. Умєлєц.
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02.04.2021 10:37 Ответить
Это начало конца честных выборов... теперь 73% и как элехторат никому не нужен. Закупайте бензин, он вам пригодиться а то что сможете позволить его купить через пару лет, не факт... или за гречку продаваться будете?
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02.04.2021 10:37 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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02.04.2021 10:52 Ответить
цікаво а ти зепанас думаєш що твій голос комусь нужен чи крики 27 пр барижників комусь потрібні спкійніше вибори всьо, тому що потрібно йти на вибори а не соплі жувать.
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02.04.2021 11:32 Ответить
То что интересно быдлу, которое не умеет себя вести меня вообще не интересует и тем более то что они рассказывают что нужно делать. Научись как минимум обращаться к людям с вопросами а не делай это так как принято у тебя на лавочке в мухосранске.
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02.04.2021 11:54 Ответить
Ну и что? На остальных - успеха пану Вирастюку!
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02.04.2021 10:47 Ответить
цікаво..
ще на 3-х перерахованих цифри співпали з протоколами?
бо на 2-х
№261027 №261030 був просто П..ЄЦ..
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02.04.2021 10:49 Ответить
Это происходиь потому, что так много тупого необучаемого лехтората голосует за очередного клоуна с клеймом СН. Не голосовали бы - ничего бы не было.
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02.04.2021 10:53 Ответить
Я боюсь что кому то прийдет в голову выдвинуть в президенты Винника...
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02.04.2021 10:58 Ответить
Ще одне підтвердження нечесних взагалі виборах, фальсіфікаціях, оману! Не виборці визначають переможця, а гроши. Класіка: "Результат визначає тої, хто рахує, а не тої, хто голосує!". На жаль це світова практика. Навіть у "демократичних" США! Про яку демократію нам розповідають політики, які мають владу! Як вони борються за права людини! "Утром мажу бутерброд и сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот!"
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02.04.2021 11:09 Ответить
Наш нарід забув що 30 років тому у нього вже були СЛУГИ НАРОДУ. І звалися вони КПСС. Той же самий єврейський(жидівський) Бунд. І люди вперто вірять у чесного та щирого українського єврея, котрий думає не про Україну а про свій Ізраїль та про те як обдурити українця
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02.04.2021 11:09 Ответить
Не такі страшні російські воші , ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ.
І таких гнид виявилося аж 73%.
Оті вся відповідь на всі запитання, що у нас діється в країні.
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02.04.2021 11:35 Ответить
якийсь новий дід панас почав коментувати.цікаво.
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02.04.2021 11:25 Ответить
У кОментах *дідпанасів*
як у владі п1да**сів (це вірш)
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02.04.2021 12:07 Ответить
Вирастюк удивил, причем неприятно.


Не подобает настоящему чемпиону получать победу за счет фальсификации виборов



Лучшим выходом из ситуации были бы перевыборы, но действующую власть честность и справедливое волеизъявление граждан не интересует,
и она очень хочет «НАЗНАЧИТЬ» победителем Василия Вирастюка,
которому похоже также все равно, как получить мандат народного депутата.
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02.04.2021 11:26 Ответить
А що,йому і далі охоронцем в аеропорту працювати?-----------З https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Галнафтогаз» 9 листопада 2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державна прикордонна служба України повідомила, що Василь Вірастюк став інспектором прикордонної служби (проходить строкову службу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Львівському аеропорту )
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02.04.2021 15:05 Ответить
Какой преЗЕдент - такие и выборы!
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02.04.2021 12:00 Ответить
 
 