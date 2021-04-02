Довыборы в Раду на Прикарпатье: выборы признали недействительными уже на двух участках, - ОПОРА

Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г.Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030

Об этом сообщается на сайте Гражлданской сети "Опора" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, на участке №261027 комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

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На участке №261030 члены ОИК пересчитали бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за кандидата Александра Шевченко и подтвердили это количество, однако впоследствии член комиссии от "Слуги народа" заявил о неверном результате подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени по Шевченко, их оказалось 277.

"Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней, но проверка стрима "Опоры" показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей, таким образом, количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% общего количества получивших избирательные бюллетени избирателей. На основании этого ОИК признала голосование на участке №261030 недействительным.

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В "Опоре" сообщают, что ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках и по состоянию на 8.00 пятницы бюллетени были пересчитаны на пяти из них.