Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов на проведении информационных операций против нашей страны по заданию иностранной стороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, установлено, что злоумышленники в сети Интернет призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства.

Во время обысков в ходе проведения следственных действий по месту их проживания в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины.

В Чернигове:

Житель областного центра через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал террористов в ОРДЛО.

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Для проведения антиукраинской деятельности злоумышленник администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

В рамках уголовного производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В Прилуках Черниговской области местный житель в сети интернет призвал к захвату государственной власти. Враждебную агитацию злоумышленник распространял на собственной странице одной из популярных соцсетей.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

На Сумщине:

разоблачен жителя Конотопа, который через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению границ госграницы нашей страны и насильственному свержению конституционного строя.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

В Запорожье:

блокирована деятельность интернет-агитатора, который размещал на персональных страницах запрещенной в нашей стране соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также проверяется его причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

В Одессе:

разоблачен администратор групп в социальных сетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменению границ государственной границы.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

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