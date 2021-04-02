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Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов на проведении информационных операций против нашей страны по заданию иностранной стороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, установлено, что злоумышленники в сети Интернет призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства.

Во время обысков в ходе проведения следственных действий по месту их проживания в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины.

В Чернигове:

Житель областного центра через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал террористов в ОРДЛО.

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Для проведения антиукраинской деятельности злоумышленник администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

В рамках уголовного производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В Прилуках Черниговской области местный житель в сети интернет призвал к захвату государственной власти. Враждебную агитацию злоумышленник распространял на собственной странице одной из популярных соцсетей.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

На Сумщине:

разоблачен жителя Конотопа, который через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению границ госграницы нашей страны и насильственному свержению конституционного строя.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

В Запорожье:

блокирована деятельность интернет-агитатора, который размещал на персональных страницах запрещенной в нашей стране соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также проверяется его причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

В Одессе:

разоблачен администратор групп в социальных сетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменению границ государственной границы.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ 01
Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ 02
Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ 03
Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ 04

Автор: 

Запорожье (2667) Одесса (7898) пропаганда (3683) СБУ (19928) Сумская область (3169) Черниговщина (1485) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+20
тю...в интернете. мураев вон по собственному телевизору агитирует.
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02.04.2021 10:32
+3
не заважай сбу працювати, а то і ти стане "агітатором"...
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02.04.2021 10:37
+3
Ты до сих пор пылаешь от Пороха ? Значит ты ватный беблан . Жаль вас лахтоботов мало щемят.
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02.04.2021 11:06
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тю...в интернете. мураев вон по собственному телевизору агитирует.
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02.04.2021 10:32 Ответить
не заважай сбу працювати, а то і ти стане "агітатором"...
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02.04.2021 10:37 Ответить
там внизу ещё сборище петиков собралось.. тоже какую-то фигню придумывают..
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02.04.2021 10:33 Ответить
Ты до сих пор пылаешь от Пороха ? Значит ты ватный беблан . Жаль вас лахтоботов мало щемят.
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02.04.2021 11:06 Ответить
Не долго и тебе на свободе гулять. В лучшем случае....
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02.04.2021 11:20 Ответить
Эх, ко мне бы этих!
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02.04.2021 10:36 Ответить
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02.04.2021 10:38 Ответить
Разоблачили, блокировали ... и? Кто в тюрьме?
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02.04.2021 11:36 Ответить
Уверен, пристальный контроль прессы за этим делом не позволит продажным судьям выпустить уродов под "честное слово"....Сядут обязательно....И подохнут за решёткой от болячек и побоев....
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02.04.2021 13:17 Ответить
Вы, уважаемый, нашу страну с США перепутали. Может подскажете: Кто это у нас сел "под пристальным вниманием прессы"?
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02.04.2021 13:32 Ответить
Я надеюсь.......
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02.04.2021 13:51 Ответить
 
 