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Новости Коронавирус и карантин
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Ковидные больницы Николаева переполнены. Если ситуация не улучшится, врачам придется выбирать, кому жить, - мэр Сенкевич

Ковидные больницы Николаева переполнены. Если ситуация не улучшится, врачам придется выбирать, кому жить, - мэр Сенкевич

В случае, если в Николаеве сохранится негативная тенденция с ростом количества больных COVID-19, врачам придется выбирать, кому жить, поскольку больницы уже переполнены.

Об этом николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил во время прямого эфира в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

"Наши больницы переполнены. К чему это может привести? Это может привести к тому, что чем больше тяжелобольных людей будет попадать в больницу - тем меньше будет свободных коек, а также коек, оборудованных кислородом. Это значит, что врачам нужно будет выбирать, кому жить, а кому фактически не иметь возможности дышать кислородом и умирать. Для того, чтобы это не произошло, происходят эти мероприятия, - сказал он.

Он сообщил, что 1 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели по эпидемической ситуации. В Николаевской области превышен эпидпорог почти на 20%. Показатель уровня госпитализациии составляет выше 108 человек на 100 тысяч населения при максимуме 60. Загруженность коек с кислородом составляет почти 70% при норме 65%.

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"Если до 8 апреля нас не переведут в "оранжевую" зону, то локдаун продлится еще как минимум 2 недели. Что это значит? Это значит, что у нас все очень плохо. Если мы говорим о динамике, то динамика людей, которых госпитализируют, больше, чем тех, которых выписывают. Это значит, что наши больницы постепенно переполняются, наш областной тубдиспансер тоже заполняется людьми. Туда сформированы дополнительные бригады, - рассказал мэр.

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Николаев (2155) Сенкевич Александр (188) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
За то бабло, что Вавы раскрал из ковидного ыонда, можно было 40 000 000 населения дважды привить Пфайзером и построить кислородные станции во всех сельских амбулаториях, не говоря уже о больницах.
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02.04.2021 10:45
+6
Николаевцы сами выбрали этот путь. 70% ходят без масок и не соблюдают дистанцию, хотя бы минимальную.
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02.04.2021 11:05
+4
Выбирать просто, кто тголосовал за вот это чмо и его шоблу с разного рода голосящими жопами старух и "бравых" самосебя удовлетворяющих полковников в пенсне с мешком, в 2019 году, тех сразу в м.....г, остальных лечить.
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02.04.2021 10:44
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Правила форума Совет форумчан
это после того как растратили ковидный фонд, а больниц построить ума не хватило...
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02.04.2021 10:42 Ответить
За то бабло, что Вавы раскрал из ковидного ыонда, можно было 40 000 000 населения дважды привить Пфайзером и построить кислородные станции во всех сельских амбулаториях, не говоря уже о больницах.
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02.04.2021 10:45 Ответить
авжеж, саме час заробляти... багато заробляти

Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 11:08 Ответить
То же мне, "открыли" Америку. Про это не знают и в это не поверят только прихожане секты "Святого Янелоха".
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 9621Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 6082Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 2398
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02.04.2021 11:41 Ответить
"Королевство кривых зеркал", а правит им сказочный Йагупоп в нашем случае дятел.- псевдо Голобородько
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 7298
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02.04.2021 10:54 Ответить
Выбирать просто, кто тголосовал за вот это чмо и его шоблу с разного рода голосящими жопами старух и "бравых" самосебя удовлетворяющих полковников в пенсне с мешком, в 2019 году, тех сразу в м.....г, остальных лечить.
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02.04.2021 10:44 Ответить
Согласен с тобой, престарелую вату вообще сразу за порог выставлять нужно, а не лечить, а то:
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 4076
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02.04.2021 11:04 Ответить
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 147
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02.04.2021 11:04 Ответить
Ну, скопом то престарелых не надо. Только любителей совка и выше мной перечисленных.
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02.04.2021 11:34 Ответить
И какова цена "вопроса" быть или не быть?
Ковидные больницы Николаева переполнены. Если ситуация не улучшится, врачам придется выбирать, кому жить, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 2707
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02.04.2021 10:46 Ответить
Наче до цього вони цього не робили?! От вже ж цинічні виродки, Богами себе уявляють...
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02.04.2021 10:57 Ответить
Кто больше даст, тот и выживет.
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02.04.2021 11:03 Ответить
Николаевцы сами выбрали этот путь. 70% ходят без масок и не соблюдают дистанцию, хотя бы минимальную.
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02.04.2021 11:05 Ответить
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 9192
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02.04.2021 11:08 Ответить
Короновирус закінчиться тоді, коли перестануть виділяти бабло за ковідних.
Коли лікар напряму пропонує тобі гроші, щоб поставити тобі ковід діагноз))
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02.04.2021 11:15 Ответить
В подтверждение ваших слов есть https://censor.net/ru/comments/locate/3257183/01921467-556e-73ae-b75e-300a1642a006 !
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02.04.2021 20:47 Ответить
Всем второй год сидеть по домам. Здоровье оно такое, жрите, спите и не двигайтесь, никакого воздуха. Кровь должна застаиваться. Обмен веществ остановится. На улицу выходить в футболках, что бы надуло во все дыры
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02.04.2021 11:17 Ответить
А що там обирати їм... їм не звикати - живе той родичі кого більше грошей зібрати можуть. Наче перший раз.
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02.04.2021 11:17 Ответить
О! Эти ***** всегда выбирают, кому жить, кому нет, по одной и той же схеме: платишь - живешь, не плашь - умираешь. Даже когда больницы полупустые.
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02.04.2021 11:37 Ответить
А чому не лікують? Це ж елементарно просто.
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія, а в разі гострого залення легенів з високою Т зробити декілкьа укутувань за Севастьяном Кнейпом. Названі заходи на 100% виліковуть хворих. А чому в лікарні помирають? Може до таких лікарень не варто і їздити?
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02.04.2021 11:28 Ответить
А чому не лікують? Це ж елементарно просто.
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія...\ головне лазером добре прицілитись у клятий вірус
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 4298
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02.04.2021 11:35 Ответить
Ковідні лікарні Миколаєва переповнені. Якщо ситуація не покращиться, лікарям доведеться вибирати, кому жити, - мер Сенкевич
так було в Італії.
тих,у кого було менше шансів-вже не підключали до ШВЛ..
у нас трохи інше.
до багатьох будуть призначені лікарями стоматологи,травматологи..масажисти...(
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02.04.2021 11:32 Ответить
Не сците... А просто прочтите https://censor.net/ru/comments/locate/3257183/01921467-556e-73ae-b75e-300a1642a006 он о НИКОЛАЕВЕ !
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02.04.2021 20:49 Ответить
Я думал, что "мэр" - это про делать, а не описывать то, что и так все знают. С таким же успехом мог и про погоду в Николаеве рассказать. Ну и нах такой мэр, который не знает и не понимает что делать?
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02.04.2021 11:50 Ответить
Синкевич ,ну если бы ты не был ДУРАКОМ ,то всего этого можно было избежать ...
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02.04.2021 11:56 Ответить
Для тех кому ДЕЙСТВИТЕЛЬНо интересно НАСКОЛЬКО "плохо" в Николаеве в инфекционнках (ковидных больница) СОВЕТУЮ почитать https://news.pn/ru/politics/251649 ТУТ (https://news.pn/ru/politics/251649 Федорова опять просит у облсовета денег на зарплаты... )
и https://news.pn/ru/money/251705
ТУТ (https://news.pn/ru/money/251705 Зарплаты директоров николаевских «ковидных» больниц - больше всех за год получила Федорова ) !!!
Я думаю... вы поймёте откуда ноги растут об "УЖАСАХ ковида" И насколько это кое кому ВЫГОДНО ... !
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02.04.2021 20:46 Ответить
https://apnews.com.ua/ua/news/u-lvovi-pokazali-shokuiuchu-statistiku-smertei-vid-pnevmonii/#

https://apnews.com.ua/ua/news/u-lvovi-pokazali-shokuiuchu-statistiku-smertei-vid-pnevmonii/#



У березні минулого року від пневмонії померли лише три людини

За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.

"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
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02.04.2021 21:13 Ответить
Я в силу своих служебных обязанностей был часто связан с "моргом"... Так вот... эта контора достаточно "не самостоятельная" в своих заключениях... Им как скажут - то и напишут ...
А если не скажут, но как то будет выгодно им лично - то так то же напишут ...
Там правду сложно искать... Сто в СМЭ, что у паталогоанатомичке...
По этому я не верю официальной статистике !
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02.04.2021 21:21 Ответить
 
 