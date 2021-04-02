Ковидные больницы Николаева переполнены. Если ситуация не улучшится, врачам придется выбирать, кому жить, - мэр Сенкевич
В случае, если в Николаеве сохранится негативная тенденция с ростом количества больных COVID-19, врачам придется выбирать, кому жить, поскольку больницы уже переполнены.
Об этом николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил во время прямого эфира в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.
"Наши больницы переполнены. К чему это может привести? Это может привести к тому, что чем больше тяжелобольных людей будет попадать в больницу - тем меньше будет свободных коек, а также коек, оборудованных кислородом. Это значит, что врачам нужно будет выбирать, кому жить, а кому фактически не иметь возможности дышать кислородом и умирать. Для того, чтобы это не произошло, происходят эти мероприятия, - сказал он.
Он сообщил, что 1 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели по эпидемической ситуации. В Николаевской области превышен эпидпорог почти на 20%. Показатель уровня госпитализациии составляет выше 108 человек на 100 тысяч населения при максимуме 60. Загруженность коек с кислородом составляет почти 70% при норме 65%.
"Если до 8 апреля нас не переведут в "оранжевую" зону, то локдаун продлится еще как минимум 2 недели. Что это значит? Это значит, что у нас все очень плохо. Если мы говорим о динамике, то динамика людей, которых госпитализируют, больше, чем тех, которых выписывают. Это значит, что наши больницы постепенно переполняются, наш областной тубдиспансер тоже заполняется людьми. Туда сформированы дополнительные бригады, - рассказал мэр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Коли лікар напряму пропонує тобі гроші, щоб поставити тобі ковід діагноз))
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія, а в разі гострого залення легенів з високою Т зробити декілкьа укутувань за Севастьяном Кнейпом. Названі заходи на 100% виліковуть хворих. А чому в лікарні помирають? Може до таких лікарень не варто і їздити?
Дихальні вправи з затримкою дихання, лазерна терапія...\ головне лазером добре прицілитись у клятий вірус
так було в Італії.
тих,у кого було менше шансів-вже не підключали до ШВЛ..
у нас трохи інше.
до багатьох будуть призначені лікарями стоматологи,травматологи..масажисти...(
и https://news.pn/ru/money/251705
ТУТ (https://news.pn/ru/money/251705 Зарплаты директоров николаевских «ковидных» больниц - больше всех за год получила Федорова ) !!!
Я думаю... вы поймёте откуда ноги растут об "УЖАСАХ ковида" И насколько это кое кому ВЫГОДНО ... !
https://apnews.com.ua/ua/news/u-lvovi-pokazali-shokuiuchu-statistiku-smertei-vid-pnevmonii/#
У березні минулого року від пневмонії померли лише три людини
За березень поточного року в лікарнях Львова від запалення легенів померли 218 осіб, а в минулому за цей період було лише три смерті.
"Можна багато говорити, просити і пояснювати, що COVID-19 - це дуже небезпечно.
Можна закривати нічні клуби і торгові центри.
Але, мабуть, ці цифри більш красномовні. Страшно подумати, якою була б ситуація, якби у нас не було запасу ліжок, професійних медиків, необхідного обладнання та кисню", - написав Садовий.
При цьому він зазначив, що в 2019 році від пневмоній померло четверо пацієнта
А если не скажут, но как то будет выгодно им лично - то так то же напишут ...
Там правду сложно искать... Сто в СМЭ, что у паталогоанатомичке...
По этому я не верю официальной статистике !