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Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля

Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля

Печерский районный суд Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому на 7 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принимается решение об отложении заседания на 7 апреля на 10:00", - объявил судья Сергей Вовк.

На заседании присутствовал адвокат Тупицкого Александр Телешецкий, прокуроры Алексей Донской, Сергей Новиков.

Сам Тупицкий на заседание не явился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде

Прокурор Донской заявил, что без Тупицкого это ходатайство не может быть рассмотрено. По его словам, защита должна объяснить, почему Тупицкий не явился.

Со своей стороны адвокат заявил, что его подзащитный прибыл в суд вместе с ним, но Тупицкий является охраняемым лицом и охрана доложила о невозможности обеспечить его безопасность во время этого заседания.

По словам адвоката, Тупицкий сейчас готовит ходатайство о переносе заседания для того, чтобы ему было обеспечена безопасность.

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В то же время Донской отметил, что Тупицкий не явился без уважительной причины, и выразил убеждение, что необходимо рассмотреть вопрос о применении повода к Тупицкому.

Суд отложил заседание на среду, 7 апреля.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.

КС (2248) суд (25111) судья (2647) увольнение (2679) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+6
Зелений балаган.
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02.04.2021 10:53
+6
Каста неприкасаемых. Уже ничего не удивляет (
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02.04.2021 10:55
+6
Может еще на коленях упрашивать бандитов в суд явиться ))) Для обычного человека сразу привод и в камеру.
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02.04.2021 10:56
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Зелений балаган.
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02.04.2021 10:53 Ответить
Ага, дальше начнётся:
- не нашли,
- нашли, но не вручили,
- не нашли, но очень хотели,
- нашли, но увернулся,
- не нашли, хотя где-то видели,
- увидели, но не добежали...
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02.04.2021 12:10 Ответить
от сволота, не явився...а не пробували в розшук, та арешт і камеру? як вже дістали ці товстоморді злочинці в мантіях))
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02.04.2021 10:54 Ответить
Каста неприкасаемых. Уже ничего не удивляет (
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02.04.2021 10:55 Ответить
Может еще на коленях упрашивать бандитов в суд явиться ))) Для обычного человека сразу привод и в камеру.
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02.04.2021 10:56 Ответить
Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля - Цензор.НЕТ 9657
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02.04.2021 11:02 Ответить
Та він просто знущається з нашого недолугого правосуддя...
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02.04.2021 11:04 Ответить
А 7-го не придет бо скаже тралембусы жы не ходят. Как до суда добраться?
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02.04.2021 11:05 Ответить
Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля 2024г
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02.04.2021 11:06 Ответить
а че, нельзя вырезать всю его семью? или ***** не разрешает???
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02.04.2021 11:09 Ответить
Коротко можно сказать так : Цирк продолжается
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02.04.2021 11:12 Ответить
Приставить к Тупицком охрану с ружьем, и собакой:
пускай привыкает
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02.04.2021 11:12 Ответить
Как с Вовком будет? 7 раз к ему приходили и 7раз его дома небыло
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02.04.2021 11:14 Ответить
Что-то мне это напоминает
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02.04.2021 11:23 Ответить
Если Тупицкий отстранён от должности - присяга Зеленского является незаконной, роспуск предыдущей Рады является незаконным. Весь режим Квартала-95 - вне закона с 27 марта.
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02.04.2021 11:24 Ответить
тупицкий пусть привыкает... теперь он гражданин.
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02.04.2021 11:35 Ответить
раніше ці два покидьки, тупицький і вовк, кожен на свому місці творили платне кривосуддя, тепер же ці два куски гівна зліпили докупи і на країну чекає остаточне, цинічне засмердження і наруга над справжнім, цивілізованим правосуддям.
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02.04.2021 12:00 Ответить
Похоже так его хотят судить.... Когда действительно хотят, то доставляют под стражей.
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02.04.2021 12:31 Ответить
І в Верховний суд, куди він звернувся з позовом, також не з*явиться по таким же мотивам?
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02.04.2021 13:57 Ответить
Попробовал бы кто-то из атовцев проигнорировать, уже приволокли бы. У власти по-прежнему продажные скоты!
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02.04.2021 15:47 Ответить
суддю вовка не можуть на аркані привести до суду, а цю особу і поготів
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02.04.2021 16:04 Ответить
 
 