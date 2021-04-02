Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля

Печерский районный суд Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому на 7 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принимается решение об отложении заседания на 7 апреля на 10:00", - объявил судья Сергей Вовк.

На заседании присутствовал адвокат Тупицкого Александр Телешецкий, прокуроры Алексей Донской, Сергей Новиков.

Сам Тупицкий на заседание не явился.

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Прокурор Донской заявил, что без Тупицкого это ходатайство не может быть рассмотрено. По его словам, защита должна объяснить, почему Тупицкий не явился.

Со своей стороны адвокат заявил, что его подзащитный прибыл в суд вместе с ним, но Тупицкий является охраняемым лицом и охрана доложила о невозможности обеспечить его безопасность во время этого заседания.

По словам адвоката, Тупицкий сейчас готовит ходатайство о переносе заседания для того, чтобы ему было обеспечена безопасность.

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В то же время Донской отметил, что Тупицкий не явился без уважительной причины, и выразил убеждение, что необходимо рассмотреть вопрос о применении повода к Тупицкому.

Суд отложил заседание на среду, 7 апреля.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.