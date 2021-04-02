Надеемся, дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели, - МИД Франции
Франция рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели. В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе.
Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина.
"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе. - Ред.), но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - подчеркнул он.
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BreakerR0ry #335180
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