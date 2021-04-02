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Надеемся, дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели, - МИД Франции

Надеемся, дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели, - МИД Франции

Франция рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели. В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина.

"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе. - Ред.), но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - подчеркнул он.

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Франция (3524) Донбасс (26956) нормандская четверка (1596)


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Ви дискутуєте вже восьмий рік.
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02.04.2021 10:58 Ответить
"В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе" - это все, что нужно знать о МИД Франции и о популистах, которые там сейчас у власти
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02.04.2021 11:00 Ответить
Наполеон сказал сделал РАБссию причем трижды,в 1805 1807 и 1812 году мочил не щадя пузя своего
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02.04.2021 11:10 Ответить
РАБссиянец Евгений Понасенков,типа историк и писатель всяких монографий о Наполеоне ездил в Париж 100 раз и докопался все таки до истины,нашел карты Наполеона и способы ведения войны малыми силами.сЦарь РАБссиянский о таком полководце и в мечтах не мечтал одно быдло умеющее драпать...
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02.04.2021 11:19 Ответить
после дискуссий..Сподіваємося, дискусії в межах нормандського формату відновляться найближчими тижнями, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 3265
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02.04.2021 11:31 Ответить
 
 