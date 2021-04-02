В Одессе планируют ввести локдаун по примеру Киева: "Видим, что красная зона - только на бумаге"
В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета шла речь об ужесточении карантинных мер в городе по примеру столицы. Некоторые члены комиссии настаивали на введении жестких карантинных ограничений
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Деловая Одесса".
По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой чиновников департамента здравоохранения беспокоит резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Одесские медики сами заражаются инфекцией, поэтому основной проблемой является наличие медицинских кадров для борьбы с пандемией.
Одарий-Захарьева отметила, что для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева.
"Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", - подчеркнула чиновница.
Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. Так, например, дать патрульной полиции полномочия проверять одесские маршрутки на предмет соблюдения карантина.
В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.
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Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.