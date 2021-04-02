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Новости Коронавирус и карантин
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В Одессе планируют ввести локдаун по примеру Киева: "Видим, что красная зона - только на бумаге"

В Одессе планируют ввести локдаун по примеру Киева:

В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета шла речь об ужесточении карантинных мер в городе по примеру столицы. Некоторые члены комиссии настаивали на введении жестких карантинных ограничений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Деловая Одесса".

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой чиновников департамента здравоохранения беспокоит резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Одесские медики сами заражаются инфекцией, поэтому основной проблемой является наличие медицинских кадров для борьбы с пандемией.

Одарий-Захарьева отметила, что для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева.

Читайте: "Красная" Одесса пока не собирается вводить карантин из-за COVID-19

"Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", - подчеркнула чиновница.

Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. Так, например, дать патрульной полиции полномочия проверять одесские маршрутки на предмет соблюдения карантина.

В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

Читайте также: Жесткий карантин в Украине нужно вводить на 3-4 недели, - инфекционист Курпита

Автор: 

карантин (16729) Киев (25577) Одесса (7898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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дождутся барыги, когда люди на улицах будут падать!
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02.04.2021 11:03 Ответить
В Одессе полный беспредел - никто ничего не соблюдает и никто ничего не контролирует. Полная анархия. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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02.04.2021 15:09 Ответить
авжеж, саме час заробляти... багато заробляти

Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 11:04 Ответить
самое главное - метро не забудьте закрыть..)
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02.04.2021 11:04 Ответить
В катакомбах.
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02.04.2021 11:06 Ответить
Хех! Привіт Лайфу.
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02.04.2021 11:04 Ответить
Главное ЛОХдаун и ничего не делать,красата...,дед Щукарь тоже просился в советскую власть,что сидеть и ничего не делать в конторе задрыпанной,должность такая ответственная...
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02.04.2021 11:13 Ответить
так и новость только на бумаге...депутатская комиссия так ничего и не решила.
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02.04.2021 11:41 Ответить
 
 