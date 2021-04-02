В Одессе планируют ввести локдаун по примеру Киева: "Видим, что красная зона - только на бумаге"

В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета шла речь об ужесточении карантинных мер в городе по примеру столицы. Некоторые члены комиссии настаивали на введении жестких карантинных ограничений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Деловая Одесса".

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой чиновников департамента здравоохранения беспокоит резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Одесские медики сами заражаются инфекцией, поэтому основной проблемой является наличие медицинских кадров для борьбы с пандемией.

Одарий-Захарьева отметила, что для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева.

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"Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", - подчеркнула чиновница.

Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. Так, например, дать патрульной полиции полномочия проверять одесские маршрутки на предмет соблюдения карантина.

В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

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