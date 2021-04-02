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В ходе обысков в АРМА изъяты документы, не имеющие отношения к делу. Без них не можем выполнять возложенные задачи, - заявление агентства

В ходе обысков в АРМА изъяты документы, не имеющие отношения к делу. Без них не можем выполнять возложенные задачи, - заявление агентства

1 апреля в офисе АРМА и по месту жительства отдельных должностных лиц органа представители правоохранительных ведомств провели следственные действия в рамках расследования уголовного производства. Последнее касается возвращения физическому лицу арестованных средств в сумме около 400 тыс. долларов США на основании судебного решения, которое, по версии следствия, было поддельным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"АРМА подробно объясняло порядок и основания своих действий по этому делу, публично заявляло о готовности предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы, а также выражало заинтересованность в беспристрастном расследовании для выяснения реальной картины событий и круга злоумышленников. Во время проведения следственных действий сотрудники АРМА всесторонне сотрудничали с представителями уполномоченных структур, предоставляя правоохранителям все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - следует из заявления.

"В ходе обысков в помещении центрального аппарата АРМА сотрудниками правоохранительных органов был изъят ряд документов, в частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых в оригинале делает невозможным выполнение АРМА возложенных на нее законом задач. Эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились указанные следственные действия, цель их изъятия неизвестна и непонятна", - подчеркивают в АРМА.

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Кроме этого акцентируется внимание на том, что Агентство не принимало никаких незаконных решений о возвращении физическому лицу арестованных средств, а действовало исключительно в рамках имеющихся полномочий.

"АРМА и в дальнейшем готово содействовать расследованию соответствующего уголовного дела в пределах своей компетенции и надеется на установление и привлечение к ответственности лиц, на самом деле причастных к указанным незаконным действиям", - резюмируется в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по версии ГБР, должностные лица АРМА и адвокаты перечислили деньги на счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.

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обыск (1898) АРМА (103)


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А ось і почалось знищення доказової бази. Зараз спрацює КПК ім.Портнова і на виході буде пшик.
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02.04.2021 11:05 Ответить
Та ещё коррупционная контора для обогащения своих и разорения терпил.
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02.04.2021 11:17 Ответить
Вірю, що в АРМА могли крати і брати хабарі, чому ні? Кругом так. Точно знаю, що ДБР це портновське бандформування. Тож не зрозуміло, кого лаяти, а кому співчувати.
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02.04.2021 11:18 Ответить
а які завдання? тихо тирити?
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02.04.2021 11:23 Ответить
 
 