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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД за сутки выявили 421 новый случай COVID-19, большинство в Киеве, Хмельницкой и Днепропетровской областях

По состоянию на утро пятницы COVID-19 обнаружили у 421 работника системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (53), Хмельницкой (24), Днепропетровской (31) и Житомирской (21) областях.

За все время пандемии: заболели - 44 984 правоохранителя; выздоровели - 43 536 человек;  летальных случаев - 175 среди сотрудников МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 433 человека, 19 893 новых случая заражения. Выздоровели 10 287 человек

В МВД за сутки выявили 421 новый случай COVID-19, большинство в Киеве, Хмельницкой и Днепропетровской областях 01

карантин (16729) МВД (9320) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А чому їх ще досі степанов не провакцинував? Це ж основна група ризику і вони такі нам усім в таком "здоровому" стані необхідні.
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02.04.2021 11:12 Ответить
 
 