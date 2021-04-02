В МВД за сутки выявили 421 новый случай COVID-19, большинство в Киеве, Хмельницкой и Днепропетровской областях
По состоянию на утро пятницы COVID-19 обнаружили у 421 работника системы МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (53), Хмельницкой (24), Днепропетровской (31) и Житомирской (21) областях.
За все время пандемии: заболели - 44 984 правоохранителя; выздоровели - 43 536 человек; летальных случаев - 175 среди сотрудников МВД.
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Эдуард Силенко
показать весь комментарий02.04.2021 11:12 Ответить Мне нравится 0
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