Эпидзонирование Украины: Донецкая область на грани попадания в "красную" зону, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.

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В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтаская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель, по состоянию на 1 апреля, составил 112,1. Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 117,9, в Винницкой области - 111,4 и Николаевской области - 107,3.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 1 апреля, в Киеве - 83,8%, Житомирской области - 70,9%, Киевской - 68,9%, Львовской - 71,3%, Николаевской - 71,3% и Одесской обл.- 66,3% (при определенном показателе 65%).

Донецкая область находится в шаге от "красной" зоны карантина - здесь уже два дня превышены сразу два показателя по COVID-19. Так, в Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня.

Отметим, "красная" зона карантина вводится в регионе, где на протяжении трех дней подряд превышены два или более показателя по коронавирусу. В регионах "красной" зоны вводится локдаун - запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурных мероприятий, спортивные матчи проходят без зрителей.





