СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой ситиуацию безопасности в регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Стороны обменялись мнениями в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".

По словам Данилова, Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

"РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", - отметил он, добавив, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Секретар СНБО Украины выразил благодарность канадской стороне за всестороннюю помощь нашей стране. "Канада - это наш надежный друг и партнер", - сказал он.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан. Мы увидим Крым в составе Украины", - Данилов. ВИДЕО