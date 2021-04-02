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Новости Агрессия России против Украины
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СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе, - Данилов

СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой ситиуацию безопасности в регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Стороны обменялись мнениями в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021".

По словам Данилова, Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

"РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", - отметил он, добавив, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Секретар СНБО Украины выразил благодарность канадской стороне за всестороннюю помощь нашей стране. "Канада - это наш надежный друг и партнер", - сказал он.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан. Мы увидим Крым в составе Украины", - Данилов. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7900) Данилов Алексей (1066) россия (95671) СНБО (4435) Галадза Лариса (18)


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Топ комментарии
+4
Не так тревожит скопление российских войск у украинской границы, как заявление президента Зеленского «мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии, как о самом быстром тактическом шаге». ???!!!
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С
СОБОЙ ППРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».

Сами они страну защитить не способны и не хотят этого делать.
И плевать бы на них но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.
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02.04.2021 11:29
+4
А смєтуни залізли під плінтус і мовчать.
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02.04.2021 11:31
+3
пока гопника не зафигаришь куском трубы или крепким кулаком по голове или по морде он будет к тебе каждый день цеплятся и что то требовать.... что вы все как маленькие, эта аксиома проверена всеми (я надеюсь) ещё со школьных времён....данилов, шо ты там, стратег с образованием пединститута , разработать можешь? так напокиздеть в кругу друзей как рашисты обнаглели???? воевать надо а не сопли жевать.... какие то вы все зелёные инфантильные дятлы...
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02.04.2021 11:31
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Facebook заблокував публікацію журналіста, експолоненого «ДНР» Станіслава Асєєва, де оприлюднені паспортні дані трьох росіян, причетних до тортур у в'язниці «Ізоляція». Про це Асєєв повідомив у Facebook.
«Росіяни оперативно поскаржилися на публікацію щодо воєнних злочинців "Ізоляції" з російським громадянством, і фейсбук зніс мій пост. Але то вже неважливо, бо інформація зафіксована майже у всіх національних ЗМІ. Проте такі дії зайвий раз доводять, що для РФ тема "Ізоляції" стає все більш суттєвою і проблемною», - написав Асєєв.
28 березня Асєєв повідомив, що журналісти Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці «Ізоляція» в Донецьку.
За словами Асєєва, це мешканці РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єремічєв.
«Маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС», - написав Асєєв.
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02.04.2021 11:24 Ответить
сценарий 1: стать раком
сценарий 2: стать раком и посмотреть в глаза
сценарий 3: стать раком и попросить "только до середины"...
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02.04.2021 11:28 Ответить
сценарий 4 : спереди только по очереди а то дотушей порвёте....
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02.04.2021 11:32 Ответить
Не так тревожит скопление российских войск у украинской границы, как заявление президента Зеленского «мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии, как о самом быстром тактическом шаге». ???!!!
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С
СОБОЙ ППРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».

Сами они страну защитить не способны и не хотят этого делать.
И плевать бы на них но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.
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02.04.2021 11:29 Ответить
А смєтуни залізли під плінтус і мовчать.
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02.04.2021 11:31 Ответить
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С
СОБОЙ ПРИНЕС...»... ты.
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02.04.2021 11:33 Ответить
Мы знакомы? Я не бываю в кругах зюзиков
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02.04.2021 11:38 Ответить
умирать будут Иваны...
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02.04.2021 11:55 Ответить
пока гопника не зафигаришь куском трубы или крепким кулаком по голове или по морде он будет к тебе каждый день цеплятся и что то требовать.... что вы все как маленькие, эта аксиома проверена всеми (я надеюсь) ещё со школьных времён....данилов, шо ты там, стратег с образованием пединститута , разработать можешь? так напокиздеть в кругу друзей как рашисты обнаглели???? воевать надо а не сопли жевать.... какие то вы все зелёные инфантильные дятлы...
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02.04.2021 11:31 Ответить
Понад 200 культурних діячів та організацій звернулись до президента України Володимира Зеленського із видкритим листом на захист культурних інституцій. Повний текст листа розміщено на https://pen.org.ua/vidkrytyj-lyst-na-zahyst-kulturnyh-instytutsij-2/ сайті Українського ПЕН.
Серед підписантів листа - правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірена Карпа, Оксана Забужко, режисер Олег Сенцов, художник Олександр Ройтбурд, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, ГО «Українер», Рух «ЧЕСНО», Українська гільдія режисерів та інші.
У своєму листі до президента вони висловили стурбованість долею українських культурних інституцій, що постали або вийшли на новий рівень завдяки Революції Гідності: це Український культурний фонд, Український інститут, Довженко-Центр, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал. Вони є успішними провідниками державної культурної політики навіть у надскладні часи війни і пандемії, зазначається у зверненні.
«Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення. Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений. Ми знаємо, що може трапитися далі, а це - нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в "пострадянському" просторі», - йдеться у листі.
Зокрема йдеться про конкурс на посаду голови Держкіно минулого року та про проведений цьогоріч із порушеннями конкурс на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади.
Окрім того, упродовж 2020 року чинився також тиск на Довженко-Центр, що ледве не призвело до колапсу інституції. Нині ж під загрозою «перетворення на порожній фасад» опинився Український культурний фонд.
«Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти. Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими пост-Майданними культурними інституціями», - зазначають автори документа.
Повний перелік підписантів - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qfkMbTdQ2nmYsbpYyiNaW1LBz9jaChuYny5tHZGUNl4/edit#gid=1343237101 тут .
Додати свій підпис можна https://docs.google.com/forms/d/e/1*************************-kG0PQRSGwmC-VRZqj2f1TYGWotV6w/viewform тут .
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02.04.2021 11:31 Ответить
Сценарии СНБО:
1. Срочно "заглянуть в глаза"
2. Звонок другу (Ермак звонит в Кремль)
3. Пожаловаться Байдену
4. Срочно созвать: минск, нормандский формат и прочие варианты "апоговорить"
А что же будет в это время происходить на фронте? Вопрос риторический ...
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02.04.2021 11:32 Ответить
на сепарских сайтах пылает ..ждут нападения на дыныры ..и дата звучит страшная для ваты
2 Мая ..в противовес рф перебросила силы в Белорусь и напротив Чернигова тоже есть движения ...
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02.04.2021 11:35 Ответить
РНБО необхідно прийняти рішення про оподаткування "багатих буратіно" в Україні окремим податком. Зокрема, необхідно ввести податок на рухнме та нерухоме майно, кошти, ювелірні вироби, діаманти, цінні папери, картини, антикварні речі, коштовний одяг і т.д. чоновників, державних службопців, депутатів, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та членів їх родин.
Податок має вводитися на вказане майно та кошти, починаючи з того, що перевищує 1 тис. дол. США
Зібрані кошти направити до військо-промислового комплексу для термінового виробництва військової техніки та авіації, для закупівлі новітнього озброєння і т.д.
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02.04.2021 11:49 Ответить
п.с.
Всі вищевказані особи засвітили своє майно в деклараціях, а тому проблем з витрушуванням з них вказаних коштів не буде.
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02.04.2021 11:50 Ответить
мда Адольф Гитлер здорово поднял економику Германии ,правда только до 1943 года
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02.04.2021 11:53 Ответить
 
 