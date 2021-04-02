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Новости Борьба с коронавирусом
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Чрезвычайное положение в Молдове из-за пандемии: власти вводят комендантский час, закрывают парки, спортивные и детские площадки

Чрезвычайное положение в Молдове из-за пандемии: власти вводят комендантский час, закрывают парки, спортивные и детские площадки

В правительстве Молдовы назвали перечень ограничений, которые будут действовать в период чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На период чрезвычайного положения закрывают парки, леса, спортивные и детские площадки.

В Кишиневе и Бельцах - крупнейших городах - с 3 апреля вводится комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время нельзя будет находиться за пределами своих квартир или дворов, кроме лиц, которые идут на работу или с работы, из аэропорта или автовокзала (или встречает близких), в аптеку или для получения медицинской помощи. При этом с собой нужно иметь справку от работодателя или пояснительную записку.

На всей территории страны люди, которые выходят на улицу, обязаны иметь с собой удостоверение личности.

Компаниям, кроме промышленных предприятий и предприятий сферы услуг, разрешено приглашать в офис до 30% сотрудников.

Встречи и собрания должны продолжаться не более часа и в помещении с не менее 4 м² площади на каждого присутствующего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова из-за COVID-19 до лета ввела чрезвычайное положение

Школы и вузы в населенных пунктах с показателями заражения за последние 14 дней более 100 на 100 тыс. населения должны будут перейти на дистанционное обучение, но детсады не закрывается.

Запрещено торжественное празднование свадеб и других подобных событий.

На период чрезвычайного положения запрещаются любые демонстрации, протесты и другие массовые мероприятия.

Поставщикам коммунальных услуг временно запретили начислять пеню за несвоевременную оплату, как и отключать должников-частных лиц от услуг.

Напомним, в среду в Молдове действовало чрезвычайное положение в здравоохранении. 31 марта парламент по предложению правительства поддержал введение чрезвычайного положения до 30 мая.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой предотвратить роспуск парламента и досрочные выборы.

Молдова (1876) пандемия (113) чрезвычайное положение (207) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
У нього читачів 41, а у тебе 0 і хто русня ще невідомо.
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02.04.2021 11:43
+1
А шо такое? они ж пфайзером вакцЫнировались. И нам их еще и в пример тут ставили...
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02.04.2021 11:37
+1
Мимо, подхалимничать тут не надо, русня.
"На период чрезвычайного положения запрещаются любые демонстрации, протесты и другие массовые мероприятия."(c)
Президенткой Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой предотвратить роспуск парламента и досрочные выборы.
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02.04.2021 11:40
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А шо такое? они ж пфайзером вакцЫнировались. И нам их еще и в пример тут ставили...
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02.04.2021 11:37 Ответить
Мимо, подхалимничать тут не надо, русня.
"На период чрезвычайного положения запрещаются любые демонстрации, протесты и другие массовые мероприятия."(c)
Президенткой Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой предотвратить роспуск парламента и досрочные выборы.
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02.04.2021 11:40 Ответить
У нього читачів 41, а у тебе 0 і хто русня ще невідомо.
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02.04.2021 11:43 Ответить
такие же боты как и он сам.
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02.04.2021 11:47 Ответить
Наиличе читателей не говорит ни о чем.
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02.04.2021 11:48 Ответить
Да, 1,6% в Молдове вакцинированы одной дозой. Какого результата Вы ждете от этого?
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02.04.2021 12:08 Ответить
а танки в приднестровье войдут??
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02.04.2021 11:50 Ответить
Нет. Войдут только шагающие экскаваторы.
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02.04.2021 12:09 Ответить
Эти правила уже давно должны быть введены в Украине, иначе скоро мест на кладбищах не останется.
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02.04.2021 12:57 Ответить
И где же наш любитель мамалыги?
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02.04.2021 13:05 Ответить
 
 