Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК

На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский ("Свобода").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, по состоянию на 11:30 2 апреля обработаны 90,59% бюллетеней.

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Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 31,51% или 14 500избирателей.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 29,52% или 13 586 голосов, кандидат от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,83% или 13 268 голосов.





