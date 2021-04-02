Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК
На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский ("Свобода").
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Так, по состоянию на 11:30 2 апреля обработаны 90,59% бюллетеней.
Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 31,51% или 14 500избирателей.
Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 29,52% или 13 586 голосов, кандидат от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,83% или 13 268 голосов.
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Чи може Ви сраний комуняка..
Аль с народом гутарить не спроможен?
Націоналіста і патріота засранці не захотіли...
Відтоді як 20 слух приїхало на підрахунок голосів всі голоси почали відходити Вірастюку та Шевченку!
Он типа "свой"?
Или реально за ПАРТИЮ зилёных?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3892889700748803&id=100000834337338&__cft__[0]=AZX47t1Z3rWQrfQHMIXcjfoXUp3V_R1vceSYbRU33QqQHW0vXH6jHFN22S5qI5MWE3jmejr1-hK_xqnNzOCliqBVCL17c7JOoHermXsQypCCAKOS-Wo9MGTXMedU_WJmA5c&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
День 6й трешових виборів на Івано-Франківщині.
На двох дільницях сьогодні скасували результати. При чому на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському. Не даремно ж туди прибув десант слуг-Тищенків. В ОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну.
І тут раптом скасовуються результати, бюлетенів стає менше (чи більше), ОВК оточує СБУ чи МВС. Ось ця світлина чітко ілюструє як тепер проходять вибори при «зеленій» владі. І байдуже хто переміг.
Це вже навіть не часи Януковича. Навіть тоді намагались створювати видимість процесу. Тут без різниці, можна забирати право цілих громад на вибір, або задовільнити бажання ОП в «правильному» результаті і показати, що «Слуга народу» може щось виграти.
Ці вибори треба скасувати та проводити наново. Результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги «контролюють» процес. Це вже росія-2 чи ще ні?