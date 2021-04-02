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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК

На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский ("Свобода").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, по состоянию на 11:30 2 апреля обработаны 90,59% бюллетеней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: выборы признали недействительными уже на двух участках, - ОПОРА

Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 31,51% или 14 500избирателей.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 29,52% или 13 586 голосов, кандидат от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,83% или 13 268 голосов.

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК 01

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24736) ЦИК (3644) Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (923) Шевченко Александр Леонидович (327) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+9
Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3337
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02.04.2021 11:54
+7
под беню они не слились, у меня другое подозрение, тягнибок еще в начале незалежности был агентом мацковии(остается им и сейчас) и с их помощью создал партию контролируемого национализма(контролируемого хаоса, полезных идиотв, это с той же серии) - безвредного для кацапии, ничего не приносященго позитивного Украине, только ей во вред.
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02.04.2021 12:13
+6
Порох это лучшее что было
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02.04.2021 12:18
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даа.. а я так надеялся что эра зелёного мажоритарства уже закончилась..
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02.04.2021 11:45 Ответить
Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3337
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02.04.2021 11:54 Ответить
"свобода" тягнибока в очередной раз обосралась.... тягнибок - ганьба партии.
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02.04.2021 11:54 Ответить
И заметьте, молчит, как воды в рот набрал. Слились под Беню окончательно. Зря только патриоты свои голоса Кошулинскому передавали. Зато теперь не будет варнякать что ему помешали победить другие патриоты.
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02.04.2021 12:07 Ответить
А ви мабуть за Зе голосуєте чи за жопоблок чи за Петра раз вам націоналісти не подрбаються...
Чи може Ви сраний комуняка..
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02.04.2021 12:11 Ответить
звичайно, за Пороха.
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02.04.2021 12:14 Ответить
Порох это лучшее что было
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02.04.2021 12:18 Ответить
и лучшее, что сейчас есть.
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02.04.2021 12:51 Ответить
Да неужели? Свобода националисты? Они агенты, призванные в свое время для противопоставления Чорноволу. Им уже давно пора Лого менять на такой.

Довибори в Раду на Прикарпатті: Опрацьовано 90,59% протоколів, Вірастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинський - 28,83%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2569
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02.04.2021 12:34 Ответить
под беню они не слились, у меня другое подозрение, тягнибок еще в начале незалежности был агентом мацковии(остается им и сейчас) и с их помощью создал партию контролируемого национализма(контролируемого хаоса, полезных идиотв, это с той же серии) - безвредного для кацапии, ничего не приносященго позитивного Украине, только ей во вред.
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02.04.2021 12:13 Ответить
Таки да. Я об этом и говорю уже давно.
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02.04.2021 12:36 Ответить
хлопці,що ви курите? Наслухалися гордонів,рабіновичів? А вони ж мстять Тягнибоку за це------''Улітку 2004 року, під час президентської кампанії, депутат блоку "Наша Україна" Олег Тягнибок закликав на горі Яворина "віддати нарешті Україну українцям".-"Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю...".Закінчилося скандалом. Тягнибока виключили з "Нашої України" за "ксенофобські висловлювання". "Свобода" вирушила в самостійне політичне плавання.
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02.04.2021 14:56 Ответить
Торгівля людьми(на виборах), шахрайство на здоров,ї українців(спекулятивно-шахрайська схема з "україном"), компрометація національної ідеї, повна нездатність виконувати обіцянки, рекет... це неповний список тягнибоківських художеств... даже канал у Львові мертвечуку(кацапам) продали...
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02.04.2021 15:38 Ответить
це ви обісралися,що голосуєте за ворогів України.Вона вам не потрібна так як і їм.
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02.04.2021 14:49 Ответить
місцеві вибори показали вам ваше місце... під лавкою. або задумайтесь, або дальші маргінілізуйтесь...
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02.04.2021 15:42 Ответить
Чего так топорно, Русик?
Аль с народом гутарить не спроможен?
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02.04.2021 11:57 Ответить
Деньги не за это уплачены.
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02.04.2021 12:08 Ответить
Ну шо, цензоботы? )) вы ж говорили, что рейтинг слуг уже под плинтусом ))
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02.04.2021 12:00 Ответить
Какая разніца чи урод від коломойши чи зеботівець.
Націоналіста і патріота засранці не захотіли...
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02.04.2021 12:13 Ответить
Так тепер і західчани вам не такі? )) то може просто ВИ не такі? Ви задумайтесь! Якщо ви тут на сайті галасаєте за націоналістів - то це не значить, що цього хочуть всі українці чи хоча б більшість. Тому вам слід прислухатись до більшості і перестати принижувати інших за їх погляди. Ми ж демократична держава, чи не так?
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02.04.2021 12:18 Ответить
Ще багато років Україні борсатись у всякому різноколеровому лайні !!!)))
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02.04.2021 12:03 Ответить
О диво дивне!
Відтоді як 20 слух приїхало на підрахунок голосів всі голоси почали відходити Вірастюку та Шевченку!
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02.04.2021 12:24 Ответить
Вот ей-Богу, мучительно интересно - из каких соображений они голосуют за Вирастюка?
Он типа "свой"?
Или реально за ПАРТИЮ зилёных?
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02.04.2021 12:32 Ответить
Підсумую - ср@к@!!! (((((
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02.04.2021 12:34 Ответить
бичари франківські перемогли, ілюзія що на западенці проукраїнські пропала
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02.04.2021 12:40 Ответить
як би ці тіпа патріоти знявся в сторону Звіробій, вона б перемогла, але ця бикота не таке не спроможна
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02.04.2021 12:43 Ответить
Мразь и быдломасса. Подтверждено выборами, патриотов не более 28%!!! Не похоже на результат Порошенко в 2019м? И не чему 2 года позора и нищенства не научили!!! Смотрите дальше сериальчики дебилы!!!
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02.04.2021 12:54 Ответить
По твоему комментарию могу сделать вывод, что быдло как раз ты. И если все "патриоты" такие, то слава Богу, что вас не больше 28 %. В семье не без уродов, как говорится. Но уродов не так уж и много )
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02.04.2021 14:37 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZX47t1Z3rWQrfQHMIXcjfoXUp3V_R1vceSYbRU33QqQHW0vXH6jHFN22S5qI5MWE3jmejr1-hK_xqnNzOCliqBVCL17c7JOoHermXsQypCCAKOS-Wo9MGTXMedU_WJmA5c&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3892889700748803&id=100000834337338&__cft__[0]=AZX47t1Z3rWQrfQHMIXcjfoXUp3V_R1vceSYbRU33QqQHW0vXH6jHFN22S5qI5MWE3jmejr1-hK_xqnNzOCliqBVCL17c7JOoHermXsQypCCAKOS-Wo9MGTXMedU_WJmA5c&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

День 6й трешових виборів на Івано-Франківщині.

На двох дільницях сьогодні скасували результати. При чому на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському. Не даремно ж туди прибув десант слуг-Тищенків. В ОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну.

І тут раптом скасовуються результати, бюлетенів стає менше (чи більше), ОВК оточує СБУ чи МВС. Ось ця світлина чітко ілюструє як тепер проходять вибори при «зеленій» владі. І байдуже хто переміг.

Це вже навіть не часи Януковича. Навіть тоді намагались створювати видимість процесу. Тут без різниці, можна забирати право цілих громад на вибір, або задовільнити бажання ОП в «правильному» результаті і показати, що «Слуга народу» може щось виграти.

Ці вибори треба скасувати та проводити наново. Результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги «контролюють» процес. Це вже росія-2 чи ще ні?
Довибори в Раду на Прикарпатті: Опрацьовано 90,59% протоколів, Вірастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинський - 28,83%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3143
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02.04.2021 15:41 Ответить
О! Опять та же песня, та же технология! Опять раскачивают народ, как это было в 2005 и в 2013. А это значит, что кто-то снова хочет пробиться к бюджетному корыту, но понимает, что путем выборов у него шансов нет. И этот кто-то всем известен ) скажите, как его зовууут? )))
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02.04.2021 16:47 Ответить
 
 