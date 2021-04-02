Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого зама главы Госгеонедр, служебная халатность которого нанесла ущерб на 48,7 млн грн, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины по факту служебной халатности, которая нанесла тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с мая 2017 года по март 2018 года, первый заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины, имея необходимые полномочия и основания для реагирования, не принял никаких мер для контроля за выполнением приказов Госгеонедра о прекращении работ по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения частным акционерным обществом.

Подчеркивается, что такая бездеятельность позволила ЗАО осуществить добычу свыше 191 тыс. тонн огнеупорных и тугоплавких глин с месторождения "Видное" в период приостановления действия разрешения на пользование недрами, что нанесло государству ущерб более чем на 48,7 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Главного оперативного управления Государственного бюро расследований.

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