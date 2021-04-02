Еще три смерти от COVID-19 зафиксировано в ВСУ, 242 новых случая заболевания за сутки - 37 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью болеет 2 937 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще три летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

"Так один из работников ВС Украины с 12 марта 2021 находился на стационарном лечении в Киевской городской клинической больнице № 6, другой с 19 марта 2021 в Специализированной медико-санитарной части (Нетишин), а третий с 22 Марта 2021 в Бобровицкой центральной районной больнице . Несмотря на проводимую терапию состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть первого из них была зафиксирована 31 марта 2021. Двоих других 1 апреля 2021 года. Информация об указанных случаях поступила в Командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 1 апреля 2021. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - отметили в пресс-слжбе Минобороны Украины.

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Сообщается также, что всего за время пандемии выздоровели 18 789 человек, летальных случаев 65.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 907 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 242 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 37 человек.

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С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 25 052 лица получили 1 дозу вакцины. Из них 2 493 военных медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 979 человек.