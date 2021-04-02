"Уверен, что нам надо готовиться к худшему", - "слуга народа" Качура о войсках РФ у границ с Украиной

Россия устроила перегруппировки войск у границ Украины, чтобы запугать ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Это политика агрессора, оккупанта по отношению к Украине... Если говорить, что сейчас происходит - происходит бряцание оружием на границах Украины. У нас происходят в стране трансформации, которых не было десятилетиями, вводятся санкции в отношении друзей России, поэтому такая реакция, нас пытаются запугать. Но не удастся запугать, нас поддерживает весь мир. Сейчас прикован взгляд к Украине всех наших международных партнеров. Я уверен, что нам надо готовиться к худшему сценарию, но при этом мы должны понять, что многое, в том числе с помощью российской пропаганды распространяется, чтобы только накопить в стране беспокойство", - отметил нардеп.

По мнению Качуры, "если сейчас такая реакция со стороны Российской Федерации, значит на правильном пути Украины".

"Мы приняли постановление Верховной Рады, которым обратились ко всему международному сообществу по этому вопросу, по факту агрессии, эскалации, нарушения перемирия", - добавил он.

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Напомним, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы, стягивая части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в оккупированный Крым. По его словам, на 30 марта вдоль границы вблизи Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.