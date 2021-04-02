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Новости Агрессия России против Украины
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"Уверен, что нам надо готовиться к худшему", - "слуга народа" Качура о войсках РФ у границ с Украиной

Россия устроила перегруппировки войск у границ Украины, чтобы запугать ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Это политика агрессора, оккупанта по отношению к Украине... Если говорить, что сейчас происходит - происходит бряцание оружием на границах Украины. У нас происходят в стране трансформации, которых не было десятилетиями, вводятся санкции в отношении друзей России, поэтому такая реакция, нас пытаются запугать. Но не удастся запугать, нас поддерживает весь мир. Сейчас прикован взгляд к Украине всех наших международных партнеров. Я уверен, что нам надо готовиться к худшему сценарию, но при этом мы должны понять, что многое, в том числе с помощью российской пропаганды распространяется, чтобы только накопить в стране беспокойство", - отметил нардеп.

По мнению Качуры, "если сейчас такая реакция со стороны Российской Федерации, значит на правильном пути Украины".

"Мы приняли постановление Верховной Рады, которым обратились ко всему международному сообществу по этому вопросу, по факту агрессии, эскалации, нарушения перемирия", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы, стягивая части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в оккупированный Крым. По его словам, на 30 марта вдоль границы вблизи Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.

армия РФ (19365) Слуга народа (2632) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+24
кацапы ?
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02.04.2021 12:16
+23
Что может быть хуже зелёных мразей?
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02.04.2021 12:14
+19
в тому ж справа, що кацапів видно в приціл, а ці пляді маскуються під "патріотів"
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02.04.2021 12:36
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Что может быть хуже зелёных мразей?
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02.04.2021 12:14 Ответить
кацапы ?
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02.04.2021 12:16 Ответить
в тому ж справа, що кацапів видно в приціл, а ці пляді маскуються під "патріотів"
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02.04.2021 12:36 Ответить
Це він пр сеье і про свою шоблу.
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02.04.2021 12:17 Ответить
Дублирует: Надо валить из страны (с)
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02.04.2021 12:56 Ответить
Шоколаднi зайцi
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02.04.2021 12:19 Ответить
А втiм що зеленi що шоколаднi одна бiда
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02.04.2021 12:22 Ответить
а Юля - цяця
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02.04.2021 12:25 Ответить
та як скажеш ) , менi що?)
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02.04.2021 12:28 Ответить
"Какаяразница"? Дебила кусок.
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02.04.2021 13:56 Ответить
Та не треба представлятися і так бачу вас довбойопів за версту )
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02.04.2021 16:00 Ответить
А ты кто?
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02.04.2021 12:48 Ответить
Я твій страшний сон )
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02.04.2021 16:02 Ответить
ТЫ можешь !!! Вата местная!!
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02.04.2021 12:47 Ответить
хіба?...треба тільки знову бубочці ***** в очіці зазирнути і все буде ніштяк
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02.04.2021 12:16 Ответить
Кравчук Зеоманському :
"Щоб кожен, хто діє проти України, був покараний.
Якщо немає доказів, але в суспільстві склалася така оцінка, людину треба дистанціювати"
Вові порадили відштовхнути від себе Єрмака, Баканова, більшість слуг, Мендель, Арестовича, навіть Кравчука і самого себе! 🤣
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02.04.2021 12:16 Ответить
"Готовиться" - это, извиняюсь, как именно?
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02.04.2021 12:18 Ответить
В их случае, паковать чемоданы и ещё быстрее и больше воровать, чтобы успеть поднакопить деньжат. Без денег в Париже не проживёшь.
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02.04.2021 12:33 Ответить
Бинго! Именно это я и имел в виду. Если бы было что-то другое, то он бы обязательно рассказал как именно готовиться.
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02.04.2021 12:50 Ответить
У нас происходят в стране трансформации, которых не было десятилетиямиИсточник: https://censor.net/ru/n3257215

Тут согласен.
Десятилетиями не было такого, чтоб офис президента страны превратился в логово российских шпионов, открыто вредящих Украине!
При чем, при участии самого преЗедента!
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02.04.2021 12:18 Ответить
Готовиться нужно нам. Вы то, как известно, собрались валить из ЭТОЙ страны.
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02.04.2021 12:20 Ответить
в этот момент если он наступит, все депутаты рванут за бугор...ПЕРВЫМИ...
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02.04.2021 12:21 Ответить
РФ дает понять что Донбасс сдавать она не собирается .. он им нужен как дымовая завеса Крыма.
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02.04.2021 12:21 Ответить
Бамбас или ОРДЛО?
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02.04.2021 12:29 Ответить
Некоторые районы Донецкой и Луганской областей - по простому - Довбас.
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02.04.2021 12:43 Ответить
Та Крым тут уже не при чем.Донбасс это рычаг давления против вступления Украины в НАТО.
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02.04.2021 13:34 Ответить
прибарахлились ,тож тепер можна валіть со страни
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02.04.2021 12:26 Ответить
Подготовка должна осуществляться не только в активизации поддержки мировым сообществом и приведением ВСУ, МВД, СБУ, экономического блока и т.д. в стадию повышенной готовности , но и в превентивных мерах,арестах верхушки российской агентуры в Украине, тем более она особо и не шифруется это ОПЗЖоповцы, Мураевцы и последователи секты Шария. Конечно их хватает и помимо этого, они на перечет известны и так скажем среди других полит сил ( как отдельные вкрапления), но нужно хотя бы обезглавить гидру. Но как говорят, не смотря на 7 лет войны и 14 тыс убитых, и как следствие тысяч 40 раненых, и миллионы беженцев, это почему то " не наш метод". ( правда в этом случае не то что победить, но даже отстоять то что осталось не представляется возможным)
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02.04.2021 12:27 Ответить
так этоже лицо Медведчука он же в на Соломе руководитель Украинского выбора
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02.04.2021 12:31 Ответить
В случае войны, зеленые клоуны вместе со своим предводителем сдрыснут из страны. Неужели кто-то верит, что весь этот моносброд будет сидеть в бомбоубежищах, если они шли во власть только для того, чтобы прибарахлится.
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02.04.2021 12:35 Ответить
Впервіе в истории Украины офис Президента трансформировался в офис Путинских шионов, казнокрадов Януковича и предателей, а те кто не вошел в этот перечень просто никчемы и проходимцы из квартала
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02.04.2021 12:37 Ответить
Качура, дрыщ ты зебанутый, а шо ты там кукарекал о комиссии в ВР для расследования пленок Порох-Байден? Ты, говноед продажный, хочешь что-бы Байден прекратил поддержку Украины? Не забудь, тварь зебанутая, ЦРУ имеют длинные руки и железную хватку. На твоем горле, надеюсь.
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02.04.2021 12:41 Ответить
Качура из медведчуковского "Украинского выбора". Умеет быстро перекрашиваться, как хамелеон.
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02.04.2021 12:45 Ответить
Я согласен с Качурой. Ему нужно готовиться к худшему. И пока не поздно - собрать манатки и дернуть на родину, в Магадан. На худой конец - в Дыныру.
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02.04.2021 12:41 Ответить
"Упевнений, що нам треба готуватися до гіршого", - "слуга народу" Качура про війська РФ біля кордонів з Україною - Цензор.НЕТ 9487
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02.04.2021 12:41 Ответить
хера себе автоматчики уже по Киеву патрулируют ...
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02.04.2021 13:21 Ответить
расстреливают желающих свалить
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02.04.2021 13:45 Ответить
можете "свалівать" прям сейчас
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02.04.2021 13:44 Ответить
Качуре наверное пора валить)
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02.04.2021 14:22 Ответить
Слуги чемоданы собрали и будут валить из нашей страны на гастроли к своим кацапам?
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02.04.2021 14:24 Ответить
А что уже господин Качура "никогда не был знаком" со своим покровителем и работодателем господином Медведчуком? Или в политике "вовремя предать, значит предвидеть"?
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02.04.2021 15:09 Ответить
"Уверен, что нам надо готовиться к худшему" на жаль не вся зелень це розуміє
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02.04.2021 15:54 Ответить
"Упевнений,що нам треба готуватися до гіршого",заявив "слуга народу" Качура,продовжуючи пакувати валізу 😂😂😂
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03.04.2021 15:01 Ответить
 
 