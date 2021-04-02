Пресечена попытка сбыта контрафактных сигарет на 18 млн грн на Львовщине, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на Львовщине группировку, которая специализировалась на продаже оптовых партий контрафактной подакцизной продукции. Во время обысков у дельцов изъяты почти 400 тысяч пачек поддельных сигарет почти на 18 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Также во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников черную бухгалтерию и более 3 млн наличных в гривневом эквиваленте. Обыски проводились в складских и гаражных помещениях участников противоправной деятельности.

По предварительным данным следствия, несколько местных жителей наладили сбыт контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками под видом известных мировых брендов. Оптовые партии продукции дельцы реализовывали через аффилированные торговые точки на территории региона.

"В рамках уголовного производства по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Проверяется информация о возможной контрабанде поддельной продукции за рубеж", - добавили в СБУ.

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